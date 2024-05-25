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Путин потребовал сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики ВС - РИА Новости, 25.05.2024
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16:58 25.05.2024 (обновлено: 17:00 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/putin-1948336755.html
Путин потребовал сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики ВС
Путин потребовал сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики ВС - РИА Новости, 25.05.2024
Путин потребовал сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики ВС
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил, открывая встречу с руководством предприятий... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:58
2024-05-25T17:00
безопасность
россия
владимир путин
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КОРОЛЕВ, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил, открывая встречу с руководством предприятий ОПК. "Как отмечал уже раньше, важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, а в целом вписываться в экономику. "Хотел бы сегодня, безусловно, услышать, как идет заключение контрактов с предприятиями, авансирование и сам процесс планирования гособоронзаказа. Есть ли какие-то проблемные вопросы, которые до сих пор не решены?" - обратился к участникам встречи президент. Путин напомнил, что им был принят ряд решений, которые должны были повысить эффективность и ускорить процесс ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники, для того, чтобы она в кратчайшие сроки возвращалась в зону боевых действий. "Просил бы сегодня доложить, как организована эта работа", - сказал он. Кроме того, глава государства напомнил о своем поручении ускорить внедрение современных технологий и инновационных решений для постоянного совершенствования и улучшения тактико-технических характеристик вооружений и техники с учетом опыта и боевого применения.
https://ria.ru/20240330/shoygu-1936789292.html
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Путин об экономике вооруженных сил
Путин об экономике вооруженных сил
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин потребовал сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики ВС

Путин потребовал выстраивать эффективную экономику вооруженных сил

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КОРОЛЕВ, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил, открывая встречу с руководством предприятий ОПК.
"Как отмечал уже раньше, важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, а в целом вписываться в экономику.
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"Хотел бы сегодня, безусловно, услышать, как идет заключение контрактов с предприятиями, авансирование и сам процесс планирования гособоронзаказа. Есть ли какие-то проблемные вопросы, которые до сих пор не решены?" - обратился к участникам встречи президент.
Путин напомнил, что им был принят ряд решений, которые должны были повысить эффективность и ускорить процесс ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники, для того, чтобы она в кратчайшие сроки возвращалась в зону боевых действий. "Просил бы сегодня доложить, как организована эта работа", - сказал он.
Кроме того, глава государства напомнил о своем поручении ускорить внедрение современных технологий и инновационных решений для постоянного совершенствования и улучшения тактико-технических характеристик вооружений и техники с учетом опыта и боевого применения.
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