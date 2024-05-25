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Венгрия и Болгария выступили против отправки войск НАТО на Украину - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 25.05.2024 (обновлено: 23:08 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/konflikt-1948379225.html
Венгрия и Болгария выступили против отправки войск НАТО на Украину
Венгрия и Болгария выступили против отправки войск НАТО на Украину - РИА Новости, 25.05.2024
Венгрия и Болгария выступили против отправки войск НАТО на Украину
Поставки новых вооружений Киеву и отправка на Украину контингента НАТО не приведут к урегулированию конфликта, считают президент Болгарии Румен Радев и... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T23:07
2024-05-25T23:08
в мире
украина
киев
москва
румен радев
тамаш шуйок
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Поставки новых вооружений Киеву и отправка на Украину контингента НАТО не приведут к урегулированию конфликта, считают президент Болгарии Румен Радев и президент Венгрии Тамаш Шуйок. "Мы… убеждены, что необходимо как можно скорее найти дипломатические инструменты (решения конфликта – ред.)… Это не произойдет с помощью большего количества оружия, путем отправки войск из стран-членов НАТО на территорию Украины", - заявил Радев по итогам встречи с венгерским коллегой в Будапеште, его слова приводит Болгарское национальное радио (БНР). Как отмечает БНР, Шуйок также выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Ранее в четверг Радев уже заявлял, что пришло время решать конфликт на Украине дипломатическим путем. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, украина, киев, москва, румен радев, тамаш шуйок, нато
В мире, Украина, Киев, Москва, Румен Радев, Тамаш Шуйок, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Венгрия и Болгария выступили против отправки войск НАТО на Украину

Президенты Венгрии и Болгарии выступили против отправки войск НАТО на Украину

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Поставки новых вооружений Киеву и отправка на Украину контингента НАТО не приведут к урегулированию конфликта, считают президент Болгарии Румен Радев и президент Венгрии Тамаш Шуйок.
"Мы… убеждены, что необходимо как можно скорее найти дипломатические инструменты (решения конфликта – ред.)… Это не произойдет с помощью большего количества оружия, путем отправки войск из стран-членов НАТО на территорию Украины", - заявил Радев по итогам встречи с венгерским коллегой в Будапеште, его слова приводит Болгарское национальное радио (БНР).
Как отмечает БНР, Шуйок также выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.
Ранее в четверг Радев уже заявлял, что пришло время решать конфликт на Украине дипломатическим путем.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Америка тащит Европу к третьей мировой войне
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевМоскваРумен РадевТамаш ШуйокНАТО
 
 
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