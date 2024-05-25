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У России нет причин обсуждать "формулу мира" Зеленского, заявил Полянский - РИА Новости, 25.05.2024
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06:32 25.05.2024 (обновлено: 06:43 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/polyanskiy-1948280643.html
У России нет причин обсуждать "формулу мира" Зеленского, заявил Полянский
У России нет причин обсуждать "формулу мира" Зеленского, заявил Полянский - РИА Новости, 25.05.2024
У России нет причин обсуждать "формулу мира" Зеленского, заявил Полянский
Так называемая "формула мира" Владимира Зеленского представляет собой нереалистичный ультиматум России, и у Москвы нет ни единой причины его обсуждать, заявил в РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T06:32
2024-05-25T06:43
в мире
россия
москва
киев
дмитрий полянский
владимир зеленский
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ООН, 25 мая — РИА Новости. Так называемая "формула мира" Владимира Зеленского представляет собой нереалистичный ультиматум России, и у Москвы нет ни единой причины его обсуждать, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский. "Единственной платформой, которую киевский режим готов обсуждать с остальными сторонами, является так называемая "формула Зеленского", которая абсолютно нереалистична и основана на принятии желаемого за действительное, идее о том, что Украина способна нанести поражение России", — сказал Полянский. Как отметил дипломат, подобная постановка вопроса представляет собой "определенного рода ультиматум, и нет абсолютно ни одной причины в мире, чтобы кто-либо его обсуждал". "Особенно мы", — добавил Полянский. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948280311.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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в мире, россия, москва, киев, дмитрий полянский, владимир зеленский, оон
В мире, Россия, Москва, Киев, Дмитрий Полянский, Владимир Зеленский, ООН
У России нет причин обсуждать "формулу мира" Зеленского, заявил Полянский

Полянский назвал "формулу мира" Зеленского нереалистичным ультиматумом России

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 25 мая — РИА Новости. Так называемая "формула мира" Владимира Зеленского представляет собой нереалистичный ультиматум России, и у Москвы нет ни единой причины его обсуждать, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
"Единственной платформой, которую киевский режим готов обсуждать с остальными сторонами, является так называемая "формула Зеленского", которая абсолютно нереалистична и основана на принятии желаемого за действительное, идее о том, что Украина способна нанести поражение России", — сказал Полянский.
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Как отметил дипломат, подобная постановка вопроса представляет собой "определенного рода ультиматум, и нет абсолютно ни одной причины в мире, чтобы кто-либо его обсуждал".
"Особенно мы", — добавил Полянский.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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