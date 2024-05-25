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Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 25.05.2024 (обновлено: 13:21 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/polsha-1948311062.html
Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России
Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 25.05.2024
Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России
Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за то, чтобы Украина могла обстреливать Россию, пишет The Guardian. "Сикорский заявил, что Польша поддерживает... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T13:16
2024-05-25T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
радослав сикорский
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за то, чтобы Украина могла обстреливать Россию, пишет The Guardian. "Сикорский заявил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам на территории России, утверждая, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что касается поддержки Украины", — говорится в статье.Несмотря на утверждение польского дипломата об ударах по "военным объектам", Киев постоянно обстреливает в России жилые дома, больницы и школы, в том числе кластерными боеприпасами.Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". В ответ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова о разрешении Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцирует прямое военное противостояние с Москвой.
https://ria.ru/20240525/ukraina-1948309280.html
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в мире, украина, россия, радослав сикорский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Радослав Сикорский
Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление о России

Глава МИД Польши поддержал призывы разрешить ВСУ бить по территории России

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Радослав Сикорский
 Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Радослав Сикорский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за то, чтобы Украина могла обстреливать Россию, пишет The Guardian.

"Сикорский заявил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам на территории России, утверждая, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что касается поддержки Украины", — говорится в статье.
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12:51
Несмотря на утверждение польского дипломата об ударах по "военным объектам", Киев постоянно обстреливает в России жилые дома, больницы и школы, в том числе кластерными боеприпасами.

Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".

В ответ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова о разрешении Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцирует прямое военное противостояние с Москвой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРадослав Сикорский
 
 
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