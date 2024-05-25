https://ria.ru/20240525/kompensatsiya-1948274132.html

Депутат рассказал об альтернативе бесплатному участку для многодетных семей

Депутат рассказал об альтернативе бесплатному участку для многодетных семей - РИА Новости, 25.05.2024

Депутат рассказал об альтернативе бесплатному участку для многодетных семей

Многодетные семьи могут получить компенсацию вместо бесплатного земельного участка, для этого необходимо предоставить в соцзащиту или в МФЦ пакет документов, а... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T02:49

2024-05-25T02:49

2024-05-25T02:49

общество

россия

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москва

никита чаплин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Многодетные семьи могут получить компенсацию вместо бесплатного земельного участка, для этого необходимо предоставить в соцзащиту или в МФЦ пакет документов, а также написать письменное уведомление администрации муниципалитета о решении получить компенсацию, заявил РИА Новости председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "Многодетные семьи могут выбрать денежную компенсацию вместо получения земельного участка. Требования для компенсации в целом не отличаются от требований для получения бесплатного участка: все члены семьи должны быть гражданами РФ, иметь постоянную регистрацию в регионе и не иметь других земельных участков в собственности, а также родители должны быть официально женаты и иметь не менее 3 детей", - сообщил Чаплин. Он отметил, что возможность получения денежной компенсации может различаться в разных регионах России. По его словам, в Москве, семьям выдают только денежную компенсацию, так как свободных участков нет, а в некоторых регионах России есть возможность получить выплату при условии, что средства можно использовать на приобретение или строительство жилья, участок, первоначальный взнос или платеж по ипотеке. "Для получения выплаты в своем регионе необходимо предоставить в соцзащиту или в МФЦ пакет документов, а также написать письменное уведомление администрации муниципалитета о решении получить компенсацию. Отказ могут выдать только в случае, если в регионе не предусмотрена компенсация вместо участка, если не предоставлены все необходимые документы или если уже получена выплата в другом населенном пункте. В других случаях - отказать многодетной семье просто не имеют права", - сказал депутат. Он подчеркнул, что для получения земельного участка семья должна быть в нужде в жилом помещении и иметь статус малоимущей семьи, семья должна быть записана на улучшение жилищных условий и не обладать другими участками в собственности, все члены семьи должны быть зарегистрированы в регионе проживания в течение определенного времени. "Кроме того, нельзя получать льготу дважды. Если семья уже получила земельный участок через другую программу, например, для военнослужащих, то они не имеют права получить еще один участок через другую программу. Если семья соответствует всем требованиям, то они могут претендовать на земельный участок и выбрать назначение участка самостоятельно: садовый или ИЖС", - пояснил Чаплин.

https://ria.ru/20240524/gosduma-1948237934.html

https://ria.ru/20240523/posobie-1947810840.html

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общество, россия, московская область (подмосковье), москва, никита чаплин, госдума рф, единая россия