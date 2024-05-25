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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 25.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T22:53
2024-05-25T22:53
2024-05-25T22:53
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Власти объявляли о ракетной опасности в 22.09 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности