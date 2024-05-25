https://ria.ru/20240525/mariupol-1948358800.html

В школе в Мариуполе впервые прозвенел последний звонок

В школе в Мариуполе впервые прозвенел последний звонок - РИА Новости, 25.05.2024

В школе в Мариуполе впервые прозвенел последний звонок

В средней школе "Невская" в Мариуполе впервые прошло торжественное мероприятие "Последний звонок", посвященное окончанию учебного года, передает корреспондент... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T19:49

2024-05-25T19:49

2024-05-25T20:46

общество

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последний звонок

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. В средней школе "Невская" в Мариуполе впервые прошло торжественное мероприятие "Последний звонок", посвященное окончанию учебного года, передает корреспондент РИА Новости."У нас сегодня в школе необычный праздник <…> традиционный, но необычный праздник <...> сегодня первый "последний звонок" <…> школе нашей год", — сказала директор образовательного учреждения Виктория Бондарева.На мероприятии присутствовали учителя и их воспитанники, родители и сами школьники. "Первоклашки" поздравили выпускников, а в некоторых номерах совместно с учениками принимали участия и педагоги.Как отметила Бондарева, первыми выпускниками стали ученики, закончившие девять классов. Многие из них планируют продолжить обучение в этой школе, некоторые поступят в другие учебные заведения."Закончил девятый класс <...> очень рад этому <…> все-таки девять лет учебы прошло, много сил было отдано, поэтому вот на душе как-то легко стало", — поделился девятиклассник Егор Пинчук.По его словам, он проучился , что он проучился в новой школе всего год, но приобрел очень много друзей.По окончании мероприятия выпускники запустили в небо воздушные шары.Во многих школах республики праздник "Последнего звонка" прошел в актовых и спортивных залах учебных заведений из соображений безопасности.

https://ria.ru/20240524/shkola-1948065221.html

https://ria.ru/20240524/poslednie_zvonki-1947964206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последний звонок в средней школе "Невская" в Мариуполе В средней школе "Невская" в Мариуполе впервые прошло торжественное мероприятие "Последний звонок", посвящённое окончанию учебного года, передаёт корреспондент РИА Новости. 2024-05-25T19:49 true PT1M47S

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общество, россия, последний звонок, мариуполь