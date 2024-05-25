https://ria.ru/20240525/pasport-1948333863.html

Алаудинов вручил паспорт украинскому военному, попросившему о гражданстве

Алаудинов вручил паспорт украинскому военному, попросившему о гражданстве - РИА Новости, 25.05.2024

Алаудинов вручил паспорт украинскому военному, попросившему о гражданстве

Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов вручил... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T16:33

2024-05-25T16:33

2024-05-25T16:33

специальная военная операция на украине

россия

клещеевка

апты алаудинов

общество

украина

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ГРОЗНЫЙ, 25 мая — РИА Новости. Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов вручил российский паспорт украинскому военнослужащему Александру Ананьеву, который, попав в плен, попросил не включать его в списки на обмен и дать ему возможность стать гражданином РФ. Алаудинов рассказал на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале, что Ананьев сдался в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки. "Когда он к нам попал, он попросил, чтобы мы не включали его в обменный фонд, не обменивали и дали ему возможность стать гражданином Российской Федерации. Он тогда обратился к Владимиру Владимировичу Путину, попросил гражданство... Я хочу показать паспорт гражданина России, сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву. Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом, это – гражданин РФ", – сказал Алаудинов.

https://ria.ru/20240524/voennyy-1948134660.html

россия

клещеевка

украина

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Ольга Фомченкова

россия, клещеевка, апты алаудинов, общество, украина