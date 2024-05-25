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Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна

Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна - РИА Новости, 25.05.2024

Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео с места экстренной посадки в Ванадзореиз-за плохих погодных условий. Видео размещено в его... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T12:25

2024-05-25T12:25

2024-05-25T12:25

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео с места экстренной посадки в Ванадзореиз-за плохих погодных условий. Видео размещено в его Telegram-канале.Вначале виден сам вертолет, затем показано, как проходил полет Пашиняна.По информации Sputnik Армения, премьер направлялся в село Баганис Тавушской области, где недавно завершилась делимитация границы с Азербайджаном.Согласно прогнозу погоды, на всей территории Армении сегодня ожидаются грозы и дожди, местами возможен град.

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