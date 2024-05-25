https://ria.ru/20240525/pasport-1948333863.html
Алаудинов вручил паспорт украинскому военному, попросившему о гражданстве
Алаудинов вручил паспорт украинскому военному, попросившему о гражданстве - РИА Новости, 25.05.2024
Алаудинов вручил паспорт украинскому военному, попросившему о гражданстве
Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов вручил... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:33
2024-05-25T16:33
2024-05-25T16:33
специальная военная операция на украине
россия
клещеевка
апты алаудинов
общество
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948332442_0:0:1106:622_1920x0_80_0_0_1a6208b2f99fe0f31ecf0e038e54dbbb.jpg
ГРОЗНЫЙ, 25 мая — РИА Новости. Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов вручил российский паспорт украинскому военнослужащему Александру Ананьеву, который, попав в плен, попросил не включать его в списки на обмен и дать ему возможность стать гражданином РФ. Алаудинов рассказал на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале, что Ананьев сдался в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки. "Когда он к нам попал, он попросил, чтобы мы не включали его в обменный фонд, не обменивали и дали ему возможность стать гражданином Российской Федерации. Он тогда обратился к Владимиру Владимировичу Путину, попросил гражданство... Я хочу показать паспорт гражданина России, сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву. Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом, это – гражданин РФ", – сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240524/voennyy-1948134660.html
россия
клещеевка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948332442_132:0:961:622_1920x0_80_0_0_77215716ac87424aaa9bc6447feb44e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, клещеевка, апты алаудинов, общество, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Апты Алаудинов, Общество, Украина
Алаудинов вручил паспорт украинскому военному, попросившему о гражданстве
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов вручил российский паспорт украинцу Ананьеву