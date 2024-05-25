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"Зашли слишком далеко". Россия столкнулась с неизбежным - РИА Новости, 25.05.2024
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08:00 25.05.2024 (обновлено: 08:01 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/inflyatsiya-1948103772.html
"Зашли слишком далеко". Россия столкнулась с неизбежным
"Зашли слишком далеко". Россия столкнулась с неизбежным - РИА Новости, 25.05.2024
"Зашли слишком далеко". Россия столкнулась с неизбежным
Снижения ключевой ставки пока ждать не стоит, сообщили в Центробанке. Превышение спроса над предложением сформировало негативный тренд — хотя инфляционный пик... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T08:00
2024-05-25T08:01
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Снижения ключевой ставки пока ждать не стоит, сообщили в Центробанке. Превышение спроса над предложением сформировало негативный тренд — хотя инфляционный пик пройден прошлой осенью, нормализировать ситуацию быстро не удастся. Потребуются новые жесткие меры.Корень проблемыНа конференции "Рост ВВП и/или низкая инфляция?" зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что российская экономика остается перегретой — положительный разрыв выпуска создает устойчивое инфляционное давление. "Это прекратится только после того, как потенциал экономики, ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который экономика вышла", — пояснил он.На практике это означает, что смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) не предвидится. Более того, возможно очередное повышение ключевой ставки. Это рассмотрят на июньском заседании. "Данные, которые поступили с момента последнего совета директоров, в том числе по инфляционным ожиданиям, в целом усиливают аргументы в пользу того, чтобы степень жесткости денежно-кредитной политики поддерживать на высоком уровне в течение продолжительного времени", — уточнил Заботкин.Регулятор надеется охладить спрос и позволить объемам производства подтянуться к приемлемому уровню. Это традиционно критикуют представители бизнеса — дорогие кредиты нерентабельны, предприятиям сложнее развиваться, а труднее всего малому бизнесу, у которого нет "подушки безопасности". К тому же из-за недоступности капитала многим потенциальным предпринимателям не по карману начать собственное дело. В итоге снижается экономическая активность."Фактически ЦБ оказался в патовом положении. Ужесточение ДКП замедлит рост ВВП и темпы импортозамещения. Сохранение статус-кво не решит проблему, цены продолжат ползти вверх. А смягчение хоть и поддержит население и экономику, чревато гиперинфляцией", — рассуждает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.Мнения расходятсяГлава Банка России Эльвира Набиуллина основным фактором разгона цен называет закредитованность населения: за год — рост на 23,5 процента, до 33 триллионов рублей. При этом зарплаты прибавили лишь 15 процентов. Долги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличились на 43,3 процента, превысив восемь триллионов.Поэтому доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян считает ужесточение ДКП оправданным. "Дальнейший рост кредитной задолженности приведет к массовым банкротствам как организаций, так и физических лиц", — указывает он.И добавляет: некоторые компании способны перейти на самофинансирование за счет накопленной прибыли, другим поможет адресная поддержка государства, в частности налоговые льготы и вычеты, стимулирующие направление прибыли на развитие, а не на выплату дивидендов.По оценке Минэкономразвития, сейчас инфляция — 7,75 процента, и достижение целевого показателя (четырех процентов) в 2025-м вполне реально. Министр экономического развития России Максим Решетников признает, что экономика действительно перегрета, но действия регулятора не мешают ее развитию."Мне кажется, не очень правильно противопоставлять ЦБ и промышленность. Потому что в долгосрочном плане без финансовой устойчивости и без финансовой стабильности нормального экономического развития не будет. Та наша устойчивость, которую сейчас экономика демонстрирует, и темпы роста, в ее фундаменте — рыночный характер и накопленная макроэкономическая стабильность, в том числе доверие к политике ЦБ", — подчеркнул он, выступая в Госдуме.Выход естьНекоторые экономисты предлагают другие решения. Например, скорректировать избыточный спрос налогами. Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев призывает повышать производительность труда и создавать рабочие места с более высокой добавленной стоимостью, инвестировать в инновации и технологии. А также советует ввести ценовой контроль или ограничить рост зарплат. Однако это уже совсем не рыночные меры.Даже в текущей ситуации негативные последствия для бизнеса можно смягчить, уверен Астафьев. Масштабные инфраструктурные проекты поддержат экономическую активность, а малому и среднему бизнесу надо помочь льготными кредитами и грантами. "Кроме того, необходимо работать над развитием новых отраслей и технологий — это позволит снизить зависимость от внешних факторов, таких как курс доллара, а также развивать внешние рынки", — уточняет он.Относительно ближайших прогнозов по ключевой ставке мнения аналитиков расходятся. Так, Хачатурян не ждет повышения больше чем на один-три процента при отсутствии значительных проблем.Ордов же настроен пессимистичнее. "Дорогие кредиты уже отрицательно влияют на индексы предпринимательской уверенности и платежеспособный спрос. Чтобы переломить хребет инфляции, ЦБ придется принять волевое решение", — говорит он.В таком случае ставка рискует взлететь до 20-25 процентов. С другой стороны, можно передать инициативу предпринимателям и "выехать" на импортозамещении — его потенциал достаточно велик, чтобы взять цены под контроль.
https://ria.ru/20240523/nalogi-1947914619.html
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
"Зашли слишком далеко". Россия столкнулась с неизбежным

