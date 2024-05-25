https://ria.ru/20240525/medved-1948331312.html

В Енисейском заливе ледоколу пришлось уступить дорогу белому медведю

В Енисейском заливе ледоколу пришлось уступить дорогу белому медведю - РИА Новости, 25.05.2024

В Енисейском заливе ледоколу пришлось уступить дорогу белому медведю

Экипаж атомного ледокола "Урал" ФГУП "Атомфлот" встретил в Енисейском заливе белого медведя, который отказывался уходить с пути ледокола, атомоходу пришлось... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T16:14

2024-05-25T16:14

2024-05-25T16:14

арктика

атомфлот

россия

общество

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МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Экипаж атомного ледокола "Урал" ФГУП "Атомфлот" встретил в Енисейском заливе белого медведя, который отказывался уходить с пути ледокола, атомоходу пришлось уступить дорогу зверю, сообщается в Telegram-канале "Атомфлота". Сообщается, что в Енисейском заливе экипаж универсального атомного ледокола "Урал" встретил упрямого белого медведя. "Косолапый решил показать морякам, кто главный в Арктике: на сигналы не реагировал, маршрут корректировать отказывался. Штурманам ничего не оставалось делать, как уступить медведю", - рассказали на предприятии. В канале также размещено видео, на котором "хозяин Арктики" демонстрирует свой упрямый нрав и как ни в чем не бывало разгуливает по ходу движения ледокола.

https://ria.ru/20240227/medvedi-1929678082.html

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арктика, атомфлот, россия, общество