https://ria.ru/20240525/kharkov-1948299151.html

Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хотели обороняться под Харьковом

Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хотели обороняться под Харьковом - РИА Новости, 25.05.2024

Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хотели обороняться под Харьковом

Украинский солдат Николай Перепаленко, взятый в плен российской группировкой войск "Север", рассказал, что украинские военные не хотели обороняться под... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T11:17

2024-05-25T11:17

2024-05-25T11:24

в мире

харьков

россия

украина

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украинский солдат Николай Перепаленко, взятый в плен российской группировкой войск "Север", рассказал, что украинские военные не хотели обороняться под Харьковом, а помощи в виде боеприпасов они не дождались, сообщили в Минобороны РФ. Как сообщили в министерстве, военнослужащий погрануправления Украины рядовой Перепаленко взят в плен военнослужащими группировки войск "Север" в ходе боевых действий в одном из населенных пунктов Харьковской области. "Не все хотели идти защищать Харьков. Как говорится, сопротивляться нечему", - сказал пленный. Он рассказал, что в составе четырех человек поехал на подкрепление к военнослужащим ВСУ, находившимся на позициях. "У нас заканчивались боеприпасы. Мы об этом по рации передавали. Никто, ничего. Помощи никакой не было. И мы решили сдаться в плен", - сказал Перепаленко.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

харьков

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, россия, украина, вооруженные силы украины