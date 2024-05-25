https://ria.ru/20240525/obstrel-1948327885.html

При украинской атаке на Шебекино пострадала женщина

При украинской атаке на Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 25.05.2024

При украинской атаке на Шебекино пострадала женщина

Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона в городе Шебекино, женщину госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T15:51

2024-05-25T15:51

2024-05-25T16:02

шебекино

вооруженные силы украины

белгородская область

специальная военная операция на украине

происшествия

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БЕЛГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона в городе Шебекино, женщину госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Он упал на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином и сдетонировал. В результате взрыва пострадала мирная жительница - у нее контузия и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.⠀Губернатор добавил, что в результате взрыва поврежден также легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, подчеркнул глава области.⠀Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20210519/oruzhie-1732883401.html

шебекино

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шебекино, вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия