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Поесть и повеселиться: самые интересные летние гастрофестивали России - РИА Новости, 25.05.2024
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Туризм
 
08:00 25.05.2024 (обновлено: 08:02 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/puteshestviya-1947445799.html
Поесть и повеселиться: самые интересные летние гастрофестивали России
Поесть и повеселиться: самые интересные летние гастрофестивали России - РИА Новости, 25.05.2024
Поесть и повеселиться: самые интересные летние гастрофестивали России
Отпуск можно совместить с поездками на гастрофестивали и познакомиться с блюдами разных регионов страны. Куда отправиться на дегустацию рыбы, крабов и огурцов,... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T08:00
2024-05-25T08:02
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Отпуск можно совместить с поездками на гастрофестивали и познакомиться с блюдами разных регионов страны. Куда отправиться на дегустацию рыбы, крабов и огурцов, где найти самую вкусную клубнику, вишню, жимолость и наконец-то исполнить детскую мечту, перепробовав десятки сортов мороженого, — в материале РИА Новости.Июнь: Приморье, Удмуртия и ИркутскВ Приморье в прошлые выходные стартовал гастрофестиваль минтая "О!Мега Вкус". Продлится до 2 июня. Гостям предлагают авторские блюда из белой рыбы в трех десятках ресторанов и кафе. Во Владивостоке, на набережной Спортивной гавани, пройдет городской праздник с кулинарными мастер-классами и лекциями. В магазинах — специальные цены на минтай.В середине июня для посещения Байкала — дополнительный аргумент, помимо невероятной природы. В поселке Хужир с 1 по 15-е число — традиционный Olkhon Food Market, где шеф-повара Иркутской области не просто готовят необычное меню из локальных продуктов, но и соревнуются: задача — создать блюдо по заданной теме с ключевым компонентом. Зрители выберут лучшее."Камчатские продукты невозможно вывезти в другие регионы в том качестве, в котором они тут — свежесобранные и свежевыловленные", — говорят организаторы гастрофеста "ПапоротнИКРАБ". На дегустацию туристов ждут с 8 по 16 июня, а также 7 и 8 сентября. Можно собирать папоротник, рисовать на камнях, отправиться на пленэр на Тихий океан и познакомиться с традиционными блюдами камчадалов и ительменов.В Саратовской области, в Балаково, 15 июня откроется "Фестиваль клубники. Клубничные традиции". Свои экспонаты покажет Музей клубники. В программе квест, костюмированное шествие, мастер-классы. Любителям другой ягоды — жимолости — стоит посетить 29 июня Томск, где состоится соответствующий гастрофестиваль.Иркутск 15 и 16 июня приглашает на "Сытый Бабр" — большой фудкорт под открытым небом. Там предложат классику стритфуда со всего мира и локальные блюда — как уточняют организаторы, "с байкальским духом". Пикники, диджей-сеты, гастролекторий, гастроигры, розыгрыши и шоу нон-стоп — для всех.В деревне Старые Быги в Удмуртии 28 и 29 июня — X Международный фестиваль национальной кухни "Быг-Быг". Блюда по местным марийским и ненецким рецептам, игры, мастер-классы, слет передвижных печек "Быг-Быг Гур" и сооружение башни из табаней — пышных оладушек из кислого дрожжевого теста.Июль: Санкт-Петербург, Суздаль и ТериберкаВ Санкт-Петербурге 6 и 7 июля — семейный гастрономический шоу-фестиваль "ЖаритьФест". Барбекю-чемпионат (готовить собираются ребра и курицу), конкурсы "Хозяюшка" и "Голодные игры", чемпионат по бирпонгу (когда нужно забросить шарики для пинпонга в пивные бокалы на столе на стороне соперника), кулинарное квест-шоу для детей. На сцене выступят Шура, группы "Альянс" и "Мураками", стендаперы.