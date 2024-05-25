При украинском обстреле Дубового в Белгородской области погибла женщина
Гладков: при обстреле ВСУ поселка Дубовое в Белгородской области погибла женщина
© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле поселка Дубовое со стороны украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлете к городу <...> В результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в поселке Дубовое погибла мирная жительница", — написал он.
По словам главы региона, еще четыре человека пострадали, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Как уточнили в Минобороны, киевский режим предпринял попытку атаковать Белгородскую область с помощью РСЗО RM-70 "Вампир" в районе 19:00 мск. Средства противовоздушной обороны сбили 15 реактивных снарядов.
В субботу вечером ВСУ также обстреляли поселок Октябрьский в Белгородском районе. Погибли мужчина и женщина. Десять мирных жителей, среди них восьмилетний мальчик, получили осколочные ранения, их доставили в больницы. Одной из пострадавших госпитализация не потребовалась.
Кроме того, после прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, более 20 домовладений, а также торговые площадки получили повреждения, сообщал Гладков.
Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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