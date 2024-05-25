https://ria.ru/20240525/obstrel-1948368228.html

При украинском обстреле Дубового в Белгородской области погибла женщина

При украинском обстреле Дубового в Белгородской области погибла женщина - РИА Новости, 25.05.2024

При украинском обстреле Дубового в Белгородской области погибла женщина

Мирная жительница погибла при обстреле поселка Дубовое со стороны украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T21:06

2024-05-25T21:06

2024-05-25T21:27

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле поселка Дубовое со стороны украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлете к городу <...> В результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в поселке Дубовое погибла мирная жительница", — написал он.По словам главы региона, еще четыре человека пострадали, они находятся в состоянии средней степени тяжести.Как уточнили в Минобороны, киевский режим предпринял попытку атаковать Белгородскую область с помощью РСЗО RM-70 "Вампир" в районе 19:00 мск. Средства противовоздушной обороны сбили 15 реактивных снарядов.В субботу вечером ВСУ также обстреляли поселок Октябрьский в Белгородском районе. Погибли мужчина и женщина. Десять мирных жителей, среди них восьмилетний мальчик, получили осколочные ранения, их доставили в больницы. Одной из пострадавших госпитализация не потребовалась.Кроме того, после прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, более 20 домовладений, а также торговые площадки получили повреждения, сообщал Гладков.Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240524/front-1947977516.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, белгородская область, белгород, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район, владимир путин