https://ria.ru/20240525/kuban-1948358566.html

На Кубани охотник вместо медведя подстрелил человека

На Кубани охотник вместо медведя подстрелил человека - РИА Новости, 25.05.2024

На Кубани охотник вместо медведя подстрелил человека

Охотник в Мостовском районе Краснодарского края вместо медведя подстрелил человека, сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, сообщило... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T19:48

2024-05-25T19:48

2024-05-25T19:48

происшествия

мостовский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Охотник в Мостовском районе Краснодарского края вместо медведя подстрелил человека, сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, сообщило министерство природных ресурсов региона в Telegram-канале. "(Двадцать пятого мая) в охотничьем угодье Мостовской РО ККОООР при производстве охоты на медведя в разрешенные сроки охоты гражданин получил огнестрельное ранение в руку, предположительно по вине охотника, из охотничьей бригады в сопровождении которой находился пострадавший", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Полицейские проводят доследственную проверку, добавляют в министерстве.

https://ria.ru/20240327/sk-1936175561.html

мостовский район

краснодарский край

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происшествия, мостовский район, краснодарский край