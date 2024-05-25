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При украинском обстреле Дубового в Белгородской области погибла женщина - РИА Новости, 25.05.2024
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21:06 25.05.2024 (обновлено: 21:27 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/obstrel-1948368228.html
При украинском обстреле Дубового в Белгородской области погибла женщина
При украинском обстреле Дубового в Белгородской области погибла женщина - РИА Новости, 25.05.2024
При украинском обстреле Дубового в Белгородской области погибла женщина
Мирная жительница погибла при обстреле поселка Дубовое со стороны украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T21:06
2024-05-25T21:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле поселка Дубовое со стороны украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлете к городу &lt;...&gt; В результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в поселке Дубовое погибла мирная жительница", — написал он.По словам главы региона, еще четыре человека пострадали, они находятся в состоянии средней степени тяжести.Как уточнили в Минобороны, киевский режим предпринял попытку атаковать Белгородскую область с помощью РСЗО RM-70 "Вампир" в районе 19:00 мск. Средства противовоздушной обороны сбили 15 реактивных снарядов.В субботу вечером ВСУ также обстреляли поселок Октябрьский в Белгородском районе. Погибли мужчина и женщина. Десять мирных жителей, среди них восьмилетний мальчик, получили осколочные ранения, их доставили в больницы. Одной из пострадавших госпитализация не потребовалась.Кроме того, после прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, более 20 домовладений, а также торговые площадки получили повреждения, сообщал Гладков.Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
https://ria.ru/20240524/front-1947977516.html
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белгородская область
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вооруженные силы украины, белгородская область, белгород, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Владимир Путин
При украинском обстреле Дубового в Белгородской области погибла женщина

Гладков: при обстреле ВСУ поселка Дубовое в Белгородской области погибла женщина

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле поселка Дубовое со стороны украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлете к городу <...> В результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в поселке Дубовое погибла мирная жительница", — написал он.
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По словам главы региона, еще четыре человека пострадали, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Как уточнили в Минобороны, киевский режим предпринял попытку атаковать Белгородскую область с помощью РСЗО RM-70 "Вампир" в районе 19:00 мск. Средства противовоздушной обороны сбили 15 реактивных снарядов.
В субботу вечером ВСУ также обстреляли поселок Октябрьский в Белгородском районе. Погибли мужчина и женщина. Десять мирных жителей, среди них восьмилетний мальчик, получили осколочные ранения, их доставили в больницы. Одной из пострадавших госпитализация не потребовалась.
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Кроме того, после прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, более 20 домовладений, а также торговые площадки получили повреждения, сообщал Гладков.
Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьБелгородПроисшествияВячеслав ГладковБелгородский районВладимир Путин
 
 
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