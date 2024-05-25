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Глава Пентагона вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры - РИА Новости, 25.05.2024
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04:32 25.05.2024 (обновлено: 04:55 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/pentagon-1948277253.html
Глава Пентагона вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры
Глава Пентагона вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры - РИА Новости, 25.05.2024
Глава Пентагона вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры
Министр обороны США Ллойд Остин благополучно перенес медицинскую процедуру по поводу проблем с мочевым пузырем и вернулся к своим обязанностям, сообщил... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T04:32
2024-05-25T04:55
министерство обороны сша
в мире
сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин благополучно перенес медицинскую процедуру по поводу проблем с мочевым пузырем и вернулся к своим обязанностям, сообщил Пентагон.Процедура в военном госпитале под Вашингтоном заняла два с половиной часа, на это время Остин сдал полномочия своему заместителю Кейтлин Хикс."Сегодня, примерно в 18.00 по времени восточного побережья США (1.00 мск субботы), министр обороны Ллойд Дж. Остин III перенес успешную элективную минимально инвазивную нехирургическую процедуру в связи с проблемой мочевого пузыря в национальном военном медицинском центре Уолтера Рида", - сообщил Пентагон.В 20.25 (3.25 мск субботы) Остин возобновил исполнение обязанностей министра обороны и вернулся домой. Изменений в его графике не ожидается."В настоящее время не ожидается никаких изменений в его официальном графике, включая участие в запланированных мероприятиях Дня поминовения (отмечается в понедельник)", - сообщил Пентагон.В конце прошлого года глава Пентагона перенес операцию по поводу рака простаты, а потом долго лечился от воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Его много критиковали за попытку скрыть проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20240524/vstrecha-1948252313.html
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министерство обороны сша, в мире, сша, ллойд остин
Министерство обороны США, В мире, США, Ллойд Остин
Глава Пентагона вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры

Глава Пентагона успешно перенес медпроцедуру, вернулся к исполнению обязанностей

© AP Photo / Kevin WolfМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин благополучно перенес медицинскую процедуру по поводу проблем с мочевым пузырем и вернулся к своим обязанностям, сообщил Пентагон.
Процедура в военном госпитале под Вашингтоном заняла два с половиной часа, на это время Остин сдал полномочия своему заместителю Кейтлин Хикс.
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"Сегодня, примерно в 18.00 по времени восточного побережья США (1.00 мск субботы), министр обороны Ллойд Дж. Остин III перенес успешную элективную минимально инвазивную нехирургическую процедуру в связи с проблемой мочевого пузыря в национальном военном медицинском центре Уолтера Рида", - сообщил Пентагон.
В 20.25 (3.25 мск субботы) Остин возобновил исполнение обязанностей министра обороны и вернулся домой. Изменений в его графике не ожидается.
"В настоящее время не ожидается никаких изменений в его официальном графике, включая участие в запланированных мероприятиях Дня поминовения (отмечается в понедельник)", - сообщил Пентагон.
В конце прошлого года глава Пентагона перенес операцию по поводу рака простаты, а потом долго лечился от воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Его много критиковали за попытку скрыть проблемы со здоровьем.
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