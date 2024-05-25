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В школе в Мариуполе впервые прозвенел последний звонок - РИА Новости, 25.05.2024
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19:49 25.05.2024 (обновлено: 20:46 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/mariupol-1948358800.html
В школе в Мариуполе впервые прозвенел последний звонок
В школе в Мариуполе впервые прозвенел последний звонок - РИА Новости, 25.05.2024
В школе в Мариуполе впервые прозвенел последний звонок
В средней школе "Невская" в Мариуполе впервые прошло торжественное мероприятие "Последний звонок", посвященное окончанию учебного года, передает корреспондент... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T19:49
2024-05-25T20:46
общество
россия
последний звонок
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. В средней школе "Невская" в Мариуполе впервые прошло торжественное мероприятие "Последний звонок", посвященное окончанию учебного года, передает корреспондент РИА Новости."У нас сегодня в школе необычный праздник &lt;…&gt; традиционный, но необычный праздник &lt;...&gt; сегодня первый "последний звонок" &lt;…&gt; школе нашей год", — сказала директор образовательного учреждения Виктория Бондарева.На мероприятии присутствовали учителя и их воспитанники, родители и сами школьники. "Первоклашки" поздравили выпускников, а в некоторых номерах совместно с учениками принимали участия и педагоги.Как отметила Бондарева, первыми выпускниками стали ученики, закончившие девять классов. Многие из них планируют продолжить обучение в этой школе, некоторые поступят в другие учебные заведения."Закончил девятый класс &lt;...&gt; очень рад этому &lt;…&gt; все-таки девять лет учебы прошло, много сил было отдано, поэтому вот на душе как-то легко стало", — поделился девятиклассник Егор Пинчук.По его словам, он проучился , что он проучился в новой школе всего год, но приобрел очень много друзей.По окончании мероприятия выпускники запустили в небо воздушные шары.Во многих школах республики праздник "Последнего звонка" прошел в актовых и спортивных залах учебных заведений из соображений безопасности.
https://ria.ru/20240524/shkola-1948065221.html
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Последний звонок в средней школе "Невская" в Мариуполе
В средней школе "Невская" в Мариуполе впервые прошло торжественное мероприятие "Последний звонок", посвящённое окончанию учебного года, передаёт корреспондент РИА Новости.
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общество, россия, последний звонок, мариуполь
Общество, Россия, Последний звонок, Мариуполь
В школе в Мариуполе впервые прозвенел последний звонок

В средней школе "Невская" в Мариуполе впервые прозвенел последний звонок

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. В средней школе "Невская" в Мариуполе впервые прошло торжественное мероприятие "Последний звонок", посвященное окончанию учебного года, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас сегодня в школе необычный праздник <…> традиционный, но необычный праздник <...> сегодня первый "последний звонок" <…> школе нашей год", — сказала директор образовательного учреждения Виктория Бондарева.

Средняя школа "Невская" впервые открыла двери для учеников в сентябре 2023 года. Ее возведением занимались специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны. Учебное заведение находится в одноименном, вновь построенном, жилом комплексе "Невский". В марте прошлого года этот микрорайон посещал Владимир Путин.

Праздник последнего звонка в школе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Чернышенко поздравил российских школьников с последним звонком
24 мая, 10:29
На мероприятии присутствовали учителя и их воспитанники, родители и сами школьники. "Первоклашки" поздравили выпускников, а в некоторых номерах совместно с учениками принимали участия и педагоги.
Как отметила Бондарева, первыми выпускниками стали ученики, закончившие девять классов. Многие из них планируют продолжить обучение в этой школе, некоторые поступят в другие учебные заведения.
«
"Закончил девятый класс <...> очень рад этому <…> все-таки девять лет учебы прошло, много сил было отдано, поэтому вот на душе как-то легко стало", — поделился девятиклассник Егор Пинчук.
По его словам, он проучился , что он проучился в новой школе всего год, но приобрел очень много друзей.
Последний звонок: как выпускники прощаются со школой
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Традиционно датой проведения последних звонков в России считается 25 мая.

