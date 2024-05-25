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Почитай газеты. В ФРГ поставили Бербок на место после заявления о Путине - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:23 25.05.2024 (обновлено: 13:31 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/putin-1948276862.html
Почитай газеты. В ФРГ поставили Бербок на место после заявления о Путине
Почитай газеты. В ФРГ поставили Бербок на место после заявления о Путине - РИА Новости, 25.05.2024
Почитай газеты. В ФРГ поставили Бербок на место после заявления о Путине
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок делает ошибочные заявления о нежелании президента России Владимира Путина вести переговоры по Украине, потому что не РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T04:23
2024-05-25T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
анналена бербок
владимир путин
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок делает ошибочные заявления о нежелании президента России Владимира Путина вести переговоры по Украине, потому что не читает его высказывания в СМИ, предположила немецкий политик Сара Вагенкнехт в своем видеоблоге.Ранее Бербок в интервью каналу ZDF заявила, что половина мира работает над тем, чтобы "отстаивать мир". Но для этого, по ее словам, нужен президент России. Он, по мнению главы немецкого МИД, "совсем не желает говорить", что показали недавние учения российских ядерных сил и непрерывные атаки на инфраструктуру."Нам говорят (в МИД Германии. — Прим. ред.), что Путин не хочет вести переговоры. &lt;...&gt; Заголовки в немецкой прессе выглядят иначе, но госпожа Бербок, вероятно, не читает никаких газет", — заметила она.В подтверждение своих слов Вагенкнехт показала статьи немецкоязычных СМИ, посвященных заявлениям Путина о готовности России к мирным переговорам на основе сложившихся на поле боя реалий.Немецкий политик подчеркнула, что военная помощь Германии Киеву, за которую выступают Бербок и министр обороны Борис Писториус, представляет собой лишь преступную трату денег.&quot;Мы должны сделать все возможное, чтобы положить ему (конфликту на Украине. — Прим. ред.) конец. И это произойдет не за счет поставок все большего и большего количества оружия, а только путем переговоров&quot;, — уверена Вагенкнехт.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема таких переговоров — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.Накануне российский лидер также напомнил, что Москва выступает за переговоры по Украине. Как отметил Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусской встречи, Россия готова продолжить диалог с Украиной, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии и с учетом ситуации, сложившейся на земле.
https://ria.ru/20240523/berbok-1947776550.html
https://ria.ru/20240525/trebovanie-1948271462.html
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в мире, россия, украина, германия, анналена бербок, владимир путин, сара вагенкнехт, борис писториус
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Анналена Бербок, Владимир Путин, Сара Вагенкнехт, Борис Писториус
Почитай газеты. В ФРГ поставили Бербок на место после заявления о Путине

Вагенкнехт предложила Бербок изучить СМИ, чтобы не врать о Путине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок делает ошибочные заявления о нежелании президента России Владимира Путина вести переговоры по Украине, потому что не читает его высказывания в СМИ, предположила немецкий политик Сара Вагенкнехт в своем видеоблоге.
Ранее Бербок в интервью каналу ZDF заявила, что половина мира работает над тем, чтобы "отстаивать мир". Но для этого, по ее словам, нужен президент России. Он, по мнению главы немецкого МИД, "совсем не желает говорить", что показали недавние учения российских ядерных сил и непрерывные атаки на инфраструктуру.
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"Нам говорят (в МИД Германии. — Прим. ред.), что Путин не хочет вести переговоры. <...> Заголовки в немецкой прессе выглядят иначе, но госпожа Бербок, вероятно, не читает никаких газет", — заметила она.
В подтверждение своих слов Вагенкнехт показала статьи немецкоязычных СМИ, посвященных заявлениям Путина о готовности России к мирным переговорам на основе сложившихся на поле боя реалий.
Немецкий политик подчеркнула, что военная помощь Германии Киеву, за которую выступают Бербок и министр обороны Борис Писториус, представляет собой лишь преступную трату денег.
«

"Мы должны сделать все возможное, чтобы положить ему (конфликту на Украине. — Прим. ред.) конец. И это произойдет не за счет поставок все большего и большего количества оружия, а только путем переговоров", — уверена Вагенкнехт.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема таких переговоров — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.
Накануне российский лидер также напомнил, что Москва выступает за переговоры по Украине. Как отметил Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусской встречи, Россия готова продолжить диалог с Украиной, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии и с учетом ситуации, сложившейся на земле.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияАнналена БербокВладимир ПутинСара ВагенкнехтБорис Писториус
 
 
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