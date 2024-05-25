https://ria.ru/20240525/obstrel-1948287822.html
ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области
ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области - РИА Новости, 25.05.2024
ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области
Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, повреждена кровля здания сельхозпредприятия, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:03
2024-05-25T09:03
2024-05-25T09:05
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, повреждена кровля здания сельхозпредприятия, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия. Внутри помещения произошло возгорание, пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. На месте работают оперативные службы", - написал он. Кроме того, ранее Минобороны сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области
Гладков: село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке украинского БПЛА