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В Енисейском заливе ледоколу пришлось уступить дорогу белому медведю - РИА Новости, 25.05.2024
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16:14 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/medved-1948331312.html
В Енисейском заливе ледоколу пришлось уступить дорогу белому медведю
В Енисейском заливе ледоколу пришлось уступить дорогу белому медведю - РИА Новости, 25.05.2024
В Енисейском заливе ледоколу пришлось уступить дорогу белому медведю
Экипаж атомного ледокола "Урал" ФГУП "Атомфлот" встретил в Енисейском заливе белого медведя, который отказывался уходить с пути ледокола, атомоходу пришлось... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:14
2024-05-25T16:14
арктика
атомфлот
россия
общество
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МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Экипаж атомного ледокола "Урал" ФГУП "Атомфлот" встретил в Енисейском заливе белого медведя, который отказывался уходить с пути ледокола, атомоходу пришлось уступить дорогу зверю, сообщается в Telegram-канале "Атомфлота". Сообщается, что в Енисейском заливе экипаж универсального атомного ледокола "Урал" встретил упрямого белого медведя. "Косолапый решил показать морякам, кто главный в Арктике: на сигналы не реагировал, маршрут корректировать отказывался. Штурманам ничего не оставалось делать, как уступить медведю", - рассказали на предприятии. В канале также размещено видео, на котором "хозяин Арктики" демонстрирует свой упрямый нрав и как ни в чем не бывало разгуливает по ходу движения ледокола.
https://ria.ru/20240227/medvedi-1929678082.html
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арктика, атомфлот, россия, общество
Арктика, Атомфлот, Россия, Общество
В Енисейском заливе ледоколу пришлось уступить дорогу белому медведю

В Енисейском заливе атомному ледоколу пришлось уступить дорогу белому медведю

© Кадр видео очевидцаБелый медведь в Енисейском заливе, повстречавшийся на пути ледокола "Урал"
Белый медведь в Енисейском заливе, повстречавшийся на пути ледокола Урал
© Кадр видео очевидца
Белый медведь в Енисейском заливе, повстречавшийся на пути ледокола "Урал"
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Экипаж атомного ледокола "Урал" ФГУП "Атомфлот" встретил в Енисейском заливе белого медведя, который отказывался уходить с пути ледокола, атомоходу пришлось уступить дорогу зверю, сообщается в Telegram-канале "Атомфлота".
Сообщается, что в Енисейском заливе экипаж универсального атомного ледокола "Урал" встретил упрямого белого медведя.
«
"Косолапый решил показать морякам, кто главный в Арктике: на сигналы не реагировал, маршрут корректировать отказывался. Штурманам ничего не оставалось делать, как уступить медведю", - рассказали на предприятии.
В канале также размещено видео, на котором "хозяин Арктики" демонстрирует свой упрямый нрав и как ни в чем не бывало разгуливает по ходу движения ледокола.
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