https://ria.ru/20240525/miting-1948368840.html

В Тель-Авиве начался митинг за досрочные выборы и освобождение заложников

В Тель-Авиве начался митинг за досрочные выборы и освобождение заложников - РИА Новости, 25.05.2024

В Тель-Авиве начался митинг за досрочные выборы и освобождение заложников

Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу вечером с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T21:14

2024-05-25T21:14

2024-05-25T21:14

в мире

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рафах (провинция)

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу вечером с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению израильских заложников, которые более семи месяцев удерживаются в секторе Газа, передаёт корреспондент РИА Новости. Ставшая еженедельной, акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило в последние недели. Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка. С другой стороны от комплекса правительственных зданий, на так называемой "площади заложников" проходит еще одна многотысячная акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. За семь месяцев войны в секторе Газа эта площадь напротив Тель-Авивского музея искусств превратилась в символический мемориал, куда люди приходят, чтобы поддержать семьи заложников. На площади установлены различные инсталляции, связанные с надеждой на освобождение остающихся в палестинском анклаве заложников. Еженедельно семьи заложников и ранее спасенные заложники выступают на этой площади, требуя от властей сделать все возможное для освобождения их близких. По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются 125 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС был освобожден 131 заложник, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Демонстрации проходят на фоне зашедших в тупик переговоров по заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240525/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html

https://ria.ru/20240507/deti-1944195351.html

израиль

рафах (провинция)

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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году