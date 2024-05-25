https://ria.ru/20240525/obstrel-1948326348.html
ВСУ более 150 раз обстреляли Белгородскую область за сутки
ВСУ более 150 раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 25.05.2024
ВСУ более 150 раз обстреляли Белгородскую область за сутки
Более 150 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали из артиллерии и атаковали с помощью беспилотников территорию Белгородской области, пострадавших РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:37
2024-05-25T15:37
2024-05-25T15:37
происшествия
белгородская область
шебекино
корочанский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Более 150 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали из артиллерии и атаковали с помощью беспилотников территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 24 мая. По 10 районам было выпущено 123 снаряда, не менее 29 беспилотников атаковали регион, включая 10 взрывных устройств с дронов. По данным главы региона, в Корочанском районе в воздухе сдетонировал боеприпас, никто не пострадал и разрушений нет. Кроме того, в поселке Красная Яруга в огород жилого дома упал взрывоопасный предмет, он был изъят и в ближайшее время будет вывезен на полигон для уничтожения, отметил глава региона. За отчетный день повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 18 частных домах, 8 автомобилях, объекте связи и магазине. "В Белгородском районе в селе Малиновка с FPV-дрона сброшено два взрывных устройства... В селе Журавлевка противник атаковал с помощью семи дронов-камикадзе, также с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас... Над селами Новая Деревня, Головино, Красное и Долбино системой ПВО сбито по одному БПЛА противника, над селом Щетиновка – авиационный боеприпас", - написал Гладков. По данным губернатора, атаки беспилотников зафиксированы в Алексеевском округе, Борисовском районе, Новооскольском округе, Яковлевском округе и Грайворонском округе. Также в Грайворонском округе установлено 6 прилетов по окраинам сел Глотово и Безымено. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 4 минометных снаряда, добавил глава области. В Красногвардейском районе, как уточнил глава региона, был обнаружен и уничтожен саперами Минобороны РФ снаряд противника. В Краснояружском районе на окраинах села Поповка и поселка Степное установлено 18 прилетов. Дронами были атакованы села Вязовое, Репяховка и поселок Прилесье. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 25 снарядов из РСЗО "Град" и 16 артиллерийских снарядов... По окраине города Шебекино выпущено 40 снарядов из РСЗО "Град" и 12 артиллерийских снарядов. Также в Шебекино противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал, разрушений нет. Поселок Красное также подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, корочанский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Корочанский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
ВСУ более 150 раз обстреляли Белгородскую область за сутки
Гладков: ВСУ более 150 раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области
БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости.
Более 150 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали из артиллерии и атаковали с помощью беспилотников территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 24 мая. По 10 районам было выпущено 123 снаряда, не менее 29 беспилотников атаковали регион, включая 10 взрывных устройств с дронов. По данным главы региона, в Корочанском районе в воздухе сдетонировал боеприпас, никто не пострадал и разрушений нет. Кроме того, в поселке Красная Яруга в огород жилого дома упал взрывоопасный предмет, он был изъят и в ближайшее время будет вывезен на полигон для уничтожения, отметил глава региона. За отчетный день повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 18 частных домах, 8 автомобилях, объекте связи и магазине.
"В Белгородском районе в селе Малиновка с FPV-дрона сброшено два взрывных устройства... В селе Журавлевка противник атаковал с помощью семи дронов-камикадзе, также с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас... Над селами Новая Деревня, Головино, Красное и Долбино системой ПВО сбито по одному БПЛА противника, над селом Щетиновка – авиационный боеприпас", - написал Гладков.
По данным губернатора, атаки беспилотников зафиксированы в Алексеевском округе, Борисовском районе, Новооскольском округе, Яковлевском округе и Грайворонском округе. Также в Грайворонском округе установлено 6 прилетов по окраинам сел Глотово и Безымено. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 4 минометных снаряда, добавил глава области.
В Красногвардейском районе, как уточнил глава региона, был обнаружен и уничтожен саперами Минобороны РФ снаряд противника. В Краснояружском районе на окраинах села Поповка и поселка Степное установлено 18 прилетов. Дронами были атакованы села Вязовое, Репяховка и поселок Прилесье.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 25 снарядов из РСЗО "Град" и 16 артиллерийских снарядов... По окраине города Шебекино выпущено 40 снарядов из РСЗО "Град" и 12 артиллерийских снарядов. Также в Шебекино противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал, разрушений нет. Поселок Красное также подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.