https://ria.ru/20240525/kiev-1948344765.html

Получил отказ. В Киеве раскрыли, как США сдали Зеленского

Получил отказ. В Киеве раскрыли, как США сдали Зеленского - РИА Новости, 25.05.2024

Получил отказ. В Киеве раскрыли, как США сдали Зеленского

Президент США Джо Байден не отправится на "саммит мира" в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T18:08

2024-05-25T18:08

2024-05-25T18:08

специальная военная операция на украине

в мире

сша

владимир зеленский

джо байден

украина

киев

швейцария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459917_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b3492caf8a422bdf6911f872cae8128a.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден не отправится на "саммит мира" в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.В пятницу агентство Bloobmerg со ссылкой источники сообщило, что хозяин Белого дома не поедет на конференцию по Украине, которая должна пройти в середине июня в Швейцарии."По сути Зеленский хочет, чтобы его легитимизировали лидеры государств. США уже этот запах почувствовали, а Байден понимает, что ему нельзя ошибиться, потому что конкуренты (по предвыборной гонке. — Прим. ред.) сразу начнут умножать его на ноль", — отметил аналитик.Соскин добавил, что рейтинг американского президента стремительно рушится, а конкуренцию ему составляет не только Дональд Трамп, но и Роберт Кеннеди. Именно поэтому, считает эксперт, он не может себе позволить "эксперименты" в Швейцарии.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени" и призывал поставить точку на этом вопросе.Как заявил президент России Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. Он отметил, что России при возобновлении переговоров с Киевом нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов. Для этого необходимо обратиться к конституции Украины, чтобы понять, какие органы власти имеют право быть продленными без выборов.

https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948327142.html

https://ria.ru/20240525/ssha-1948324010.html

сша

украина

киев

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир зеленский, джо байден, украина, киев, швейцария