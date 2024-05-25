https://ria.ru/20240525/kiberoperatsii-1948281388.html

Запад наращивает наступательные потенциалы в сфере ИКТ, заявили в МИД

Запад наращивает наступательные потенциалы в сфере ИКТ, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2024

Запад наращивает наступательные потенциалы в сфере ИКТ, заявили в МИД

Западные страны во главе с США наращивают наступательные потенциалы в сфере информационных технологий для проведения компьютерных операций против Москвы и... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T07:19

2024-05-25T07:19

2024-05-25T10:03

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Западные страны во главе с США наращивают наступательные потенциалы в сфере информационных технологий для проведения компьютерных операций против Москвы и Пекина, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов. "Действительно, западные страны во главе с Вашингтоном продолжают наращивать именно наступательные ИКТ-потенциалы для проведения компьютерных операций против своих геополитических оппонентов, то есть России, Китая и других самостоятельных государств", - сказал он. По словам дипломата, о таких планах - под предлогом "сдерживания противников" - говорится в "актуальных редакциях американских доктринальных документов, включая стратегию кибербезопасности Пентагона и Международную стратегию в киберпространстве". Кроме того, о намерении вести борьбу с "недемократическими режимами" с помощью цифровых средств регулярно заявляют представители администрации президента США Джо Байдена, заявил Люкманов. Читайте полный текст интервью Артура Люкманова >>

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сша, россия, москва, артур люкманов, джо байден, министерство обороны сша, в мире