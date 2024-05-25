Рейтинг@Mail.ru
ВСУ более 150 раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/obstrel-1948326348.html
ВСУ более 150 раз обстреляли Белгородскую область за сутки
ВСУ более 150 раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 25.05.2024
ВСУ более 150 раз обстреляли Белгородскую область за сутки
Более 150 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали из артиллерии и атаковали с помощью беспилотников территорию Белгородской области, пострадавших РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:37
2024-05-25T15:37
происшествия
белгородская область
шебекино
корочанский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934627537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6d0f7379b9ea09edb06068be515cf98a.jpg
БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Более 150 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали из артиллерии и атаковали с помощью беспилотников территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 24 мая. По 10 районам было выпущено 123 снаряда, не менее 29 беспилотников атаковали регион, включая 10 взрывных устройств с дронов. По данным главы региона, в Корочанском районе в воздухе сдетонировал боеприпас, никто не пострадал и разрушений нет. Кроме того, в поселке Красная Яруга в огород жилого дома упал взрывоопасный предмет, он был изъят и в ближайшее время будет вывезен на полигон для уничтожения, отметил глава региона. За отчетный день повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 18 частных домах, 8 автомобилях, объекте связи и магазине. "В Белгородском районе в селе Малиновка с FPV-дрона сброшено два взрывных устройства... В селе Журавлевка противник атаковал с помощью семи дронов-камикадзе, также с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас... Над селами Новая Деревня, Головино, Красное и Долбино системой ПВО сбито по одному БПЛА противника, над селом Щетиновка – авиационный боеприпас", - написал Гладков. По данным губернатора, атаки беспилотников зафиксированы в Алексеевском округе, Борисовском районе, Новооскольском округе, Яковлевском округе и Грайворонском округе. Также в Грайворонском округе установлено 6 прилетов по окраинам сел Глотово и Безымено. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 4 минометных снаряда, добавил глава области. В Красногвардейском районе, как уточнил глава региона, был обнаружен и уничтожен саперами Минобороны РФ снаряд противника. В Краснояружском районе на окраинах села Поповка и поселка Степное установлено 18 прилетов. Дронами были атакованы села Вязовое, Репяховка и поселок Прилесье. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 25 снарядов из РСЗО "Град" и 16 артиллерийских снарядов... По окраине города Шебекино выпущено 40 снарядов из РСЗО "Град" и 12 артиллерийских снарядов. Также в Шебекино противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал, разрушений нет. Поселок Красное также подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
корочанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934627537_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_af9712261546c0ccc86330974a4a7740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, шебекино, корочанский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Корочанский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
ВСУ более 150 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ более 150 раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Более 150 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали из артиллерии и атаковали с помощью беспилотников территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 24 мая. По 10 районам было выпущено 123 снаряда, не менее 29 беспилотников атаковали регион, включая 10 взрывных устройств с дронов. По данным главы региона, в Корочанском районе в воздухе сдетонировал боеприпас, никто не пострадал и разрушений нет. Кроме того, в поселке Красная Яруга в огород жилого дома упал взрывоопасный предмет, он был изъят и в ближайшее время будет вывезен на полигон для уничтожения, отметил глава региона. За отчетный день повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 18 частных домах, 8 автомобилях, объекте связи и магазине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
Вчера, 08:00
"В Белгородском районе в селе Малиновка с FPV-дрона сброшено два взрывных устройства... В селе Журавлевка противник атаковал с помощью семи дронов-камикадзе, также с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас... Над селами Новая Деревня, Головино, Красное и Долбино системой ПВО сбито по одному БПЛА противника, над селом Щетиновка – авиационный боеприпас", - написал Гладков.
По данным губернатора, атаки беспилотников зафиксированы в Алексеевском округе, Борисовском районе, Новооскольском округе, Яковлевском округе и Грайворонском округе. Также в Грайворонском округе установлено 6 прилетов по окраинам сел Глотово и Безымено. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 4 минометных снаряда, добавил глава области.
Аудиовизуальная инсталляция Белгород в сердце в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В Белгороде открылась инсталляция, посвященная последствиям обстрелов
7 мая, 13:31
В Красногвардейском районе, как уточнил глава региона, был обнаружен и уничтожен саперами Минобороны РФ снаряд противника. В Краснояружском районе на окраинах села Поповка и поселка Степное установлено 18 прилетов. Дронами были атакованы села Вязовое, Репяховка и поселок Прилесье.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 25 снарядов из РСЗО "Град" и 16 артиллерийских снарядов... По окраине города Шебекино выпущено 40 снарядов из РСЗО "Град" и 12 артиллерийских снарядов. Также в Шебекино противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал, разрушений нет. Поселок Красное также подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноКорочанский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала