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При обстреле Белгородской области пострадал ребенок
При обстреле Белгородской области пострадал ребенок - РИА Новости, 25.05.2024
При обстреле Белгородской области пострадал ребенок
Ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ на движущийся автомобиль в Волоконовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T20:39
2024-05-25T20:39
2024-05-25T20:49
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ на движущийся автомобиль в Волоконовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. На автодороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района дроном был атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадала девочка 9 лет. У ребенка осколочное ранение левой голени. Бригадой скорой она доставляется в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство полностью сгорело", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Также, по данным губернатора, в хуторе Панков Шебекинского округа дронами-камикадзе атакованы частный дом, хозпостройка и три транспортных средства. В результате взрыва они загорелись, сильно повреждена еще одна машина. Пострадавших нет, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгородской области пострадал ребенок
Гладков: при обстреле Белгородской области дрона-камикадзе пострадал ребенок