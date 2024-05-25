https://ria.ru/20240525/obstrel-1948364763.html

При обстреле Белгородской области пострадал ребенок

При обстреле Белгородской области пострадал ребенок - РИА Новости, 25.05.2024

При обстреле Белгородской области пострадал ребенок

Ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ на движущийся автомобиль в Волоконовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T20:39

2024-05-25T20:39

2024-05-25T20:49

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ на движущийся автомобиль в Волоконовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. На автодороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района дроном был атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадала девочка 9 лет. У ребенка осколочное ранение левой голени. Бригадой скорой она доставляется в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство полностью сгорело", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Также, по данным губернатора, в хуторе Панков Шебекинского округа дронами-камикадзе атакованы частный дом, хозпостройка и три транспортных средства. В результате взрыва они загорелись, сильно повреждена еще одна машина. Пострадавших нет, уточнил глава региона.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков