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Умер каскадер Александр Ковалев
Умер каскадер Александр Ковалев - РИА Новости, 25.05.2024
Умер каскадер Александр Ковалев
Каскадер Александр Ковалев умер в возрасте 63 лет, сообщили в сообществе "ВКонтакте" школы каскадеров Ю-Stunt. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T00:35
2024-05-25T00:35
2024-05-25T00:35
культура
культура
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Каскадер Александр Ковалев умер в возрасте 63 лет, сообщили в сообществе "ВКонтакте" школы каскадеров Ю-Stunt. "Вчера в московской больнице после плановой операции, умер Александр Ковалев, замечательный человек, актер, каскадер и один из основателей и тренеров нашей школы каскадеров", - говорится в сообщении. В фильмографии Ковалева такие проекты как "Высокие ставки", "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы", "Дорожный патруль 5" и "Мангуст".
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культура, россия
Культура, Культура, Россия
Умер каскадер Александр Ковалев
Каскадер Александр Ковалев умер в возрасте 63 лет
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Каскадер Александр Ковалев умер в возрасте 63 лет, сообщили в сообществе
"ВКонтакте" школы каскадеров Ю-Stunt.
"Вчера в московской больнице после плановой операции, умер Александр Ковалев, замечательный человек, актер, каскадер и один из основателей и тренеров нашей школы каскадеров", - говорится в сообщении.
В фильмографии Ковалева такие проекты как "Высокие ставки", "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы", "Дорожный патруль 5" и "Мангуст".