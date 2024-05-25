Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила возможность легализации "белых" хакеров - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 25.05.2024 (обновлено: 08:46 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/khakery-1948286610.html
Эксперт оценила возможность легализации "белых" хакеров
Эксперт оценила возможность легализации "белых" хакеров - РИА Новости, 25.05.2024
Эксперт оценила возможность легализации "белых" хакеров
Потенциальное принятие законопроекта о легализации "белых" хакеров может расширить число вариантов взломов для злоумышленников, заявила РИА Новости президент ГК РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T08:45
2024-05-25T08:46
общество
технологии
россия
наталья касперская
игорь марков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Потенциальное принятие законопроекта о легализации "белых" хакеров может расширить число вариантов взломов для злоумышленников, заявила РИА Новости президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская. Согласно законопроекту, который был внесен в Госдуму в декабре, такие хакеры должны сообщать правообладателю о выявленных уязвимостях в течение пяти рабочих дней со дня их выявления, за исключением случаев, если установить его местонахождение, место жительства или адрес для переписки не удалось. В документе говорится, что принятие законопроекта позволит проводить анализ уязвимостей в любой форме, без разрешения правообладателей соответствующей программы, в том числе правообладателей инфраструктурных и заимствованных компонентов. Авторы законопроекта - представители партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин, Геннадий Панин, Игорь Марков и комитета Госдумы по информационной политике Вячеслав Петров и Антон Ткачев - предлагают внести ряд поправок в статью 1280 части четвертой Гражданского кодекса РФ. "Принятие закона о "белых хакерах" - это неоправданный риск, так как гипотетически закон может серьезно расширить возможности по взломам", - сказала Касперская, добавив, что вместо принятия законопроекта можно заключать контракт с лицом, которое будет получать доступ к закрытой информации компаний, заранее прописав в договоре условия работы. Она добавила, что в качестве обоснования для принятия законопроекта авторы говорят, что "белые" хакеры могут якобы попадать под уголовную ответственность, однако под статью редко попадают даже "черные" хакеры. Эксперт считает, что настоящая причина принятия законопроекта - введение обязательной проверки на защищенность компьютерной системы. Однако если ее "навязать", то квалификация людей, которые проводят такой анализ, упадет, так как в стране нет такого числа высококвалифицированных специалистов в данной области.
https://ria.ru/20231229/kiberataki-1919034569.html
https://ria.ru/20231203/khakery-1913418079.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, наталья касперская, игорь марков, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Наталья Касперская, Игорь Марков, Госдума РФ
Эксперт оценила возможность легализации "белых" хакеров

Касперская: принятие закона о белых хакерах может расширить число взломов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Потенциальное принятие законопроекта о легализации "белых" хакеров может расширить число вариантов взломов для злоумышленников, заявила РИА Новости президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.
Согласно законопроекту, который был внесен в Госдуму в декабре, такие хакеры должны сообщать правообладателю о выявленных уязвимостях в течение пяти рабочих дней со дня их выявления, за исключением случаев, если установить его местонахождение, место жительства или адрес для переписки не удалось. В документе говорится, что принятие законопроекта позволит проводить анализ уязвимостей в любой форме, без разрешения правообладателей соответствующей программы, в том числе правообладателей инфраструктурных и заимствованных компонентов.
Программист за компьютером
Эксперты: большинство кибератак в 2023 году приходилось на госорганизации
29 декабря 2023, 19:07
Авторы законопроекта - представители партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин, Геннадий Панин, Игорь Марков и комитета Госдумы по информационной политике Вячеслав Петров и Антон Ткачев - предлагают внести ряд поправок в статью 1280 части четвертой Гражданского кодекса РФ.
"Принятие закона о "белых хакерах" - это неоправданный риск, так как гипотетически закон может серьезно расширить возможности по взломам", - сказала Касперская, добавив, что вместо принятия законопроекта можно заключать контракт с лицом, которое будет получать доступ к закрытой информации компаний, заранее прописав в договоре условия работы.
Она добавила, что в качестве обоснования для принятия законопроекта авторы говорят, что "белые" хакеры могут якобы попадать под уголовную ответственность, однако под статью редко попадают даже "черные" хакеры. Эксперт считает, что настоящая причина принятия законопроекта - введение обязательной проверки на защищенность компьютерной системы. Однако если ее "навязать", то квалификация людей, которые проводят такой анализ, упадет, так как в стране нет такого числа высококвалифицированных специалистов в данной области.
Программные коды на экранах компьютера - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Хакеры могут создавать ботнет из умных устройств для дома, заявил эксперт
3 декабря 2023, 08:18
 
ОбществоТехнологииРоссияНаталья КасперскаяИгорь МарковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала