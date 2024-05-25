https://ria.ru/20240525/konflikt-1948266536.html

Конфликт на Украине может перерасти в глобальную катастрофу, заявил Вучич

Конфликт на Украине может перерасти в глобальную катастрофу, заявил Вучич - РИА Новости, 25.05.2024

Конфликт на Украине может перерасти в глобальную катастрофу, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич высказал опасения, что если сейчас не остановить конфликт на Украине, то он перерастет в глобальную военную катастрофу. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T00:00

2024-05-25T00:00

2024-05-25T00:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сербия

украина

александр вучич

дмитрий кулеба

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897885669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b09a08482863062def5a588794138e8f.jpg

БЕЛГРАД, 24 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высказал опасения, что если сейчас не остановить конфликт на Украине, то он перерастет в глобальную военную катастрофу. "Боюсь, что мало времени осталось, чтобы война на Украине остановилась, надеюсь, что это возможно, но боюсь, что нет. Боюсь, что поезд уже вышел со станции, как я ранее и говорил, и это никто не остановит. Моя оценка - дела будут намного тяжелее, намного хуже и может произойти большая трагедия, чем была во Второй мировой войне", - заявил президент Сербии в эфире TV Prva в ночь на субботу. Он отметил, что хотел бы ошибиться в своих прогнозах, но факты, построенные "по логике железного детерминизма", говорят о приближении к глобальному мировому конфликту. "Не забудьте, когда военная машина разгоняется, действует военное лобби и оружейное лобби, которые требуют эскалации, и трудно это остановить. Поэтому думаю, что сейчас последний момент для того, чтобы кто-то попытался что-то конкретное сделать, чтобы это остановить, а не перекладывал вину на другую сторону. Если этого не сделать, боюсь - идем к катастрофе", - подчеркнул сербский лидер. Вучич 17 мая на вопрос журналистов о возможности посредничества в переговорах между Россией и Украиной указал на позицию официального Белграда на мировой арене и напомнил об отказе от введения санкций против РФ. Он тогда напомнил, что несмотря на ожидания оппозиции после выборов 3 апреля 2023 года власти Сербии не ввели санкции против России, также вопреки ожиданиям оппозиции ЕС и США не ввели за это санкции против официального Белграда. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и супруга Владимира Зеленского Елена 12-13 мая посетили Белград и провели встречи с супругой Вучича Тамарой, премьером Сербии Милошем Вучевичем, главой МИД Марко Джуричем, спикером парламента Аной Брнабич и главой сербского государства. Вучич заверил Кулебу, что посол Сербии вскоре вернется к исполнению своих обязанностей в Киеве и анонсировал проведение сербско-украинского бизнес-форума. На следующий день, 14 мая, Вучич встретился с послом РФ Александром Боцан-Харченко и заявил ему, что рассчитывает на помощь друзей Белграда на международной арене и поблагодарил Москву за помощь в защите территориальной целостности страны. Президент Сербии 15 мая выступил в представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде с речью "Ревизия исторических фактов и сопротивление свободолюбивых народов", где указал, что для него и его потомков 9 мая всегда будет Днем Победы, который они будут праздновать. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

https://ria.ru/20240524/genotsid-1948264170.html

россия

сербия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сербия, украина, александр вучич, дмитрий кулеба, владимир зеленский, евросоюз, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)