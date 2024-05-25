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Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хотели обороняться под Харьковом
Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хотели обороняться под Харьковом - РИА Новости, 25.05.2024
Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хотели обороняться под Харьковом
Украинский солдат Николай Перепаленко, взятый в плен российской группировкой войск "Север", рассказал, что украинские военные не хотели обороняться под... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T11:17
2024-05-25T11:17
2024-05-25T11:24
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украинский солдат Николай Перепаленко, взятый в плен российской группировкой войск "Север", рассказал, что украинские военные не хотели обороняться под Харьковом, а помощи в виде боеприпасов они не дождались, сообщили в Минобороны РФ. Как сообщили в министерстве, военнослужащий погрануправления Украины рядовой Перепаленко взят в плен военнослужащими группировки войск "Север" в ходе боевых действий в одном из населенных пунктов Харьковской области. "Не все хотели идти защищать Харьков. Как говорится, сопротивляться нечему", - сказал пленный. Он рассказал, что в составе четырех человек поехал на подкрепление к военнослужащим ВСУ, находившимся на позициях. "У нас заканчивались боеприпасы. Мы об этом по рации передавали. Никто, ничего. Помощи никакой не было. И мы решили сдаться в плен", - сказал Перепаленко.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
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В мире, Харьков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хотели обороняться под Харьковом
Пленный Перепаленко: украинские военные не хотели обороняться под Харьковом