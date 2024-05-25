https://ria.ru/20240525/obman-1948274308.html

Он такое любит. В Киеве рассказали, как генералы обманывают Зеленского

Он такое любит. В Киеве рассказали, как генералы обманывают Зеленского - РИА Новости, 25.05.2024

Он такое любит. В Киеве рассказали, как генералы обманывают Зеленского

Украинские генералы прибегают к конспирологии, чтобы оправдываться перед Владимиром Зеленским за провалы ВСУ, заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T03:00

2024-05-25T03:00

2024-05-25T03:01

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир зеленский

андрей рева

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926256353_73:109:2500:1474_1920x0_80_0_0_8a5a233550b70e258d9681de7c4f676e.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинские генералы прибегают к конспирологии, чтобы оправдываться перед Владимиром Зеленским за провалы ВСУ, заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева в интервью YouTube-каналу "ПолитЭксперт"."Когда ему говорят, что планы наши вскрыли <…> – это чистое оправдание. Когда генералы объясняют, <...> говорят: «Вы представляете, кто-то сдал планы (России. — Прим. ред.)»… А <…> он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) же заточен на все эти конспирологические версии. Сколько раз он уже объявлял о том, что военный переворот готовится?" — рассказал бывший чиновник.По словам Ревы, украинский генералитет вынужден постоянно врать Зеленскому из-за страха за свои должности. Более того, ложь пронизывает всю систему власти на Украине вплоть до ближайшего окружения главы киевского режима."А потом оказывается, что все, что ему (Зеленскому. — Прим. ред.) наговорили (подчиненные. — Прим. ред.), а он потом транслировал, это все неправда. Естественно, у него возникает вот такое вот состояние, при котором он начинает искать виноватых. А виноватых не надо искать, виноват он (сам. — Прим. ред.)", — считает бывший министр.В пятницу главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной ситуации в районе Кисловки в Харьковской области. По его словам, наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. По данным Минобороны России, за прошедшую неделю российская армия освободила Старицу в Харьковской области, а также Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли поражение украинским войскам и отразили 88 контратак. Сдались в плен 67 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20240525/trebovanie-1948271462.html

https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948034358.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир зеленский, андрей рева, вооруженные силы украины