В Ростовской области с 6 июля — ежегодный гастрофестиваль "Донская уха". Основная программа — на хуторе Курган. Там приготовят тысячу литров ухи, чтобы попробовали все желающие. Также предусмотрены купание, дегустации, ярмарка и мастер-классы.За сочной и спелой вишней — в середине июля в Тамбовскую область. В городе Уварово 12 и 13 июля состоится гастрофест "Вишневарово". В прошлом году там были концерты, дегустации и даже конкурс красоты.Тогда же, с 12 по 14 июля, — новосибирский фестиваль "В Сибири — есть!". Обещают кулинарные и диджей-баттлы, мастер-классы, конкурсы и дегустация блюд сибирской кухни.Один из самых известных праздников, посвященных огурцу, пройдет 13 июля в Суздале. В Музее деревянного зодчества можно будет прогуляться по "обжорным" и "ремесленным" рядам, сделать оберег Акилы-огуречника, попробовать огуречное варенье, пироги и жаркое из огурцов. В финале в небо запускают символ торжества — летающий Огурчик с сотнями прикрепленных пожеланий.В середине июля в Мурманской области пройдет Арктический фестиваль "Териберка" — девятый по счету. Даты еще согласовывают. Но точно известно, что в этот период здесь можно не бояться снежных заносов и ночных заморозков. Хотя погода порой преподносит сюрпризы, поэтому на дегустацию кухни Заполярья на берегу Баренцева моря стоит захватить не только купальник, но и куртку.Август: Тула, Самара и УфаВизитная карточка Тулы — пряник, и 3 августа там состоится фестиваль "День пряника". Гости попробуют не только местную выпечку, но и ее аналоги из других регионов. Особенности изготовления, знакомство с традициями и обрядами, связанными с употреблением пряника, — все там.В августе в разных регионах проходят "ягодные" гастрофестивали. Так, 12 августа в Абакан нужно ехать "на малину" — фестиваль "Медвежья ягода". Обещаны игры, фудкорт и дегустация самого большого малинового пирога. Поклонников вишни ждут во вторые выходные месяца в Самарской области, в селе Ширяево. Там — конкурс "вишневых" костюмов, дегустация пирогов с этой ягодой, ярмарка и концерт.Праздник помидора пройдет в один день — 17 августа — сразу в двух российских регионах. В Минусинске Красноярского края — конкурс на самый крупный овощ, концерт и ярмарка. В Сызрани Самарской области "томатное" веселье сопровождается карнавалом, парадом духовых оркестров, кулинарными баттлами и дегустациями.В Уфе, в парке "Кашкадан" на берегу озера, с 24 августа по 1 сентября пройдет эногастрономическая ярмарка "Виноград-2024". Организаторы обещают, что "это событие объединит ценителей прекрасного: вина, еды, культуры и искусства". В программе — дегустация напитков 40 брендов Кубани, Кавказа, Крыма и Дона, знакомство с южной кухней, кино под открытым небом, мастер-классы и концерты.В столичном парке "Ходынское поле" с 30 августа по 1 сентября можно посетить Национальный семейный фестиваль "Мороженое-2024". Организаторы называют это лакомство частью культурного кода России, когда несколько поколений — через фотографии, обмен рецептами любимого десерта — могут познакомить друг друга со вкусами детства. Мастер-классы, квесты, флешмобы, выставки и шоу включены в программу.
https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800075510.html
https://ria.ru/20230605/gastroturizm-1876167749.html
https://ria.ru/20240517/puteshestviya-1945605959.html
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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Поесть и повеселиться: самые интересные летние гастрофестивали России

