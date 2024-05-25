https://ria.ru/20240525/kaskader-1948269171.html

Умер каскадер Александр Ковалев

Умер каскадер Александр Ковалев - РИА Новости, 25.05.2024

Умер каскадер Александр Ковалев

Каскадер Александр Ковалев умер в возрасте 63 лет, сообщили в сообществе "ВКонтакте" школы каскадеров Ю-Stunt. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T00:35

2024-05-25T00:35

2024-05-25T00:35

культура

культура

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Каскадер Александр Ковалев умер в возрасте 63 лет, сообщили в сообществе "ВКонтакте" школы каскадеров Ю-Stunt. "Вчера в московской больнице после плановой операции, умер Александр Ковалев, замечательный человек, актер, каскадер и один из основателей и тренеров нашей школы каскадеров", - говорится в сообщении. В фильмографии Ковалева такие проекты как "Высокие ставки", "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы", "Дорожный патруль 5" и "Мангуст".

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культура, россия