Получил отказ. В Киеве раскрыли, как США сдали Зеленского
Соскин: Байден не поедет на саммит по Украине, чтобы не помогать Зеленскому
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден не отправится на "саммит мира" в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.
В пятницу агентство Bloobmerg со ссылкой источники сообщило, что хозяин Белого дома не поедет на конференцию по Украине, которая должна пройти в середине июня в Швейцарии.
"По сути Зеленский хочет, чтобы его легитимизировали лидеры государств. США уже этот запах почувствовали, а Байден понимает, что ему нельзя ошибиться, потому что конкуренты (по предвыборной гонке. — Прим. ред.) сразу начнут умножать его на ноль", — отметил аналитик.
Соскин добавил, что рейтинг американского президента стремительно рушится, а конкуренцию ему составляет не только Дональд Трамп, но и Роберт Кеннеди. Именно поэтому, считает эксперт, он не может себе позволить "эксперименты" в Швейцарии.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени" и призывал поставить точку на этом вопросе.
Как заявил президент России Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. Он отметил, что России при возобновлении переговоров с Киевом нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов. Для этого необходимо обратиться к конституции Украины, чтобы понять, какие органы власти имеют право быть продленными без выборов.