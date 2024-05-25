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Стало известно, чем Лукашенко угощал Путина во время визита в Минск - РИА Новости, 25.05.2024
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15:25 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/lukashenko-1948324269.html
Стало известно, чем Лукашенко угощал Путина во время визита в Минск
Стало известно, чем Лукашенко угощал Путина во время визита в Минск - РИА Новости, 25.05.2024
Стало известно, чем Лукашенко угощал Путина во время визита в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко угощал российского лидера Владимира Путина блюдами национальной белорусской кухни во время неформального ужина в... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:25
2024-05-25T15:25
белоруссия
минск
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко угощал российского лидера Владимира Путина блюдами национальной белорусской кухни во время неформального ужина в деревне под Минском, передает Telegram-канал "Пул Первого"."На столе оба вечера были блюда исключительно народной, деревенской кухни. Наши драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало", — перечисляется в сообщении."Пул Первого" добавил, что в меню также были фирменный салат Молодость и домашний сальтисон, а особо президентам понравились маринованные грибы из Беловежской пущи.На десерт подавали чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым.Президент России Владимир Путин в четверг поздно вечером прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В аэропорту его встречал Лукашенко. В пятницу лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, с затем пообщались со СМИ. После этого президенты продолжили общение за рабочим обедом.
https://ria.ru/20240525/putin-1948317613.html
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белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Стало известно, чем Лукашенко угощал Путина во время визита в Минск

Пул Первого: Лукашенко угощал Путина драниками, мачанкой и домашним сальтисоном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко угощал российского лидера Владимира Путина блюдами национальной белорусской кухни во время неформального ужина в деревне под Минском, передает Telegram-канал "Пул Первого".
"На столе оба вечера были блюда исключительно народной, деревенской кухни. Наши драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало", — перечисляется в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
В Минске рассказали подробности о визите Путина в Белоруссию
14:23
"Пул Первого" добавил, что в меню также были фирменный салат Молодость и домашний сальтисон, а особо президентам понравились маринованные грибы из Беловежской пущи.
На десерт подавали чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым.
Президент России Владимир Путин в четверг поздно вечером прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В аэропорту его встречал Лукашенко. В пятницу лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, с затем пообщались со СМИ. После этого президенты продолжили общение за рабочим обедом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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БелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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