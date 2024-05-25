https://ria.ru/20240525/polsha-1948311062.html

Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России

Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 25.05.2024

Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за то, чтобы Украина могла обстреливать Россию, пишет The Guardian. "Сикорский заявил, что Польша поддерживает... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T13:16

2024-05-25T13:16

2024-05-25T13:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

радослав сикорский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102939/49/1029394994_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6c39124642269c948f0607456f06199d.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за то, чтобы Украина могла обстреливать Россию, пишет The Guardian. "Сикорский заявил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам на территории России, утверждая, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что касается поддержки Украины", — говорится в статье.Несмотря на утверждение польского дипломата об ударах по "военным объектам", Киев постоянно обстреливает в России жилые дома, больницы и школы, в том числе кластерными боеприпасами.Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". В ответ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова о разрешении Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцирует прямое военное противостояние с Москвой.

https://ria.ru/20240525/ukraina-1948309280.html

https://ria.ru/20240525/ukraina-1948292454.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, радослав сикорский