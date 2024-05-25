https://ria.ru/20240525/puteshestviya-1947445799.html

Поесть и повеселиться: самые интересные летние гастрофестивали России

Поесть и повеселиться: самые интересные летние гастрофестивали России - РИА Новости, 25.05.2024

Поесть и повеселиться: самые интересные летние гастрофестивали России

Отпуск можно совместить с поездками на гастрофестивали и познакомиться с блюдами разных регионов страны. Куда отправиться на дегустацию рыбы, крабов и огурцов,... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T08:00

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Отпуск можно совместить с поездками на гастрофестивали и познакомиться с блюдами разных регионов страны. Куда отправиться на дегустацию рыбы, крабов и огурцов, где найти самую вкусную клубнику, вишню, жимолость и наконец-то исполнить детскую мечту, перепробовав десятки сортов мороженого, — в материале РИА Новости.Июнь: Приморье, Удмуртия и ИркутскВ Приморье в прошлые выходные стартовал гастрофестиваль минтая "О!Мега Вкус". Продлится до 2 июня. Гостям предлагают авторские блюда из белой рыбы в трех десятках ресторанов и кафе. Во Владивостоке, на набережной Спортивной гавани, пройдет городской праздник с кулинарными мастер-классами и лекциями. В магазинах — специальные цены на минтай.В середине июня для посещения Байкала — дополнительный аргумент, помимо невероятной природы. В поселке Хужир с 1 по 15-е число — традиционный Olkhon Food Market, где шеф-повара Иркутской области не просто готовят необычное меню из локальных продуктов, но и соревнуются: задача — создать блюдо по заданной теме с ключевым компонентом. Зрители выберут лучшее."Камчатские продукты невозможно вывезти в другие регионы в том качестве, в котором они тут — свежесобранные и свежевыловленные", — говорят организаторы гастрофеста "ПапоротнИКРАБ". На дегустацию туристов ждут с 8 по 16 июня, а также 7 и 8 сентября. Можно собирать папоротник, рисовать на камнях, отправиться на пленэр на Тихий океан и познакомиться с традиционными блюдами камчадалов и ительменов.В Саратовской области, в Балаково, 15 июня откроется "Фестиваль клубники. Клубничные традиции". Свои экспонаты покажет Музей клубники. В программе квест, костюмированное шествие, мастер-классы. Любителям другой ягоды — жимолости — стоит посетить 29 июня Томск, где состоится соответствующий гастрофестиваль.Иркутск 15 и 16 июня приглашает на "Сытый Бабр" — большой фудкорт под открытым небом. Там предложат классику стритфуда со всего мира и локальные блюда — как уточняют организаторы, "с байкальским духом". Пикники, диджей-сеты, гастролекторий, гастроигры, розыгрыши и шоу нон-стоп — для всех.В деревне Старые Быги в Удмуртии 28 и 29 июня — X Международный фестиваль национальной кухни "Быг-Быг". Блюда по местным марийским и ненецким рецептам, игры, мастер-классы, слет передвижных печек "Быг-Быг Гур" и сооружение башни из табаней — пышных оладушек из кислого дрожжевого теста.Июль: Санкт-Петербург, Суздаль и ТериберкаВ Санкт-Петербурге 6 и 7 июля — семейный гастрономический шоу-фестиваль "ЖаритьФест". Барбекю-чемпионат (готовить собираются ребра и курицу), конкурсы "Хозяюшка" и "Голодные игры", чемпионат по бирпонгу (когда нужно забросить шарики для пинпонга в пивные бокалы на столе на стороне соперника), кулинарное квест-шоу для детей. На сцене выступят Шура, группы "Альянс" и "Мураками", стендаперы.В Ростовской области с 6 июля — ежегодный гастрофестиваль "Донская уха". Основная программа — на хуторе Курган. Там приготовят тысячу литров ухи, чтобы попробовали все желающие. Также предусмотрены купание, дегустации, ярмарка и мастер-классы.За сочной и спелой вишней — в середине июля в Тамбовскую область. В городе Уварово 12 и 13 июля состоится гастрофест "Вишневарово". В прошлом году там были концерты, дегустации и даже конкурс красоты.Тогда же, с 12 по 14 июля, — новосибирский фестиваль "В Сибири — есть!". Обещают кулинарные и диджей-баттлы, мастер-классы, конкурсы и дегустация блюд сибирской кухни.Один из самых известных праздников, посвященных огурцу, пройдет 13 июля в Суздале. В Музее деревянного зодчества можно будет прогуляться по "обжорным" и "ремесленным" рядам, сделать оберег Акилы-огуречника, попробовать огуречное варенье, пироги и жаркое из огурцов. В финале в небо запускают символ торжества — летающий Огурчик с сотнями прикрепленных пожеланий.В середине июля в Мурманской области пройдет Арктический фестиваль "Териберка" — девятый по счету. Даты еще согласовывают. Но точно известно, что в этот период здесь можно не бояться снежных заносов и ночных заморозков. Хотя погода порой преподносит сюрпризы, поэтому на дегустацию кухни Заполярья на берегу Баренцева моря стоит захватить не только купальник, но и куртку.Август: Тула, Самара и УфаВизитная карточка Тулы — пряник, и 3 августа там состоится фестиваль "День пряника". Гости попробуют не только местную выпечку, но и ее аналоги из других регионов. Особенности изготовления, знакомство с традициями и обрядами, связанными с употреблением пряника, — все там.В августе в разных регионах проходят "ягодные" гастрофестивали. Так, 12 августа в Абакан нужно ехать "на малину" — фестиваль "Медвежья ягода". Обещаны игры, фудкорт и дегустация самого большого малинового пирога. Поклонников вишни ждут во вторые выходные месяца в Самарской области, в селе Ширяево. Там — конкурс "вишневых" костюмов, дегустация пирогов с этой ягодой, ярмарка и концерт.Праздник помидора пройдет в один день — 17 августа — сразу в двух российских регионах. В Минусинске Красноярского края — конкурс на самый крупный овощ, концерт и ярмарка. В Сызрани Самарской области "томатное" веселье сопровождается карнавалом, парадом духовых оркестров, кулинарными баттлами и дегустациями.В Уфе, в парке "Кашкадан" на берегу озера, с 24 августа по 1 сентября пройдет эногастрономическая ярмарка "Виноград-2024". Организаторы обещают, что "это событие объединит ценителей прекрасного: вина, еды, культуры и искусства". В программе — дегустация напитков 40 брендов Кубани, Кавказа, Крыма и Дона, знакомство с южной кухней, кино под открытым небом, мастер-классы и концерты.В столичном парке "Ходынское поле" с 30 августа по 1 сентября можно посетить Национальный семейный фестиваль "Мороженое-2024". Организаторы называют это лакомство частью культурного кода России, когда несколько поколений — через фотографии, обмен рецептами любимого десерта — могут познакомить друг друга со вкусами детства. Мастер-классы, квесты, флешмобы, выставки и шоу включены в программу.

https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800075510.html

https://ria.ru/20230605/gastroturizm-1876167749.html

https://ria.ru/20240517/puteshestviya-1945605959.html

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2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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