Выпускник 11-го класса на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске

Традиционно датой проведения последних звонков в России считается 25 мая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В 2024 году Министерство просвещения рекомендовало провести их 24-25 мая.

Выпускники 11-го класса на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске

В 2024 году Министерство просвещения рекомендовало провести их 24-25 мая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Последний звонок прозвучит для двух миллионов 300 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.

Ученики начальных классов на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске

Последний звонок прозвучит для двух миллионов 300 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Школы сами определяют формат последнего звонка.

Ученики начальных классов перед началом торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске

Школы сами определяют формат последнего звонка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Торжественная церемония обычно включает в себя выступления гостей, директора, первой учительницы, родителей, приветствие первоклассников, напутственное слово учеников 9-х и 11-х классов.

Выпускники школы № 18 в Казани на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года

Торжественная церемония обычно включает в себя выступления гостей, директора, первой учительницы, родителей, приветствие первоклассников, напутственное слово учеников 9-х и 11-х классов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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5 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Непременная часть празднования – торжественная линейка.

Выпускники 11-го класса на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске

Непременная часть празднования – торжественная линейка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По традиции в последний звонок звонит первоклассница, которую несет одиннадцатиклассник.

Колокол в руке учащейся школы № 18 в Казани на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года.

По традиции в последний звонок звонит первоклассница, которую несет одиннадцатиклассник.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этот день девушки предпочитают школьные платья, популярна советская форма с надетой через плечо лентой. Молодые люди, как правило, выбирают классический костюм.

Выпускники 11-го класса на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске

В этот день девушки предпочитают школьные платья, популярна советская форма с надетой через плечо лентой. Молодые люди, как правило, выбирают классический костюм.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Последний звонок знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.

Выпускница 11-го класса после торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске

Последний звонок знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Последний школьный звонок это не только радость, но и преддверие к началу экзаменов по ЕГЭ.

Выпускница школы № 18 в Казани на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года

Последний школьный звонок это не только радость, но и преддверие к началу экзаменов по ЕГЭ.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фото: выпускники Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественной линейке в день последнего звонка.

Выпускники Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года

На фото: выпускники Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественной линейке в день последнего звонка.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фото: кадеты танцуют прощальный вальс на торжественном мероприятии, посвященном окончанию учебного года.

Выпускник Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественном мероприятии, посвященном окончанию учебного года

На фото: кадеты танцуют прощальный вальс на торжественном мероприятии, посвященном окончанию учебного года.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12

Традиционно датой проведения последних звонков в России считается 25 мая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 2024 году Министерство просвещения рекомендовало провести их 24-25 мая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Последний звонок прозвучит для двух миллионов 300 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Школы сами определяют формат последнего звонка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Торжественная церемония обычно включает в себя выступления гостей, директора, первой учительницы, родителей, приветствие первоклассников, напутственное слово учеников 9-х и 11-х классов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
5 из 12

Непременная часть празднования – торжественная линейка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 12

По традиции в последний звонок звонит первоклассница, которую несет одиннадцатиклассник.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 12

В этот день девушки предпочитают школьные платья, популярна советская форма с надетой через плечо лентой. Молодые люди, как правило, выбирают классический костюм.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Последний звонок знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Последний школьный звонок это не только радость, но и преддверие к началу экзаменов по ЕГЭ.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 12

На фото: выпускники Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественной линейке в день последнего звонка.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
11 из 12

На фото: кадеты танцуют прощальный вальс на торжественном мероприятии, посвященном окончанию учебного года.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12
По окончании мероприятия выпускники запустили в небо воздушные шары.
Во многих школах республики праздник "Последнего звонка" прошел в актовых и спортивных залах учебных заведений из соображений безопасности.
Выпускники на празднике Последний звонок в гимназии №2 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
"Последние звонки" в школах России
24 мая, 00:11
 
ОбществоРоссияПоследний звонокМариуполь
 
 
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