https://ria.ru/20240525/obstrel-1948345758.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 25.05.2024

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T18:26

2024-05-25T18:26

2024-05-25T18:26

донецк

горловка

петровский район

сцкк

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 - населённый пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 16.40 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Кроме того, в 15.45 и 18.00 было выпущено ещё шесть снарядов указанного калибра по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

донецк

горловка

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, горловка, петровский район, сцкк, донецкая народная республика