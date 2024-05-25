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При украинской атаке на Шебекино пострадала женщина
При украинской атаке на Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 25.05.2024
При украинской атаке на Шебекино пострадала женщина
Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона в городе Шебекино, женщину госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:51
2024-05-25T15:51
2024-05-25T16:02
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вооруженные силы украины
белгородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона в городе Шебекино, женщину госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Он упал на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином и сдетонировал. В результате взрыва пострадала мирная жительница - у нее контузия и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.⠀Губернатор добавил, что в результате взрыва поврежден также легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, подчеркнул глава области.⠀Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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шебекино, вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия
Шебекино, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При украинской атаке на Шебекино пострадала женщина
Гладков: при атаке дрона ВСУ на Шебекино пострадала женщина