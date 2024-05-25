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Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хотели обороняться под Харьковом - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 25.05.2024 (обновлено: 11:24 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/kharkov-1948299151.html
Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хотели обороняться под Харьковом
Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хотели обороняться под Харьковом - РИА Новости, 25.05.2024
Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хотели обороняться под Харьковом
Украинский солдат Николай Перепаленко, взятый в плен российской группировкой войск "Север", рассказал, что украинские военные не хотели обороняться под... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T11:17
2024-05-25T11:24
в мире
харьков
россия
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украинский солдат Николай Перепаленко, взятый в плен российской группировкой войск "Север", рассказал, что украинские военные не хотели обороняться под Харьковом, а помощи в виде боеприпасов они не дождались, сообщили в Минобороны РФ. Как сообщили в министерстве, военнослужащий погрануправления Украины рядовой Перепаленко взят в плен военнослужащими группировки войск "Север" в ходе боевых действий в одном из населенных пунктов Харьковской области. "Не все хотели идти защищать Харьков. Как говорится, сопротивляться нечему", - сказал пленный. Он рассказал, что в составе четырех человек поехал на подкрепление к военнослужащим ВСУ, находившимся на позициях. "У нас заканчивались боеприпасы. Мы об этом по рации передавали. Никто, ничего. Помощи никакой не было. И мы решили сдаться в плен", - сказал Перепаленко.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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в мире, харьков, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хотели обороняться под Харьковом

Пленный Перепаленко: украинские военные не хотели обороняться под Харьковом

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украинский солдат Николай Перепаленко, взятый в плен российской группировкой войск "Север", рассказал, что украинские военные не хотели обороняться под Харьковом, а помощи в виде боеприпасов они не дождались, сообщили в Минобороны РФ.
Как сообщили в министерстве, военнослужащий погрануправления Украины рядовой Перепаленко взят в плен военнослужащими группировки войск "Север" в ходе боевых действий в одном из населенных пунктов Харьковской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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"Не все хотели идти защищать Харьков. Как говорится, сопротивляться нечему", - сказал пленный.
Он рассказал, что в составе четырех человек поехал на подкрепление к военнослужащим ВСУ, находившимся на позициях.
"У нас заканчивались боеприпасы. Мы об этом по рации передавали. Никто, ничего. Помощи никакой не было. И мы решили сдаться в плен", - сказал Перепаленко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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