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Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна
Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна - РИА Новости, 25.05.2024
Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео с места экстренной посадки в Ванадзореиз-за плохих погодных условий. Видео размещено в его... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:25
2024-05-25T12:25
2024-05-25T12:25
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео с места экстренной посадки в Ванадзореиз-за плохих погодных условий. Видео размещено в его Telegram-канале.Вначале виден сам вертолет, затем показано, как проходил полет Пашиняна.По информации Sputnik Армения, премьер направлялся в село Баганис Тавушской области, где недавно завершилась делимитация границы с Азербайджаном.Согласно прогнозу погоды, на всей территории Армении сегодня ожидаются грозы и дожди, местами возможен град.
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Пашинян во время экстренной посадки
Пашинян во время экстренной посадки
2024-05-25T12:25
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В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Sputnik Армения
Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна
Появились кадры с места экстренной посадки вертолета премьера Армении Пашиняна