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Число погибших при обстреле Белгородского района увеличилось до четырех - РИА Новости, 25.05.2024
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22:27 25.05.2024 (обновлено: 23:23 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/obstrel-1948375431.html
Число погибших при обстреле Белгородского района увеличилось до четырех
Число погибших при обстреле Белгородского района увеличилось до четырех - РИА Новости, 25.05.2024
Число погибших при обстреле Белгородского района увеличилось до четырех
Число погибших мирных жителей после атак ВСУ на Белгородский район выросло до четырех, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T22:27
2024-05-25T23:23
специальная военная операция на украине
белгородский район
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Число погибших мирных жителей после атак ВСУ на Белгородский район выросло до четырех, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Количество погибших мирных жителей увеличилось до четырех. В городской больнице №2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из поселка Октябрьский", — написал он.По словам Гладкова, всего после двух обстрелов в больницах находятся 12 человек, среди них один ребенок.Украинские войска атаковали поселок Октябрьский в субботу вечером. Сразу после удара сообщалось о двух погибших — мужчине и женщине. После прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, более 20 домовладений, а также торговые площадки получили повреждения.В этот же день глава региона заявил, что под обстрелом также оказался поселок Дубовое, погибла мирная жительница. Как указали в Минобороны, средства ПВО сбили над областью 15 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир".Позднее министерство уточнило, что около 22:30 мск системы противовоздушной обороны уничтожили противокорабельную ракету (ПКР) "Нептун" и 29 реактивных снарядов "Вампир".ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html
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белгородский район, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия, Владимир Путин, Россия
Число погибших при обстреле Белгородского района увеличилось до четырех

Гладков: число погибших после обстрела ВСУ Белгородского района выросло до 4

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Число погибших мирных жителей после атак ВСУ на Белгородский район выросло до четырех, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Количество погибших мирных жителей увеличилось до четырех. В городской больнице №2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из поселка Октябрьский", — написал он.
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По словам Гладкова, всего после двух обстрелов в больницах находятся 12 человек, среди них один ребенок.
Украинские войска атаковали поселок Октябрьский в субботу вечером. Сразу после удара сообщалось о двух погибших — мужчине и женщине. После прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, более 20 домовладений, а также торговые площадки получили повреждения.
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В этот же день глава региона заявил, что под обстрелом также оказался поселок Дубовое, погибла мирная жительница. Как указали в Минобороны, средства ПВО сбили над областью 15 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир".
Позднее министерство уточнило, что около 22:30 мск системы противовоздушной обороны уничтожили противокорабельную ракету (ПКР) "Нептун" и 29 реактивных снарядов "Вампир".
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествияВладимир ПутинРоссия
 
 
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