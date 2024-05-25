https://ria.ru/20240525/naemnik-1948281125.html

В Грузии нашли могилу спецназовца, воевавшего на Украине

В Грузии нашли могилу спецназовца, воевавшего на Украине - РИА Новости, 25.05.2024

В Грузии нашли могилу спецназовца, воевавшего на Украине

Профессиональный военный Георгий Гогиашвили, служивший в силах специальных операций Министерства обороны Грузии, отправился наемником на Украину и был... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T07:05

2024-05-25T07:05

2024-05-25T13:27

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ТБИЛИСИ, 25 мая — РИА Новости. Профессиональный военный Георгий Гогиашвили, служивший в силах специальных операций Министерства обороны Грузии, отправился наемником на Украину и был ликвидирован: как удалось выяснить корреспонденту РИА Новости, его могила находится в муниципалитете Каспи. Гогиашвили был старшим сержантом, инструктором школы парашютной подготовки. Его похоронили 21 марта в селе Ламискана. В мае на могиле появился памятник с фотографией погибшего, а к деревьям рядом с оградой прикрепили грузинские флаги. По сведениям так называемого "Грузинского легиона", Гогиашвили погиб 9 марта на Запорожском направлении вместе с Нодаром Насировым. МИД Грузии подтвердил эту информацию. "Во время переброски боеприпасов боевая машина перевернулась, и оба бойца погибли. Они были профессиональными военными", — сказал журналистам руководитель "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили. Власти Грузии не разрешили отправлять добровольцев в зону боевых действий на Украине, при этом число погибших наемников продолжает расти, а членов "Грузинского легиона" хоронят по всей стране. Грузия заявляет о солидарности с Украиной, приводя в пример гуманитарные программы и резолюции поддержки, но отправлять войска, помогать вооружениями и присоединяться к санкциям против России отказалась. Все это стало причиной ухудшения отношений Киева с Тбилиси и отзыва украинского посла из Грузии. Чтобы попасть в зону боевых действий на стороне Украины, наемники присоединяются к "Грузинскому легиону". Это военизированное формирование признает крупные потери от ударов российских сил. По данным легиона, с 2022 года число жертв среди граждан Грузии составило около 70 человек. Как пишут местные СМИ, в легионе числятся более полутора тысяч грузинских бойцов, хотя точных данных нет. Тела погибших наемников доставляют на родину за счет государства, их хоронят с официальными воинскими почестями. Один из последних погибших наемников — 48-летний Тенгиз Чания, его убило в конце марта в результате артиллерийского обстрела в Авдеевке. Девятого апреля Чанию похоронили с воинскими почестями в селе Ганмухури Зугдидского района. Руководитель грузинской группировки по военным действиям на Украине, вице-полковник Вано Надирадзе рассказал в соцсетях, что 23 мая на Харьковском направлении погиб еще один наемник Серго Горнакашвили. Он был родом из села Омало Ахметского муниципалитета. Как показало расследование РИА Новости, могилы наемников есть в Польше, во Франции, в Германии, а также в США и странах Балтии. Российское Минобороны регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Как заявляли в ведомстве, за время спецоперации убиты почти шесть тысяч наемников.Минобороны не раз предостерегало иностранцев от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

https://ria.ru/20240510/naemnik-1945050629.html

https://ria.ru/20240511/bi-1945251551.html

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