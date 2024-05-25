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Поиск вооруженным глазом. Ученые помогают искать колокола на дне Ладоги - РИА Новости, 25.05.2024
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Наука
 
09:00 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/nauka-1948155086.html
Поиск вооруженным глазом. Ученые помогают искать колокола на дне Ладоги
Поиск вооруженным глазом. Ученые помогают искать колокола на дне Ладоги - РИА Новости, 25.05.2024
Поиск вооруженным глазом. Ученые помогают искать колокола на дне Ладоги
Самые современные достижения науки и техники используют для поиска артефактов XIX и XX века на дне Ладожского озера участники экспедиции, которая проходит в... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:00
2024-05-25T09:00
наука
наука
история
археология
валаам
финляндия
сергей куликов
российская академия наук
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Самые современные достижения науки и техники используют для поиска артефактов XIX и XX века на дне Ладожского озера участники экспедиции, которая проходит в рамках многолетнего исследовательского проекта по изучению исторических находок "Наследие ладожских глубин". В этом году в состав экспедиции, помимо дайверов, вошли археологи и специалисты по морской геодезии, сообщили РИА Новости в пресс-службе экспедиции.Известно, что в 1940 году при попытке эвакуации церковного имущества Валаамского монастыря в Финляндию колокола из церкви Никольского скита ушли на глубину Ладожского озера. Дайверы – члены Орловского клуба подводного плавания "Диво" с 2017 года разыскивают утраченные церковные ценности в акватории острова Валаам.За несколько лет исследований участникам клуба удалось обнаружить несколько затонувших кораблей, два автомобиля ГАЗ-АА и множество более мелких артефактов конца XIX – первой половины XX века. Поиск церковных колоколов и других предметов, имеющих историческую ценность, продолжается. На помощь дайверам пришли ученые и инженеры, которые привлекли к исследованиям передовые научные технологии.Сотрудники Института археологии РАН и инженерной компании "Морская геодезия" для поисков исторических предметов на дне озера использовали многолучевые локаторы бокового обзора и магнитометры, сообщил координатор научно-исследовательского проекта 1XPEDITION, генеральный директор Орловского клуба подводного плавания "Диво" Сергей Куликов."Гидролокатор бокового обзора не дал результатов, и мы поняли, что колокола не лежат на дне, за прошедшие годы они ушли в толщу грунта. Мы надеемся, что в этом году с помощью усовершенствованных методик будут обнаружены новые объекты, которые мы сможем обследовать под водой. Уже сделано много интересных открытий, каждая найденная вещь имеет большую ценность. Любой артефакт, переданный в музей монастыря, помогает нам прикоснуться к истории", – рассказал он.Задача перед исследователями стоит сложная, так как колокола отливались из бронзы – немагнитного сплава на основе меди, который непросто обнаружить в придонном грунте. Лишь отдельные магнитные элементы могут присутствовать в языках колоколов или в ящиках, в которые те были упакованы, отметил участник экспедиции, главный инженер "Морской геодезии" Николай Скрылев."У Никоновской бухты очень изрезанный рельеф дна с перепадами высот, выходами скал и камнями. Объекты на дне могут скрываться за рельефом, под слоем ила, и их сложно обнаружить. Поэтому нам пришлось использовать несколько методов. В 2023 году мы обновили электронную картографию Ладожского озера, выполнили многолучевую съемку рельефа дна, которое позволяет провести его трехмерное моделирование. Например, мы получили полную трехмерную модель затонувшего судна еще до того, как его нашли дайверы", – сообщил он.По словам геодезиста, на сегодняшний день дайверы получили максимально подробную информацию об объектах, лежащих на дне озера в районе поисков. Она поможет им планомерно обследовать участки дна, где находки наиболее вероятны.В работе дайверов и геодезистов сопровождают научные консультанты-археологи. О том, какую роль они играют в экспедиции, рассказал заведующий центром подводного археологического наследия Института археологии РАН Сергей Ольховский."Наша задача – удостовериться, что применяемые методики исследования действительно соответствуют современному научному уровню в сфере археологии. В случае выявления каких-то находок, имеющих культурную ценность, мы должны проследить, чтобы обращение с ними было надлежащим. Чтобы была возможность их оперативно законсервировать, довести до музейного состояния или, по крайней мере, передать в государственный музей в состоянии, пригодном для дальнейшей реставрации и музеефикации", – пояснил он.Ученый подчеркнул, что экспедиции в водах Ладоги с каждым годом проходят на все более высоком уровне с точки зрения применения средств дистанционного обследования и внимательного отношения к объектам, которые удается обнаружить."На протяжении многих веков в водах Ладоги велась активная навигация, и несомненно, что в окрестностях острова Валаам есть значительное количество затонувших объектов. Как минимум часть из них имеет историко-культурную ценность. Пока ярко выраженных археологических объектов не найдено, но есть шансы, что любой полевой сезон может ознаменоваться такими находками", – заключил он.
https://ria.ru/20230521/nakhodka-1873170956.html
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наука, история, археология, валаам, финляндия, сергей куликов, российская академия наук, старая ладога, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, общество, ладожское озеро
Наука, Наука, история, Археология, Валаам, Финляндия, Сергей Куликов, Российская академия наук, Старая Ладога, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Общество, Ладожское озеро

Поиск вооруженным глазом. Ученые помогают искать колокола на дне Ладоги

© Фото : 1XPEDITIONОператор подводного телеуправляемого аппарата Николай Федотов исследует дно Ладожского озера на глубинах, превышающих возможности для погружений водолазов
Оператор подводного телеуправляемого аппарата Николай Федотов исследует дно Ладожского озера на глубинах, превышающих возможности для погружений водолазов - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : 1XPEDITION
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Самые современные достижения науки и техники используют для поиска артефактов XIX и XX века на дне Ладожского озера участники экспедиции, которая проходит в рамках многолетнего исследовательского проекта по изучению исторических находок "Наследие ладожских глубин". В этом году в состав экспедиции, помимо дайверов, вошли археологи и специалисты по морской геодезии, сообщили РИА Новости в пресс-службе экспедиции.
Известно, что в 1940 году при попытке эвакуации церковного имущества Валаамского монастыря в Финляндию колокола из церкви Никольского скита ушли на глубину Ладожского озера. Дайверы – члены Орловского клуба подводного плавания "Диво" с 2017 года разыскивают утраченные церковные ценности в акватории острова Валаам.
© Фото : 1XPEDITIONАдмиралтейский якорь, найденный на дне Ладожского озера у острова Валаам
Адмиралтейский якорь, найденный на дне Ладожского озера у острова Валаам - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : 1XPEDITION
Адмиралтейский якорь, найденный на дне Ладожского озера у острова Валаам
За несколько лет исследований участникам клуба удалось обнаружить несколько затонувших кораблей, два автомобиля ГАЗ-АА и множество более мелких артефактов конца XIX – первой половины XX века. Поиск церковных колоколов и других предметов, имеющих историческую ценность, продолжается. На помощь дайверам пришли ученые и инженеры, которые привлекли к исследованиям передовые научные технологии.
Сотрудники Института археологии РАН и инженерной компании "Морская геодезия" для поисков исторических предметов на дне озера использовали многолучевые локаторы бокового обзора и магнитометры, сообщил координатор научно-исследовательского проекта 1XPEDITION, генеральный директор Орловского клуба подводного плавания "Диво" Сергей Куликов.
«
"Гидролокатор бокового обзора не дал результатов, и мы поняли, что колокола не лежат на дне, за прошедшие годы они ушли в толщу грунта. Мы надеемся, что в этом году с помощью усовершенствованных методик будут обнаружены новые объекты, которые мы сможем обследовать под водой. Уже сделано много интересных открытий, каждая найденная вещь имеет большую ценность. Любой артефакт, переданный в музей монастыря, помогает нам прикоснуться к истории", – рассказал он.
© Фото : 1XPEDITION

Инженеры компании "Морская геодезия" исследуют монастырскую бухту с помощью морского буксируемого магнитометра и гидролокатора бокового обзора

Инженеры компании морская геодезия исследуют монастырскую бухту с помощью морского буксируемо магнитометра и гидролокатора бокового обзора

Инженеры компании "Морская геодезия" исследуют монастырскую бухту с помощью морского буксируемого магнитометра и гидролокатора бокового обзора

© Фото : 1XPEDITION
1 из 4
© Фото : 1XPEDITIONПодводный телеуправляемый аппарат подготовлен для исследования затонувшего объекта на глубине 100 метров
Подводный телеуправляемый аппарат подготовлен для исследования затонувшего объекта на глубине 100 метров
Подводный телеуправляемый аппарат подготовлен для исследования затонувшего объекта на глубине 100 метров
© Фото : 1XPEDITION
2 из 4
© Фото : 1XPEDITION

Инженер компании "Морская геодезия" подготавливает морской буксируемый магнитометр и гидролокатор бокового обзора для исследования монастырской бухты

Инженер компании Морская Геодезия подготавливает морской буксируемый магнитометр и гидролокатор бокового обзора для исследования монастырской бухты

Инженер компании "Морская геодезия" подготавливает морской буксируемый магнитометр и гидролокатор бокового обзора для исследования монастырской бухты

© Фото : 1XPEDITION
3 из 4
© Фото : 1XPEDITIONНикольский скит острова Валаам
Никольский скит острова Валаам
Никольский скит острова Валаам
© Фото : 1XPEDITION
4 из 4

Инженеры компании "Морская геодезия" исследуют монастырскую бухту с помощью морского буксируемого магнитометра и гидролокатора бокового обзора

© Фото : 1XPEDITION
1 из 4
Подводный телеуправляемый аппарат подготовлен для исследования затонувшего объекта на глубине 100 метров
© Фото : 1XPEDITION
2 из 4

Инженер компании "Морская геодезия" подготавливает морской буксируемый магнитометр и гидролокатор бокового обзора для исследования монастырской бухты

© Фото : 1XPEDITION
3 из 4
Никольский скит острова Валаам
© Фото : 1XPEDITION
4 из 4
Задача перед исследователями стоит сложная, так как колокола отливались из бронзы – немагнитного сплава на основе меди, который непросто обнаружить в придонном грунте. Лишь отдельные магнитные элементы могут присутствовать в языках колоколов или в ящиках, в которые те были упакованы, отметил участник экспедиции, главный инженер "Морской геодезии" Николай Скрылев.
"У Никоновской бухты очень изрезанный рельеф дна с перепадами высот, выходами скал и камнями. Объекты на дне могут скрываться за рельефом, под слоем ила, и их сложно обнаружить. Поэтому нам пришлось использовать несколько методов. В 2023 году мы обновили электронную картографию Ладожского озера, выполнили многолучевую съемку рельефа дна, которое позволяет провести его трехмерное моделирование. Например, мы получили полную трехмерную модель затонувшего судна еще до того, как его нашли дайверы", – сообщил он.
По словам геодезиста, на сегодняшний день дайверы получили максимально подробную информацию об объектах, лежащих на дне озера в районе поисков. Она поможет им планомерно обследовать участки дна, где находки наиболее вероятны.
© Фото : 1XPEDITIONКоманда 1XPEDITION проводит брифинг и отмечает локализованные затонувшие объекты на карте
Команда 1XPEDITION проводит брифинг и отмечает локализованные затонувшие объекты на карте
Команда 1XPEDITION проводит брифинг и отмечает локализованные затонувшие объекты на карте
© Фото : 1XPEDITION
1 из 6
© Фото : 1XPEDITIONМаркерный буй указывает место затонувшего объекта
Маркерный буй указывает место затонувшего объекта
Маркерный буй указывает место затонувшего объекта
© Фото : 1XPEDITION
2 из 6
© Фото : 1XPEDITIONДайвер 1XPEDITION Александр Архипов и Олег Шабуня готовятся к визуальному обследованию затонувших объектов на дне Ладожского озера
Дайвер 1XPEDITION Александр Архипов и Олег Шабуня готовятся к визуальному обследованию затонувших объектов на дне Ладожского озера
Дайвер 1XPEDITION Александр Архипов и Олег Шабуня готовятся к визуальному обследованию затонувших объектов на дне Ладожского озера
© Фото : 1XPEDITION
3 из 6
© Фото : 1XPEDITION

