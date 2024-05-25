В школе в Мариуполе впервые прозвенел последний звонок

В средней школе "Невская" в Мариуполе впервые прозвенел последний звонок
Средняя школа "Невская" впервые открыла двери для учеников в сентябре 2023 года. Ее возведением занимались специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны. Учебное заведение находится в одноименном, вновь построенном, жилом комплексе "Невский". В марте прошлого года этот микрорайон посещал Владимир Путин.
Традиционно датой проведения последних звонков в России считается 25 мая.
Традиционно датой проведения последних звонков в России считается 25 мая.
В 2024 году Министерство просвещения рекомендовало провести их 24-25 мая.
В 2024 году Министерство просвещения рекомендовало провести их 24-25 мая.
Последний звонок прозвучит для двух миллионов 300 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.
Последний звонок прозвучит для двух миллионов 300 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.
Школы сами определяют формат последнего звонка.
Школы сами определяют формат последнего звонка.
Торжественная церемония обычно включает в себя выступления гостей, директора, первой учительницы, родителей, приветствие первоклассников, напутственное слово учеников 9-х и 11-х классов.
Торжественная церемония обычно включает в себя выступления гостей, директора, первой учительницы, родителей, приветствие первоклассников, напутственное слово учеников 9-х и 11-х классов.
Непременная часть празднования – торжественная линейка.
Непременная часть празднования – торжественная линейка.
По традиции в последний звонок звонит первоклассница, которую несет одиннадцатиклассник.
По традиции в последний звонок звонит первоклассница, которую несет одиннадцатиклассник.
В этот день девушки предпочитают школьные платья, популярна советская форма с надетой через плечо лентой. Молодые люди, как правило, выбирают классический костюм.
В этот день девушки предпочитают школьные платья, популярна советская форма с надетой через плечо лентой. Молодые люди, как правило, выбирают классический костюм.
Последний звонок знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.
Последний звонок знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.
Последний школьный звонок это не только радость, но и преддверие к началу экзаменов по ЕГЭ.
Последний школьный звонок это не только радость, но и преддверие к началу экзаменов по ЕГЭ.
На фото: выпускники Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественной линейке в день последнего звонка.
На фото: выпускники Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественной линейке в день последнего звонка.
На фото: кадеты танцуют прощальный вальс на торжественном мероприятии, посвященном окончанию учебного года.
На фото: кадеты танцуют прощальный вальс на торжественном мероприятии, посвященном окончанию учебного года.
Традиционно датой проведения последних звонков в России считается 25 мая.
В 2024 году Министерство просвещения рекомендовало провести их 24-25 мая.
Последний звонок прозвучит для двух миллионов 300 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.
Школы сами определяют формат последнего звонка.
Торжественная церемония обычно включает в себя выступления гостей, директора, первой учительницы, родителей, приветствие первоклассников, напутственное слово учеников 9-х и 11-х классов.
Непременная часть празднования – торжественная линейка.
По традиции в последний звонок звонит первоклассница, которую несет одиннадцатиклассник.
В этот день девушки предпочитают школьные платья, популярна советская форма с надетой через плечо лентой. Молодые люди, как правило, выбирают классический костюм.
Последний звонок знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.
Последний школьный звонок это не только радость, но и преддверие к началу экзаменов по ЕГЭ.
На фото: выпускники Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественной линейке в день последнего звонка.
На фото: кадеты танцуют прощальный вальс на торжественном мероприятии, посвященном окончанию учебного года.