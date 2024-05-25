https://ria.ru/20240525/obstrel-1948365909.html

Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до пяти

Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до пяти - РИА Новости, 25.05.2024

Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до пяти

Число мирных жителей, пострадавших при обстрелах Горловки украинскими войсками, возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T20:52

2024-05-25T20:52

2024-05-25T20:52

горловка

иван приходько

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших при обстрелах Горловки украинскими войсками, возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее он сообщал о двоих пострадавших. "Количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), возросло до пяти", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика