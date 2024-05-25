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В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу - РИА Новости, 25.05.2024
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09:50 25.05.2024 (обновлено: 12:27 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/krysha-1948292602.html
В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу
В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу - РИА Новости, 25.05.2024
В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу
Более десяти детей пострадали в одной из школ Краснограда, где сильный ветер сорвал крышу, сообщили в краевой прокуратуре. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:50
2024-05-25T12:27
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. Более десяти детей пострадали в одной из школ Краснограда, где сильный ветер сорвал крышу, сообщили в краевой прокуратуре."Из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия крыши, в результате чего пострадало около 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести", — говорится в релизе.Инцидент произошел в 08:18 на территории школы № 29 на улице Рылеева. Точное количество пострадавших устанавливается, добавили в надзорном ведомстве.Как уточнил мэр Краснодара Евгений Наумов, ЧП случилось перед торжественной линейкой по случаю последнего звонка. По его словам, из 12 пострадавших пятерых госпитализировали в детскую краевую больницу, несколько человек от помощи отказались, остальных отправили в больницу скорой медицинской помощи. У детей травмы разной степени тяжести, от легкой до средней.Остальных учеников, родителей и педагогов для их безопасности отпустили домой.Позже Наумов рассказал, что жизням пострадавших ничего не угрожает. Почти они уже находятся дома, некоторым предстоит амбулаторное лечение. В больнице остался один мальчик, с ним поработали травматологи и хирурги.Прокуратура организовала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".В городе действует штормовое предупреждение по ураганному ветру, его порывы достигают 35 метров в секунду.
краснодар
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара
Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу

Прокуратура: 12 учеников пострадали в школе в Краснодаре, где ветер снес крышу

© Фото : Евгений Наумов | глава Краснодара/TelegramВетер снес часть крыши в школе № 29 в Краснодаре
Ветер снес часть крыши в школе № 29 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Евгений Наумов | глава Краснодара/Telegram
Ветер снес часть крыши в школе № 29 в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. Более десяти детей пострадали в одной из школ Краснограда, где сильный ветер сорвал крышу, сообщили в краевой прокуратуре.
"Из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия крыши, в результате чего пострадало около 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести", — говорится в релизе.
Инцидент произошел в 08:18 на территории школы № 29 на улице Рылеева. Точное количество пострадавших устанавливается, добавили в надзорном ведомстве.
Как уточнил мэр Краснодара Евгений Наумов, ЧП случилось перед торжественной линейкой по случаю последнего звонка. По его словам, из 12 пострадавших пятерых госпитализировали в детскую краевую больницу, несколько человек от помощи отказались, остальных отправили в больницу скорой медицинской помощи. У детей травмы разной степени тяжести, от легкой до средней.
Остальных учеников, родителей и педагогов для их безопасности отпустили домой.
Позже Наумов рассказал, что жизням пострадавших ничего не угрожает. Почти они уже находятся дома, некоторым предстоит амбулаторное лечение. В больнице остался один мальчик, с ним поработали травматологи и хирурги.
Прокуратура организовала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В городе действует штормовое предупреждение по ураганному ветру, его порывы достигают 35 метров в секунду.
© Фото : Евгений Наумов | глава Краснодара/TelegramВетер снес часть крыши в школе № 29 в Краснодаре
Ветер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Евгений Наумов | глава Краснодара/Telegram
Ветер снес часть крыши в школе № 29 в Краснодаре
 
ПроисшествияКраснодар
 
 
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