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Получил отказ. В Киеве раскрыли, как США сдали Зеленского - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/kiev-1948344765.html
Получил отказ. В Киеве раскрыли, как США сдали Зеленского
Получил отказ. В Киеве раскрыли, как США сдали Зеленского - РИА Новости, 25.05.2024
Получил отказ. В Киеве раскрыли, как США сдали Зеленского
Президент США Джо Байден не отправится на "саммит мира" в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T18:08
2024-05-25T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
джо байден
украина
киев
швейцария
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден не отправится на "саммит мира" в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.В пятницу агентство Bloobmerg со ссылкой источники сообщило, что хозяин Белого дома не поедет на конференцию по Украине, которая должна пройти в середине июня в Швейцарии."По сути Зеленский хочет, чтобы его легитимизировали лидеры государств. США уже этот запах почувствовали, а Байден понимает, что ему нельзя ошибиться, потому что конкуренты (по предвыборной гонке. — Прим. ред.) сразу начнут умножать его на ноль", — отметил аналитик.Соскин добавил, что рейтинг американского президента стремительно рушится, а конкуренцию ему составляет не только Дональд Трамп, но и Роберт Кеннеди. Именно поэтому, считает эксперт, он не может себе позволить "эксперименты" в Швейцарии.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени" и призывал поставить точку на этом вопросе.Как заявил президент России Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. Он отметил, что России при возобновлении переговоров с Киевом нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов. Для этого необходимо обратиться к конституции Украины, чтобы понять, какие органы власти имеют право быть продленными без выборов.
https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948327142.html
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сша
украина
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в мире, сша, владимир зеленский, джо байден, украина, киев, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Киев, Швейцария
Получил отказ. В Киеве раскрыли, как США сдали Зеленского

Соскин: Байден не поедет на саммит по Украине, чтобы не помогать Зеленскому

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден не отправится на "саммит мира" в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.
В пятницу агентство Bloobmerg со ссылкой источники сообщило, что хозяин Белого дома не поедет на конференцию по Украине, которая должна пройти в середине июня в Швейцарии.
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"По сути Зеленский хочет, чтобы его легитимизировали лидеры государств. США уже этот запах почувствовали, а Байден понимает, что ему нельзя ошибиться, потому что конкуренты (по предвыборной гонке. — Прим. ред.) сразу начнут умножать его на ноль", — отметил аналитик.
Соскин добавил, что рейтинг американского президента стремительно рушится, а конкуренцию ему составляет не только Дональд Трамп, но и Роберт Кеннеди. Именно поэтому, считает эксперт, он не может себе позволить "эксперименты" в Швейцарии.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени" и призывал поставить точку на этом вопросе.
Как заявил президент России Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. Он отметил, что России при возобновлении переговоров с Киевом нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов. Для этого необходимо обратиться к конституции Украины, чтобы понять, какие органы власти имеют право быть продленными без выборов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаКиевШвейцария
 
 
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