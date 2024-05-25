https://ria.ru/20240525/obstrel-1948287822.html

ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области

ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области - РИА Новости, 25.05.2024

ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области

Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, повреждена кровля здания сельхозпредприятия, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T09:03

2024-05-25T09:03

2024-05-25T09:05

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, повреждена кровля здания сельхозпредприятия, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия. Внутри помещения произошло возгорание, пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. На месте работают оперативные службы", - написал он. Кроме того, ранее Минобороны сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

белгородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины