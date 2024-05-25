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Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна - РИА Новости, 25.05.2024
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12:25 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/pashinyan-1948306732.html
Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна
Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна - РИА Новости, 25.05.2024
Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео с места экстренной посадки в Ванадзореиз-за плохих погодных условий. Видео размещено в его... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:25
2024-05-25T12:25
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео с места экстренной посадки в Ванадзореиз-за плохих погодных условий. Видео размещено в его Telegram-канале.Вначале виден сам вертолет, затем показано, как проходил полет Пашиняна.По информации Sputnik Армения, премьер направлялся в село Баганис Тавушской области, где недавно завершилась делимитация границы с Азербайджаном.Согласно прогнозу погоды, на всей территории Армении сегодня ожидаются грозы и дожди, местами возможен град.
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Пашинян во время экстренной посадки
Пашинян во время экстренной посадки
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, sputnik армения, видео
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Sputnik Армения
Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео с места экстренной посадки в Ванадзореиз-за плохих погодных условий. Видео размещено в его Telegram-канале.
2024-05-25T12:25
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Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна

Появились кадры с места экстренной посадки вертолета премьера Армении Пашиняна

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео с места экстренной посадки в Ванадзореиз-за плохих погодных условий. Видео размещено в его Telegram-канале.
Вначале виден сам вертолет, затем показано, как проходил полет Пашиняна.
По информации Sputnik Армения, премьер направлялся в село Баганис Тавушской области, где недавно завершилась делимитация границы с Азербайджаном.
Согласно прогнозу погоды, на всей территории Армении сегодня ожидаются грозы и дожди, местами возможен град.
 
В миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянSputnik Армения
 
 
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