Дайверы крепят найденный затонувший якорь к крану-манипулятору научно-исследовательского судна "Анастасия" для подъема

Дайверы крепят найденный затонувший якорь к крану-манипулятору научно исследовательского судна Анастасия для подъема

Дайверы крепят найденный затонувший якорь к крану-манипулятору научно-исследовательского судна "Анастасия" для подъема

© Фото : 1XPEDITION
4 из 6
© Фото : 1XPEDITION

Дайвер 1XPEDITION Петрыкин Алексей крепит найденный якорь к крану-манипулятору научно-исследовательского судна "Анастасия" для подъема

Дайвер 1XPEDITION Петрыкин Алексей крепит найденный якорь к крану-манипулятору научно-исследовательского судна Анастасия для подъема

Дайвер 1XPEDITION Петрыкин Алексей крепит найденный якорь к крану-манипулятору научно-исследовательского судна "Анастасия" для подъема

© Фото : 1XPEDITION
5 из 6
© Фото : 1XPEDITION

Научно-исследовательское судно "Анастасия" подготовлено для подъема находки со дня Ладожского озера

Научно-исследовательское судно Анастасия подготовлено для подъёма находки со дня Ладожского озера

Научно-исследовательское судно "Анастасия" подготовлено для подъема находки со дня Ладожского озера

© Фото : 1XPEDITION
6 из 6
Команда 1XPEDITION проводит брифинг и отмечает локализованные затонувшие объекты на карте
© Фото : 1XPEDITION
1 из 6
Маркерный буй указывает место затонувшего объекта
© Фото : 1XPEDITION
2 из 6
Дайвер 1XPEDITION Александр Архипов и Олег Шабуня готовятся к визуальному обследованию затонувших объектов на дне Ладожского озера
© Фото : 1XPEDITION
3 из 6

Дайверы крепят найденный затонувший якорь к крану-манипулятору научно-исследовательского судна "Анастасия" для подъема

© Фото : 1XPEDITION
4 из 6

Дайвер 1XPEDITION Петрыкин Алексей крепит найденный якорь к крану-манипулятору научно-исследовательского судна "Анастасия" для подъема

© Фото : 1XPEDITION
5 из 6

Научно-исследовательское судно "Анастасия" подготовлено для подъема находки со дня Ладожского озера

© Фото : 1XPEDITION
6 из 6
В работе дайверов и геодезистов сопровождают научные консультанты-археологи. О том, какую роль они играют в экспедиции, рассказал заведующий центром подводного археологического наследия Института археологии РАН Сергей Ольховский.
"Наша задача – удостовериться, что применяемые методики исследования действительно соответствуют современному научному уровню в сфере археологии. В случае выявления каких-то находок, имеющих культурную ценность, мы должны проследить, чтобы обращение с ними было надлежащим. Чтобы была возможность их оперативно законсервировать, довести до музейного состояния или, по крайней мере, передать в государственный музей в состоянии, пригодном для дальнейшей реставрации и музеефикации", – пояснил он.
Дайверы из экспедиции Наследие ладожских глубин - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
"Там есть что-то еще". Исследователи нашли второй корабль с артефактами
21 мая 2023, 09:00
Ученый подчеркнул, что экспедиции в водах Ладоги с каждым годом проходят на все более высоком уровне с точки зрения применения средств дистанционного обследования и внимательного отношения к объектам, которые удается обнаружить.
"На протяжении многих веков в водах Ладоги велась активная навигация, и несомненно, что в окрестностях острова Валаам есть значительное количество затонувших объектов. Как минимум часть из них имеет историко-культурную ценность. Пока ярко выраженных археологических объектов не найдено, но есть шансы, что любой полевой сезон может ознаменоваться такими находками", – заключил он.
Затонувший корабль на дне Ладожского озера - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В поисках затонувших кораблей. Дайверы сообщили о находках на дне Ладоги
18 мая 2023, 08:59
 
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