Туристы могут совместить летний отпуск с поездкой на российские гастрофестивали

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчастница ежегодного традиционного Праздника огурца в Суздале
Участница ежегодного традиционного Праздника огурца в Суздале - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Отпуск можно совместить с поездками на гастрофестивали и познакомиться с блюдами разных регионов страны. Куда отправиться на дегустацию рыбы, крабов и огурцов, где найти самую вкусную клубнику, вишню, жимолость и наконец-то исполнить детскую мечту, перепробовав десятки сортов мороженого, — в материале РИА Новости.

Июнь: Приморье, Удмуртия и Иркутск

В Приморье в прошлые выходные стартовал гастрофестиваль минтая "О!Мега Вкус". Продлится до 2 июня. Гостям предлагают авторские блюда из белой рыбы в трех десятках ресторанов и кафе. Во Владивостоке, на набережной Спортивной гавани, пройдет городской праздник с кулинарными мастер-классами и лекциями. В магазинах — специальные цены на минтай.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛов камбалы и минтая в Уссурийском заливе
Лов камбалы и минтая в Уссурийском заливе - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Лов камбалы и минтая в Уссурийском заливе
В середине июня для посещения Байкала — дополнительный аргумент, помимо невероятной природы. В поселке Хужир с 1 по 15-е число — традиционный Olkhon Food Market, где шеф-повара Иркутской области не просто готовят необычное меню из локальных продуктов, но и соревнуются: задача — создать блюдо по заданной теме с ключевым компонентом. Зрители выберут лучшее.
"Камчатские продукты невозможно вывезти в другие регионы в том качестве, в котором они тут — свежесобранные и свежевыловленные", — говорят организаторы гастрофеста "ПапоротнИКРАБ". На дегустацию туристов ждут с 8 по 16 июня, а также 7 и 8 сентября. Можно собирать папоротник, рисовать на камнях, отправиться на пленэр на Тихий океан и познакомиться с традиционными блюдами камчадалов и ительменов.
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вулканическое молоко и краб-стригун. Что есть и пить на Камчатке
5 июля 2022, 08:00
В Саратовской области, в Балаково, 15 июня откроется "Фестиваль клубники. Клубничные традиции". Свои экспонаты покажет Музей клубники. В программе квест, костюмированное шествие, мастер-классы. Любителям другой ягоды — жимолости — стоит посетить 29 июня Томск, где состоится соответствующий гастрофестиваль.
Иркутск 15 и 16 июня приглашает на "Сытый Бабр" — большой фудкорт под открытым небом. Там предложат классику стритфуда со всего мира и локальные блюда — как уточняют организаторы, "с байкальским духом". Пикники, диджей-сеты, гастролекторий, гастроигры, розыгрыши и шоу нон-стоп — для всех.
© Фото : фестиваль "Быг-Быг"Участники фестиваля "Быг-Быг" в Удмуртии
Участники фестиваля Быг-Быг в Удмуртии
Участники фестиваля "Быг-Быг" в Удмуртии
© Фото : фестиваль "Быг-Быг"
1 из 5
© Фото : фестиваль "Быг-Быг"

На фестивале "Быг-Быг" в Удмуртии

Участники фестиваля Быг-Быг в Удмуртии

На фестивале "Быг-Быг" в Удмуртии

© Фото : фестиваль "Быг-Быг"
2 из 5
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Контейнер с клубникой в руках посетительницы агропромышленной выставки "Кубанская ярмарка" в Краснодаре

Контейнер с клубникой в руках девушки

Контейнер с клубникой в руках посетительницы агропромышленной выставки "Кубанская ярмарка" в Краснодаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 5
CC BY-SA 4.0 / Max071086 / Ветка жимолости с плодами / Cropped imageЖимолость
Жимолость
Жимолость
CC BY-SA 4.0 / Max071086 / Ветка жимолости с плодами / Cropped image
4 из 5
© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанк

Рыба голомянка

Рыба голомянка

Рыба голомянка

© РИА Новости / Роман Денисов
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5 из 5
Участники фестиваля "Быг-Быг" в Удмуртии
© Фото : фестиваль "Быг-Быг"
1 из 5

На фестивале "Быг-Быг" в Удмуртии

© Фото : фестиваль "Быг-Быг"
2 из 5

Контейнер с клубникой в руках посетительницы агропромышленной выставки "Кубанская ярмарка" в Краснодаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 5
Жимолость
CC BY-SA 4.0 / Max071086 / Ветка жимолости с плодами / Cropped image
4 из 5

Рыба голомянка

© РИА Новости / Роман Денисов
Перейти в медиабанк
5 из 5
В деревне Старые Быги в Удмуртии 28 и 29 июня — X Международный фестиваль национальной кухни "Быг-Быг". Блюда по местным марийским и ненецким рецептам, игры, мастер-классы, слет передвижных печек "Быг-Быг Гур" и сооружение башни из табаней — пышных оладушек из кислого дрожжевого теста.

