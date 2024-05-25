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В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу

В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу - РИА Новости, 25.05.2024

В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу

Более десяти детей пострадали в одной из школ Краснограда, где сильный ветер сорвал крышу, сообщили в краевой прокуратуре. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T09:50

2024-05-25T09:50

2024-05-25T12:27

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. Более десяти детей пострадали в одной из школ Краснограда, где сильный ветер сорвал крышу, сообщили в краевой прокуратуре."Из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия крыши, в результате чего пострадало около 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести", — говорится в релизе.Инцидент произошел в 08:18 на территории школы № 29 на улице Рылеева. Точное количество пострадавших устанавливается, добавили в надзорном ведомстве.Как уточнил мэр Краснодара Евгений Наумов, ЧП случилось перед торжественной линейкой по случаю последнего звонка. По его словам, из 12 пострадавших пятерых госпитализировали в детскую краевую больницу, несколько человек от помощи отказались, остальных отправили в больницу скорой медицинской помощи. У детей травмы разной степени тяжести, от легкой до средней.Остальных учеников, родителей и педагогов для их безопасности отпустили домой.Позже Наумов рассказал, что жизням пострадавших ничего не угрожает. Почти они уже находятся дома, некоторым предстоит амбулаторное лечение. В больнице остался один мальчик, с ним поработали травматологи и хирурги.Прокуратура организовала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".В городе действует штормовое предупреждение по ураганному ветру, его порывы достигают 35 метров в секунду.

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара 2024-05-25T09:50 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар