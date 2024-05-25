https://ria.ru/20240525/kitay-1948295625.html

Посол КНР заявил, что США хотят блокировать Китай, используя Тайвань

Посол КНР заявил, что США хотят блокировать Китай, используя Тайвань - РИА Новости, 25.05.2024

Посол КНР заявил, что США хотят блокировать Китай, используя Тайвань

США хотят блокировать Китай, используя Тайвань, старания Вашингтона потерпят неудачу, заявил посол Китая в Анкаре Лю Шаобин (Liu Shaobin). РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T10:28

2024-05-25T10:28

2024-05-25T10:28

в мире

китай

тайвань

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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. США хотят блокировать Китай, используя Тайвань, старания Вашингтона потерпят неудачу, заявил посол Китая в Анкаре Лю Шаобин (Liu Shaobin). "Ситуация в Тайваньском проливе сложная. Существуют силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня. Эти силы не признают консенсус, достигнутый ранее между материковым Китаем и Тайванем. Они не принимают консенсус "одного Китая". Опираясь на американскую мощь, Тайвань пытается добиться своей независимости. Америка также хочет блокировать Китай, используя Тайвань. Выхода нет, они потерпят неудачу", - приводит слова дипломата газета Aydınlık. По его словам, Пекин хочет, чтобы американская сторона сдержала свои обещания. "Декларация, достигнутая между Китаем и Соединенными Штатами, должна быть выполнена, а помощь Тайваню оружием должна быть прекращена", - сказал посол. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240524/tayvan-1948089940.html

https://ria.ru/20240524/kitay-1948033933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси