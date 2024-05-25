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В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу
В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу - РИА Новости, 25.05.2024
В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу
Более десяти детей пострадали в одной из школ Краснограда, где сильный ветер сорвал крышу, сообщили в краевой прокуратуре. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:50
2024-05-25T09:50
2024-05-25T12:27
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. Более десяти детей пострадали в одной из школ Краснограда, где сильный ветер сорвал крышу, сообщили в краевой прокуратуре."Из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия крыши, в результате чего пострадало около 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести", — говорится в релизе.Инцидент произошел в 08:18 на территории школы № 29 на улице Рылеева. Точное количество пострадавших устанавливается, добавили в надзорном ведомстве.Как уточнил мэр Краснодара Евгений Наумов, ЧП случилось перед торжественной линейкой по случаю последнего звонка. По его словам, из 12 пострадавших пятерых госпитализировали в детскую краевую больницу, несколько человек от помощи отказались, остальных отправили в больницу скорой медицинской помощи. У детей травмы разной степени тяжести, от легкой до средней.Остальных учеников, родителей и педагогов для их безопасности отпустили домой.Позже Наумов рассказал, что жизням пострадавших ничего не угрожает. Почти они уже находятся дома, некоторым предстоит амбулаторное лечение. В больнице остался один мальчик, с ним поработали травматологи и хирурги.Прокуратура организовала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".В городе действует штормовое предупреждение по ураганному ветру, его порывы достигают 35 метров в секунду.
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948291757_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4c73039064a70c828e6d42cd6f84a118.jpg
Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара
Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара
2024-05-25T09:50
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар
В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу
Прокуратура: 12 учеников пострадали в школе в Краснодаре, где ветер снес крышу
КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости.
Более десяти детей пострадали в одной из школ Краснограда, где сильный ветер сорвал крышу, сообщили в краевой прокуратуре
.
"Из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия крыши, в результате чего пострадало около 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести", — говорится в релизе.
Инцидент произошел в 08:18 на территории школы № 29 на улице Рылеева. Точное количество пострадавших устанавливается, добавили в надзорном ведомстве.
Как уточнил мэр Краснодара Евгений Наумов, ЧП случилось перед торжественной линейкой по случаю последнего звонка. По его словам, из 12 пострадавших пятерых госпитализировали в детскую краевую больницу, несколько человек от помощи отказались, остальных отправили в больницу скорой медицинской помощи. У детей травмы разной степени тяжести, от легкой до средней.
Остальных учеников, родителей и педагогов для их безопасности отпустили домой.
Позже Наумов рассказал, что жизням пострадавших ничего не угрожает. Почти они уже находятся дома, некоторым предстоит амбулаторное лечение. В больнице остался один мальчик, с ним поработали травматологи и хирурги.
Прокуратура организовала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В городе действует штормовое предупреждение по ураганному ветру, его порывы достигают 35 метров в секунду.