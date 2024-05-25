https://ria.ru/20240525/punkt-1948323625.html

"Ахмат" нашел опорный пункт с муляжами тел для съемки фейков об успехах ВСУ

"Ахмат" нашел опорный пункт с муляжами тел для съемки фейков об успехах ВСУ - РИА Новости, 25.05.2024

"Ахмат" нашел опорный пункт с муляжами тел для съемки фейков об успехах ВСУ

Бойцы спецназа "Ахмат" при продвижении в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта нашли опорный пункт с муляжами тел военнослужащих в российской... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T15:21

2024-05-25T15:21

2024-05-25T16:01

россия

украина

апты алаудинов

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948328918_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d87ded06eb04101b1b88b9706795316.jpg

КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 25 мая - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" при продвижении в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта нашли опорный пункт с муляжами тел военнослужащих в российской форме, а также фрагментами российской экипировки, красками, имитирующими кровь и прочим реквизитом, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов. В соцсетях были обнаружены ролики, рассказывающие об успешном продвижении ВСУ на кременском участке фронта, при их анализе было установлено, что они сняты на этой же локации. "Наши подразделения, продвигаясь в Серебрянском лесничестве, а конкретно группа "Аида" спецназа "Ахмат" зачистила определенный участок и взяла один из опорников. Мы там действительно обнаружили своего рода студию, где как раз производились фейки, где снимались вот эти вот ЦИПсОшные (ЦИПсО, Центр информационно-психологических операций Украины – ред.) фильмы о том, как они уничтожают российские подразделения", - рассказал Алаудинов. По словам командира, на месте бойцы штурмового отряда нашли муляжи тел в форме российских бойцов, краски, бронежилеты и другой "реквизит" для съемок роликов о "победах украинской армии". "Получается, наш противник, не имея возможности воевать против нас, не имея ни сил, ни средств, ни духа, делает все для того, чтобы хотя бы снимать ЦИПсОшные фильмы и закидывают эти фильмы в интернет, доказывая кому-то, якобы, как они уничтожают в таком прямо массовом количестве российских солдат", - рассказал собеседник агентства. Алаудинов назвал сотрудников ЦИПсО "профессиональными тиктокерами". "Диснейленд у них работает очень хорошо. Единственная разница заключается в том, что Диснейленд работает хорошо, фильмы снимаются хорошо, но вот реально на передовой дела у них плохи, поэтому единственное, что я могу посоветовать всем тем, кто занимается съемками этих фильмов - принять свое решение и сдаться в плен", - сказал командир "Ахмата". Он призвал тех, кто занимается украинской пропагандой, не воевать до последнего украинца.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921216515.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Студия" для съемки фейков об успехах ВСУ на украинских позициях Бойцы спецназа "Ахмат" при продвижении в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта нашли опорный пункт с муляжами тел военнослужащих в российской форме, а также фрагментами российской экипировки, красками, имитирующими кровь и прочим реквизитом, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов. 2024-05-25T15:21 true PT1M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность