https://ria.ru/20240525/pentagon-1948277253.html

Глава Пентагона вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры

Глава Пентагона вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры - РИА Новости, 25.05.2024

Глава Пентагона вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры

Министр обороны США Ллойд Остин благополучно перенес медицинскую процедуру по поводу проблем с мочевым пузырем и вернулся к своим обязанностям, сообщил... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T04:32

2024-05-25T04:32

2024-05-25T04:55

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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин благополучно перенес медицинскую процедуру по поводу проблем с мочевым пузырем и вернулся к своим обязанностям, сообщил Пентагон.Процедура в военном госпитале под Вашингтоном заняла два с половиной часа, на это время Остин сдал полномочия своему заместителю Кейтлин Хикс."Сегодня, примерно в 18.00 по времени восточного побережья США (1.00 мск субботы), министр обороны Ллойд Дж. Остин III перенес успешную элективную минимально инвазивную нехирургическую процедуру в связи с проблемой мочевого пузыря в национальном военном медицинском центре Уолтера Рида", - сообщил Пентагон.В 20.25 (3.25 мск субботы) Остин возобновил исполнение обязанностей министра обороны и вернулся домой. Изменений в его графике не ожидается."В настоящее время не ожидается никаких изменений в его официальном графике, включая участие в запланированных мероприятиях Дня поминовения (отмечается в понедельник)", - сообщил Пентагон.В конце прошлого года глава Пентагона перенес операцию по поводу рака простаты, а потом долго лечился от воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Его много критиковали за попытку скрыть проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20240524/vstrecha-1948252313.html

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министерство обороны сша, в мире, сша, ллойд остин