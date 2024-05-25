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Пентагон заказал у Boeing комплекты для авиабомб JDAM
Пентагон заказал у Boeing комплекты для авиабомб JDAM - РИА Новости, 25.05.2024
Пентагон заказал у Boeing комплекты для авиабомб JDAM
Компания Boeing получила заказ Пентагона на поставки комплектов планирования и коррекции авиабомб JDAM стоимостью свыше семи миллиардов долларов, сообщило... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T00:51
2024-05-25T00:51
2024-05-25T00:51
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Компания Boeing получила заказ Пентагона на поставки комплектов планирования и коррекции авиабомб JDAM стоимостью свыше семи миллиардов долларов, сообщило министерство обороны США. Комплект позволяет переоборудовать обычные свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы, планирующие на цель с расстояния в десятки километров. Заказ предполагает поставки JDAM c лазерной системой наведения. Контракт стоимостью 7 479 640 772 доллара не подразумевает ограничений во времени и количестве поставляемой продукции. Среди источников финансирования заказа Пентагон упомянул зарубежные продажи на сумму 228 миллионов долларов.
https://ria.ru/20240521/pentagon-1947544748.html
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министерство обороны сша, в мире, сша
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Пентагон заказал у Boeing комплекты для авиабомб JDAM
Boeing получил заказ Пентагона на поставки комплектов планирования авиабомб JDAM