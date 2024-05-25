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"Они пропали". Генерал ВСУ неожиданно высказался об обороне Киева - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:19 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/kiev-1948338816.html
"Они пропали". Генерал ВСУ неожиданно высказался об обороне Киева
"Они пропали". Генерал ВСУ неожиданно высказался об обороне Киева - РИА Новости, 25.05.2024
"Они пропали". Генерал ВСУ неожиданно высказался об обороне Киева
Оборона в Киевской области оставляет желать лучшего, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой". РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T17:19
2024-05-25T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
сергей кривонос
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Оборона в Киевской области оставляет желать лучшего, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Пожалуй, даже привести старую линию киевского укрепрайона уже было бы неплохо, а нарастить усилия еще было бы лучше, но проезжая часто через эти позиции вижу, что ситуация не улучшается один из показателей реалий фортификационного оборудования Киевской области — это при въезде со стороны Житомира в Киев там, где стоит дот возле Олимпийского медвежонка. Все смотришь на него и думаешь, кто его строил и зачем", — отметил он.По словам генерала, военные и не принимают участие в фортификационном оборудовании территории Украины, и это очень плохо. Он не исключил, что с учетом предыдущих скандалов в этом деле может быть коррупционная составляющая."Нет ответственных, нет с кого спрашивать или их уже сняли, и они где-то пропали", — резюмировал Кривонос.В середине марта Владимир Зеленский сообщил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров.Как заявлял премьер-министр страны Денис Шмыгаль, в 2024-м киевские власти выделили на эти цели более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар указывал, что денег на возведение заграждений катастрофически не хватает.
https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948327142.html
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в мире, киевская область, сергей кривонос, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир зеленский, житомир, киев, европейская солидарность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Сергей Кривонос, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Житомир, Киев, Европейская солидарность
"Они пропали". Генерал ВСУ неожиданно высказался об обороне Киева

Генерал ВСУ Кривонос: оборона в Киевской области оставляет желать лучшего

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Оборона в Киевской области оставляет желать лучшего, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Пожалуй, даже привести старую линию киевского укрепрайона уже было бы неплохо, а нарастить усилия еще было бы лучше, но проезжая часто через эти позиции вижу, что ситуация не улучшается один из показателей реалий фортификационного оборудования Киевской области — это при въезде со стороны Житомира в Киев там, где стоит дот возле Олимпийского медвежонка. Все смотришь на него и думаешь, кто его строил и зачем", — отметил он.
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По словам генерала, военные и не принимают участие в фортификационном оборудовании территории Украины, и это очень плохо. Он не исключил, что с учетом предыдущих скандалов в этом деле может быть коррупционная составляющая.
"Нет ответственных, нет с кого спрашивать или их уже сняли, и они где-то пропали", — резюмировал Кривонос.
В середине марта Владимир Зеленский сообщил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров.
Как заявлял премьер-министр страны Денис Шмыгаль, в 2024-м киевские власти выделили на эти цели более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар указывал, что денег на возведение заграждений катастрофически не хватает.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьСергей КривоносДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЖитомирКиевЕвропейская солидарность
 
 
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