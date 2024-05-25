Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов вручил паспорт украинскому военному, попросившему о гражданстве - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/pasport-1948333863.html
Алаудинов вручил паспорт украинскому военному, попросившему о гражданстве
Алаудинов вручил паспорт украинскому военному, попросившему о гражданстве - РИА Новости, 25.05.2024
Алаудинов вручил паспорт украинскому военному, попросившему о гражданстве
Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов вручил... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:33
2024-05-25T16:33
специальная военная операция на украине
россия
клещеевка
апты алаудинов
общество
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948332442_0:0:1106:622_1920x0_80_0_0_1a6208b2f99fe0f31ecf0e038e54dbbb.jpg
ГРОЗНЫЙ, 25 мая — РИА Новости. Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов вручил российский паспорт украинскому военнослужащему Александру Ананьеву, который, попав в плен, попросил не включать его в списки на обмен и дать ему возможность стать гражданином РФ. Алаудинов рассказал на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале, что Ананьев сдался в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки. "Когда он к нам попал, он попросил, чтобы мы не включали его в обменный фонд, не обменивали и дали ему возможность стать гражданином Российской Федерации. Он тогда обратился к Владимиру Владимировичу Путину, попросил гражданство... Я хочу показать паспорт гражданина России, сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву. Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом, это – гражданин РФ", – сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240524/voennyy-1948134660.html
россия
клещеевка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948332442_132:0:961:622_1920x0_80_0_0_77215716ac87424aaa9bc6447feb44e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, клещеевка, апты алаудинов, общество, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Апты Алаудинов, Общество, Украина
Алаудинов вручил паспорт украинскому военному, попросившему о гражданстве

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов вручил российский паспорт украинцу Ананьеву

© Апти Алаудинов "АХМАТ"/TelegramКомандир спецназа "Ахмат" Алаудинов вручил российский паспорт украинцу Ананьеву
Командир спецназа Ахмат Алаудинов вручил российский паспорт украинцу Ананьеву
© Апти Алаудинов "АХМАТ"/Telegram
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов вручил российский паспорт украинцу Ананьеву
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 мая — РИА Новости. Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов вручил российский паспорт украинскому военнослужащему Александру Ананьеву, который, попав в плен, попросил не включать его в списки на обмен и дать ему возможность стать гражданином РФ.
Алаудинов рассказал на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале, что Ананьев сдался в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки.
"Когда он к нам попал, он попросил, чтобы мы не включали его в обменный фонд, не обменивали и дали ему возможность стать гражданином Российской Федерации. Он тогда обратился к Владимиру Владимировичу Путину, попросил гражданство... Я хочу показать паспорт гражданина России, сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву. Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом, это – гражданин РФ", – сказал Алаудинов.
Танк ВСУ, угнанный Лихачевым Максимом, который сдался в плен российским войскам под Донецком
Солдат ВСУ угнал танк и сдался в плен под Донецком
Вчера, 14:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКлещеевкаАпты АлаудиновОбществоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала