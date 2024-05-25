https://ria.ru/20240525/panno-1948360158.html

Панно "Кружево России" презентовали на выставке "Россия"

Панно "Кружево России" презентовали на выставке "Россия" - РИА Новости, 25.05.2024

Панно "Кружево России" презентовали на выставке "Россия"

Вологодская область презентовала панно "Кружево России" на Международной выставке-форуме "Россия"; над полотном в цветах российского флага с символикой выставки РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T20:01

2024-05-25T20:01

2024-05-25T20:01

волгоградская область

вологодская область

ленинградская область

россия

георгий филимонов

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вологодская область презентовала панно "Кружево России" на Международной выставке-форуме "Россия"; над полотном в цветах российского флага с символикой выставки четыре месяца трудились мастера из семи "кружевных" регионов России, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В декабре 2023 года власти Вологодской области выступили с инициативой создания панно, объединяющего центры кружевоплетения России. Масштабная акция объединила мастериц Вологодской, Ярославской, Нижегородской, Липецкой, Рязанской, Кировской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга. "Впервые в истории художники и кружевницы со всей страны объединились для создания единого кружевного рукотворного произведения. Полотно символизирует неразрывную связь, единство нашего народа. Мы храним исконные традиции и передаем этот опыт новому поколению", – отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого привели в пресс-службе. Там рассказали, что изделие выполнено полностью вручную с использованием традиционной техники кружевоплетения по специально разработанным сколкам. Размер готового полотна составил 2х3 метра. Каждый фрагмент панно уникален и отражает стилистические особенности регионального кружева: кировского, елецкого, балахнинского, рязанского и других. Вместе они составляют общую композицию. "Для Вологодской области кружевоплетения – это не только часть истории, это часть нашей души, традиций, нашего культурного кода. Этим шедевром будет любоваться вся Россия. Мы, безусловно, предлагаем его разместить в нашем музее Кружева и приглашаем всех посмотреть на полотно, а также увидеть остальные культурные достопримечательности, которые есть в Вологодской области", – цитирует пресс-служба заместителя губернатора Вологодской области Сергея Жестянникова. Координаторами проекта выступили Вологодский государственный музей-заповедник и Музей кружева. В работе над деталями панно "Кружево России" приняли участие ведущие мастера и художники по кружеву, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240418/stend-1940862073.html

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вологодская область, ленинградская область, россия, георгий филимонов, выставка-форум "россия"