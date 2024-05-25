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Он такое любит. В Киеве рассказали, как генералы обманывают Зеленского - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:00 25.05.2024 (обновлено: 03:01 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/obman-1948274308.html
Он такое любит. В Киеве рассказали, как генералы обманывают Зеленского
Он такое любит. В Киеве рассказали, как генералы обманывают Зеленского - РИА Новости, 25.05.2024
Он такое любит. В Киеве рассказали, как генералы обманывают Зеленского
Украинские генералы прибегают к конспирологии, чтобы оправдываться перед Владимиром Зеленским за провалы ВСУ, заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T03:00
2024-05-25T03:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
андрей рева
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинские генералы прибегают к конспирологии, чтобы оправдываться перед Владимиром Зеленским за провалы ВСУ, заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева в интервью YouTube-каналу "ПолитЭксперт"."Когда ему говорят, что планы наши вскрыли &lt;…&gt; – это чистое оправдание. Когда генералы объясняют, &lt;...&gt; говорят: «Вы представляете, кто-то сдал планы (России. — Прим. ред.)»… А &lt;…&gt; он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) же заточен на все эти конспирологические версии. Сколько раз он уже объявлял о том, что военный переворот готовится?" — рассказал бывший чиновник.По словам Ревы, украинский генералитет вынужден постоянно врать Зеленскому из-за страха за свои должности. Более того, ложь пронизывает всю систему власти на Украине вплоть до ближайшего окружения главы киевского режима."А потом оказывается, что все, что ему (Зеленскому. — Прим. ред.) наговорили (подчиненные. — Прим. ред.), а он потом транслировал, это все неправда. Естественно, у него возникает вот такое вот состояние, при котором он начинает искать виноватых. А виноватых не надо искать, виноват он (сам. — Прим. ред.)", — считает бывший министр.В пятницу главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной ситуации в районе Кисловки в Харьковской области. По его словам, наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. По данным Минобороны России, за прошедшую неделю российская армия освободила Старицу в Харьковской области, а также Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли поражение украинским войскам и отразили 88 контратак. Сдались в плен 67 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20240525/trebovanie-1948271462.html
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948034358.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, андрей рева, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Рева, Вооруженные силы Украины
Он такое любит. В Киеве рассказали, как генералы обманывают Зеленского

Экс-министр Рева: генералы оправдываются перед Зеленским с помощью конспирологии

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинские генералы прибегают к конспирологии, чтобы оправдываться перед Владимиром Зеленским за провалы ВСУ, заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева в интервью YouTube-каналу "ПолитЭксперт".
"Когда ему говорят, что планы наши вскрыли <…> – это чистое оправдание. Когда генералы объясняют, <...> говорят: «Вы представляете, кто-то сдал планы (России. — Прим. ред.)»… А <…> он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) же заточен на все эти конспирологические версии. Сколько раз он уже объявлял о том, что военный переворот готовится?" — рассказал бывший чиновник.
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По словам Ревы, украинский генералитет вынужден постоянно врать Зеленскому из-за страха за свои должности. Более того, ложь пронизывает всю систему власти на Украине вплоть до ближайшего окружения главы киевского режима.
«
"А потом оказывается, что все, что ему (Зеленскому. — Прим. ред.) наговорили (подчиненные. — Прим. ред.), а он потом транслировал, это все неправда. Естественно, у него возникает вот такое вот состояние, при котором он начинает искать виноватых. А виноватых не надо искать, виноват он (сам. — Прим. ред.)", — считает бывший министр.
В пятницу главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной ситуации в районе Кисловки в Харьковской области. По его словам, наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе.
По данным Минобороны России, за прошедшую неделю российская армия освободила Старицу в Харьковской области, а также Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли поражение украинским войскам и отразили 88 контратак. Сдались в плен 67 украинских военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей РеваВооруженные силы Украины
 
 
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