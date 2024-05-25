https://ria.ru/20240525/obstrel-1948375431.html

Число погибших при обстреле Белгородского района увеличилось до четырех

Число погибших при обстреле Белгородского района увеличилось до четырех - РИА Новости, 25.05.2024

Число погибших при обстреле Белгородского района увеличилось до четырех

Число погибших мирных жителей после атак ВСУ на Белгородский район выросло до четырех, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T22:27

2024-05-25T22:27

2024-05-25T23:23

специальная военная операция на украине

белгородский район

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

происшествия

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Число погибших мирных жителей после атак ВСУ на Белгородский район выросло до четырех, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Количество погибших мирных жителей увеличилось до четырех. В городской больнице №2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из поселка Октябрьский", — написал он.По словам Гладкова, всего после двух обстрелов в больницах находятся 12 человек, среди них один ребенок.Украинские войска атаковали поселок Октябрьский в субботу вечером. Сразу после удара сообщалось о двух погибших — мужчине и женщине. После прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, более 20 домовладений, а также торговые площадки получили повреждения.В этот же день глава региона заявил, что под обстрелом также оказался поселок Дубовое, погибла мирная жительница. Как указали в Минобороны, средства ПВО сбили над областью 15 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир".Позднее министерство уточнило, что около 22:30 мск системы противовоздушной обороны уничтожили противокорабельную ракету (ПКР) "Нептун" и 29 реактивных снарядов "Вампир".ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

https://ria.ru/20240521/obstrel-1947328574.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородский район, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, владимир путин, россия