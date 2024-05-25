Венгрия и Болгария выступили против отправки войск НАТО на Украину
Президенты Венгрии и Болгарии выступили против отправки войск НАТО на Украину
© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Поставки новых вооружений Киеву и отправка на Украину контингента НАТО не приведут к урегулированию конфликта, считают президент Болгарии Румен Радев и президент Венгрии Тамаш Шуйок.
"Мы… убеждены, что необходимо как можно скорее найти дипломатические инструменты (решения конфликта – ред.)… Это не произойдет с помощью большего количества оружия, путем отправки войск из стран-членов НАТО на территорию Украины", - заявил Радев по итогам встречи с венгерским коллегой в Будапеште, его слова приводит Болгарское национальное радио (БНР).
Как отмечает БНР, Шуйок также выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.
Ранее в четверг Радев уже заявлял, что пришло время решать конфликт на Украине дипломатическим путем.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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