https://ria.ru/20240525/lukashenko-1948324269.html
Стало известно, чем Лукашенко угощал Путина во время визита в Минск
Стало известно, чем Лукашенко угощал Путина во время визита в Минск - РИА Новости, 25.05.2024
Стало известно, чем Лукашенко угощал Путина во время визита в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко угощал российского лидера Владимира Путина блюдами национальной белорусской кухни во время неформального ужина в... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:25
2024-05-25T15:25
2024-05-25T15:25
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минск
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко угощал российского лидера Владимира Путина блюдами национальной белорусской кухни во время неформального ужина в деревне под Минском, передает Telegram-канал "Пул Первого"."На столе оба вечера были блюда исключительно народной, деревенской кухни. Наши драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало", — перечисляется в сообщении."Пул Первого" добавил, что в меню также были фирменный салат Молодость и домашний сальтисон, а особо президентам понравились маринованные грибы из Беловежской пущи.На десерт подавали чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым.Президент России Владимир Путин в четверг поздно вечером прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В аэропорту его встречал Лукашенко. В пятницу лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, с затем пообщались со СМИ. После этого президенты продолжили общение за рабочим обедом.
https://ria.ru/20240525/putin-1948317613.html
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белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Стало известно, чем Лукашенко угощал Путина во время визита в Минск
Пул Первого: Лукашенко угощал Путина драниками, мачанкой и домашним сальтисоном
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко угощал российского лидера Владимира Путина блюдами национальной белорусской кухни во время неформального ужина в деревне под Минском, передает Telegram
-канал "Пул Первого".
"На столе оба вечера были блюда исключительно народной, деревенской кухни. Наши драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало", — перечисляется в сообщении.
"Пул Первого" добавил, что в меню также были фирменный салат Молодость и домашний сальтисон, а особо президентам понравились маринованные грибы из Беловежской пущи.
На десерт подавали чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым.
Президент России Владимир Путин в четверг поздно вечером прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В аэропорту его встречал Лукашенко. В пятницу лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, с затем пообщались со СМИ. После этого президенты продолжили общение за рабочим обедом.