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На Кубани охотник вместо медведя подстрелил человека - РИА Новости, 25.05.2024
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19:48 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/kuban-1948358566.html
На Кубани охотник вместо медведя подстрелил человека
На Кубани охотник вместо медведя подстрелил человека - РИА Новости, 25.05.2024
На Кубани охотник вместо медведя подстрелил человека
Охотник в Мостовском районе Краснодарского края вместо медведя подстрелил человека, сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, сообщило... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T19:48
2024-05-25T19:48
происшествия
мостовский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Охотник в Мостовском районе Краснодарского края вместо медведя подстрелил человека, сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, сообщило министерство природных ресурсов региона в Telegram-канале. "(Двадцать пятого мая) в охотничьем угодье Мостовской РО ККОООР при производстве охоты на медведя в разрешенные сроки охоты гражданин получил огнестрельное ранение в руку, предположительно по вине охотника, из охотничьей бригады в сопровождении которой находился пострадавший", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Полицейские проводят доследственную проверку, добавляют в министерстве.
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мостовский район
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происшествия, мостовский район, краснодарский край
Происшествия, Мостовский район, Краснодарский край
На Кубани охотник вместо медведя подстрелил человека

На Кубани охотник по ошибке вместо медведя выстрелил в человека

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкМедведь
Медведь - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Охотник в Мостовском районе Краснодарского края вместо медведя подстрелил человека, сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, сообщило министерство природных ресурсов региона в Telegram-канале.
"(Двадцать пятого мая) в охотничьем угодье Мостовской РО ККОООР при производстве охоты на медведя в разрешенные сроки охоты гражданин получил огнестрельное ранение в руку, предположительно по вине охотника, из охотничьей бригады в сопровождении которой находился пострадавший", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.
Полицейские проводят доследственную проверку, добавляют в министерстве.
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