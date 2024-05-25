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В Приамурье предложили создать центр компетенций для помощи инвесторам

В Приамурье предложили создать центр компетенций для помощи инвесторам - РИА Новости, 25.05.2024

В Приамурье предложили создать центр компетенций для помощи инвесторам

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил создать на базе будущего конгрессно-выставочного центра в Благовещенске российско-китайский центр... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T16:36

2024-05-25T16:36

2024-05-25T16:36

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил создать на базе будущего конгрессно-выставочного центра в Благовещенске российско-китайский центр компетенций, который будет готовить специалистов для помощи инвесторам, сообщил глава региона на полях "АмурЭкспо-2024". Встреча правительства Амурской области с представителями иностранных делегаций, бизнеса и общественности прошла на полях российско-китайского форума "АмурЭкспо-2024", который стартовал в Благовещенске 24 мая. Глава региона рассказал, что уже начато проектирование за счет частных инвестиций при государственной поддержке строительства конгрессно-выставочного центра, который станет базовой площадкой для проведения различных международных мероприятий, в том числе, АмурЭкспоФорума. "Но площадку построить мало, это можно сделать в любом месте, это только вопрос денег и строительных компетенций. Вот во что хотелось бы, чтобы вырос "АмурЭкспоФорум" и площадка Благовещенск - Хэйхэ. Нам нужно готовить специалистов, создавать на базе Амурэкспофорума и Харбинской ярмарки, которая проводится в Хэйхэ, в эти же даты. Нам нужно создавать центр компетенции, нам нужно растить специалистов, искать партнеров с каждой из сторон, специалистов по Китаю, специалистов по России, которые могли бы подсказать инвесторам из Китая и из России, которые ищут себе партнеров в сопредельном государстве, могли бы подсказать те или иные нюансы работы на внешнем рынке. Что с юридической составляющей, что с экономикой, нам этого очень не хватает. Рассчитываю, что такая площадка будет создана в Благовещенске и Хэйхэ", - сказал Орлов. Конгрессно-выставочный центр в Благовещенске общей площадью 30 тысяч квадратных метров планируют построить на "Золотой миле". Он позволит проводить масштабные деловые, общественные и развлекательные мероприятия международного уровня и станет крупнейшей зоной российско-китайского делового и культурного сотрудничества.

https://ria.ru/20231116/rf-1909843422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

благовещенск, амурская область, хэйхэ, василий орлов (губернатор), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса