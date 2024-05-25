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ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:03 25.05.2024 (обновлено: 09:05 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/obstrel-1948287822.html
ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области
ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области - РИА Новости, 25.05.2024
ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области
Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, повреждена кровля здания сельхозпредприятия, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:03
2024-05-25T09:05
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, повреждена кровля здания сельхозпредприятия, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия. Внутри помещения произошло возгорание, пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. На месте работают оперативные службы", - написал он. Кроме того, ранее Минобороны сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках над территорией Белгородской области.
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области

Гладков: село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке украинского БПЛА

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, повреждена кровля здания сельхозпредприятия, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия. Внутри помещения произошло возгорание, пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. На месте работают оперативные службы", - написал он.
Кроме того, ранее Минобороны сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках над территорией Белгородской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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