Июль: Санкт-Петербург, Суздаль и Териберка

В Санкт-Петербурге 6 и 7 июля — семейный гастрономический шоу-фестиваль "ЖаритьФест". Барбекю-чемпионат (готовить собираются ребра и курицу), конкурсы "Хозяюшка" и "Голодные игры", чемпионат по бирпонгу (когда нужно забросить шарики для пинпонга в пивные бокалы на столе на стороне соперника), кулинарное квест-шоу для детей. На сцене выступят Шура, группы "Альянс" и "Мураками", стендаперы.
© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкУчастник этнографического фестиваля "Донская уха" в Ростовской области.
Этнографический фестиваль Донская уха в Ростовской области
Участник этнографического фестиваля "Донская уха" в Ростовской области.
© РИА Новости / Александр Поготов
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1 из 4
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПриготовленное блюдо в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале "Териберка" в селе Териберка Мурманской области.
Приготовленное блюдо в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале Териберка в селе Териберка Мурманской области
Приготовленное блюдо в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале "Териберка" в селе Териберка Мурманской области.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
2 из 4
© Фото : Unsplash/Dovile RamoskaiteВишня
Вишня
Вишня
© Фото : Unsplash/Dovile Ramoskaite
3 из 4
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПриготовленное блюдо в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале "Териберка" в селе Териберка Мурманской области.
Приготовленное блюдо в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале Териберка в селе Териберка Мурманской области
Приготовленное блюдо в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале "Териберка" в селе Териберка Мурманской области.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
4 из 4
Участник этнографического фестиваля "Донская уха" в Ростовской области.
© РИА Новости / Александр Поготов
Перейти в медиабанк
1 из 4
Приготовленное блюдо в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале "Териберка" в селе Териберка Мурманской области.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
2 из 4
Вишня
© Фото : Unsplash/Dovile Ramoskaite
3 из 4
Приготовленное блюдо в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале "Териберка" в селе Териберка Мурманской области.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
4 из 4
В Ростовской области с 6 июля — ежегодный гастрофестиваль "Донская уха". Основная программа — на хуторе Курган. Там приготовят тысячу литров ухи, чтобы попробовали все желающие. Также предусмотрены купание, дегустации, ярмарка и мастер-классы.
За сочной и спелой вишней — в середине июля в Тамбовскую область. В городе Уварово 12 и 13 июля состоится гастрофест "Вишневарово". В прошлом году там были концерты, дегустации и даже конкурс красоты.
Тогда же, с 12 по 14 июля, — новосибирский фестиваль "В Сибири — есть!". Обещают кулинарные и диджей-баттлы, мастер-классы, конкурсы и дегустация блюд сибирской кухни.
Один из самых известных праздников, посвященных огурцу, пройдет 13 июля в Суздале. В Музее деревянного зодчества можно будет прогуляться по "обжорным" и "ремесленным" рядам, сделать оберег Акилы-огуречника, попробовать огуречное варенье, пироги и жаркое из огурцов. В финале в небо запускают символ торжества — летающий Огурчик с сотнями прикрепленных пожеланий.
© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкПраздник огурца в Суздале
Праздник огурца в Суздале - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Уткин
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Праздник огурца в Суздале
В середине июля в Мурманской области пройдет Арктический фестиваль "Териберка" — девятый по счету. Даты еще согласовывают. Но точно известно, что в этот период здесь можно не бояться снежных заносов и ночных заморозков. Хотя погода порой преподносит сюрпризы, поэтому на дегустацию кухни Заполярья на берегу Баренцева моря стоит захватить не только купальник, но и куртку.

Август: Тула, Самара и Уфа

Визитная карточка Тулы — пряник, и 3 августа там состоится фестиваль "День пряника". Гости попробуют не только местную выпечку, но и ее аналоги из других регионов. Особенности изготовления, знакомство с традициями и обрядами, связанными с употреблением пряника, — все там.
© Depositphotos.com / koromelena.yandex.ruПамятник тульскому прянику в Туле
Памятник тульскому прянику в Туле - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Depositphotos.com / koromelena.yandex.ru
Памятник тульскому прянику в Туле
В августе в разных регионах проходят "ягодные" гастрофестивали. Так, 12 августа в Абакан нужно ехать "на малину" — фестиваль "Медвежья ягода". Обещаны игры, фудкорт и дегустация самого большого малинового пирога. Поклонников вишни ждут во вторые выходные месяца в Самарской области, в селе Ширяево. Там — конкурс "вишневых" костюмов, дегустация пирогов с этой ягодой, ярмарка и концерт.
Праздник помидора пройдет в один день — 17 августа — сразу в двух российских регионах. В Минусинске Красноярского края — конкурс на самый крупный овощ, концерт и ярмарка. В Сызрани Самарской области "томатное" веселье сопровождается карнавалом, парадом духовых оркестров, кулинарными баттлами и дегустациями.
Отдых в Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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В Уфе, в парке "Кашкадан" на берегу озера, с 24 августа по 1 сентября пройдет эногастрономическая ярмарка "Виноград-2024". Организаторы обещают, что "это событие объединит ценителей прекрасного: вина, еды, культуры и искусства". В программе — дегустация напитков 40 брендов Кубани, Кавказа, Крыма и Дона, знакомство с южной кухней, кино под открытым небом, мастер-классы и концерты.
В столичном парке "Ходынское поле" с 30 августа по 1 сентября можно посетить Национальный семейный фестиваль "Мороженое-2024". Организаторы называют это лакомство частью культурного кода России, когда несколько поколений — через фотографии, обмен рецептами любимого десерта — могут познакомить друг друга со вкусами детства. Мастер-классы, квесты, флешмобы, выставки и шоу включены в программу.
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