https://ria.ru/20240525/kitay-1948295625.html
Посол КНР заявил, что США хотят блокировать Китай, используя Тайвань
Посол КНР заявил, что США хотят блокировать Китай, используя Тайвань - РИА Новости, 25.05.2024
Посол КНР заявил, что США хотят блокировать Китай, используя Тайвань
США хотят блокировать Китай, используя Тайвань, старания Вашингтона потерпят неудачу, заявил посол Китая в Анкаре Лю Шаобин (Liu Shaobin). РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T10:28
2024-05-25T10:28
2024-05-25T10:28
в мире
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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. США хотят блокировать Китай, используя Тайвань, старания Вашингтона потерпят неудачу, заявил посол Китая в Анкаре Лю Шаобин (Liu Shaobin). "Ситуация в Тайваньском проливе сложная. Существуют силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня. Эти силы не признают консенсус, достигнутый ранее между материковым Китаем и Тайванем. Они не принимают консенсус "одного Китая". Опираясь на американскую мощь, Тайвань пытается добиться своей независимости. Америка также хочет блокировать Китай, используя Тайвань. Выхода нет, они потерпят неудачу", - приводит слова дипломата газета Aydınlık. По его словам, Пекин хочет, чтобы американская сторона сдержала свои обещания. "Декларация, достигнутая между Китаем и Соединенными Штатами, должна быть выполнена, а помощь Тайваню оружием должна быть прекращена", - сказал посол. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240524/tayvan-1948089940.html
https://ria.ru/20240524/kitay-1948033933.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси
Посол КНР заявил, что США хотят блокировать Китай, используя Тайвань
Посол КНР в Анкаре Лю Шаобин: США хотят блокировать Китай, используя Тайвань
АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. США хотят блокировать Китай, используя Тайвань, старания Вашингтона потерпят неудачу, заявил посол Китая в Анкаре Лю Шаобин (Liu Shaobin).
"Ситуация в Тайваньском проливе сложная. Существуют силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня. Эти силы не признают консенсус, достигнутый ранее между материковым Китаем и Тайванем. Они не принимают консенсус "одного Китая". Опираясь на американскую мощь, Тайвань пытается добиться своей независимости. Америка также хочет блокировать Китай, используя Тайвань. Выхода нет, они потерпят неудачу", - приводит слова дипломата газета Aydınlık.
По его словам, Пекин
хочет, чтобы американская сторона сдержала свои обещания.
"Декларация, достигнутая между Китаем и Соединенными Штатами, должна быть выполнена, а помощь Тайваню оружием должна быть прекращена", - сказал посол.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.