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Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до пяти
Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до пяти - РИА Новости, 25.05.2024
Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до пяти
Число мирных жителей, пострадавших при обстрелах Горловки украинскими войсками, возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T20:52
2024-05-25T20:52
2024-05-25T20:52
горловка
иван приходько
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших при обстрелах Горловки украинскими войсками, возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее он сообщал о двоих пострадавших. "Количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), возросло до пяти", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика
Горловка, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до пяти
Мэр Приходько: число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до пяти