ЦБ анонсировал возможное повышение ключевой ставки летом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Снижения ключевой ставки пока ждать не стоит, сообщили в Центробанке. Превышение спроса над предложением сформировало негативный тренд — хотя инфляционный пик пройден прошлой осенью, нормализировать ситуацию быстро не удастся. Потребуются новые жесткие меры.

Корень проблемы

На конференции "Рост ВВП и/или низкая инфляция?" зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что российская экономика остается перегретой — положительный разрыв выпуска создает устойчивое инфляционное давление. "Это прекратится только после того, как потенциал экономики, ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который экономика вышла", — пояснил он.
На практике это означает, что смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) не предвидится. Более того, возможно очередное повышение ключевой ставки. Это рассмотрят на июньском заседании. "Данные, которые поступили с момента последнего совета директоров, в том числе по инфляционным ожиданиям, в целом усиливают аргументы в пользу того, чтобы степень жесткости денежно-кредитной политики поддерживать на высоком уровне в течение продолжительного времени", — уточнил Заботкин.
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Регулятор надеется охладить спрос и позволить объемам производства подтянуться к приемлемому уровню. Это традиционно критикуют представители бизнеса — дорогие кредиты нерентабельны, предприятиям сложнее развиваться, а труднее всего малому бизнесу, у которого нет "подушки безопасности". К тому же из-за недоступности капитала многим потенциальным предпринимателям не по карману начать собственное дело. В итоге снижается экономическая активность.
"Фактически ЦБ оказался в патовом положении. Ужесточение ДКП замедлит рост ВВП и темпы импортозамещения. Сохранение статус-кво не решит проблему, цены продолжат ползти вверх. А смягчение хоть и поддержит население и экономику, чревато гиперинфляцией", — рассуждает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДень открытых дверей Банка России
День открытых дверей Банка России - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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День открытых дверей Банка России

Мнения расходятся

Глава Банка России Эльвира Набиуллина основным фактором разгона цен называет закредитованность населения: за год — рост на 23,5 процента, до 33 триллионов рублей. При этом зарплаты прибавили лишь 15 процентов. Долги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличились на 43,3 процента, превысив восемь триллионов.
Поэтому доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян считает ужесточение ДКП оправданным. "Дальнейший рост кредитной задолженности приведет к массовым банкротствам как организаций, так и физических лиц", — указывает он.
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И добавляет: некоторые компании способны перейти на самофинансирование за счет накопленной прибыли, другим поможет адресная поддержка государства, в частности налоговые льготы и вычеты, стимулирующие направление прибыли на развитие, а не на выплату дивидендов.
По оценке Минэкономразвития, сейчас инфляция — 7,75 процента, и достижение целевого показателя (четырех процентов) в 2025-м вполне реально. Министр экономического развития России Максим Решетников признает, что экономика действительно перегрета, но действия регулятора не мешают ее развитию.
"Мне кажется, не очень правильно противопоставлять ЦБ и промышленность. Потому что в долгосрочном плане без финансовой устойчивости и без финансовой стабильности нормального экономического развития не будет. Та наша устойчивость, которую сейчас экономика демонстрирует, и темпы роста, в ее фундаменте — рыночный характер и накопленная макроэкономическая стабильность, в том числе доверие к политике ЦБ", — подчеркнул он, выступая в Госдуме.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабочие в сборочном цехе завода "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах
Рабочие в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рабочие в сборочном цехе завода "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах

Выход есть

Некоторые экономисты предлагают другие решения. Например, скорректировать избыточный спрос налогами. Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев призывает повышать производительность труда и создавать рабочие места с более высокой добавленной стоимостью, инвестировать в инновации и технологии. А также советует ввести ценовой контроль или ограничить рост зарплат. Однако это уже совсем не рыночные меры.
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Даже в текущей ситуации негативные последствия для бизнеса можно смягчить, уверен Астафьев. Масштабные инфраструктурные проекты поддержат экономическую активность, а малому и среднему бизнесу надо помочь льготными кредитами и грантами. "Кроме того, необходимо работать над развитием новых отраслей и технологий — это позволит снизить зависимость от внешних факторов, таких как курс доллара, а также развивать внешние рынки", — уточняет он.
Относительно ближайших прогнозов по ключевой ставке мнения аналитиков расходятся. Так, Хачатурян не ждет повышения больше чем на один-три процента при отсутствии значительных проблем.
Ордов же настроен пессимистичнее. "Дорогие кредиты уже отрицательно влияют на индексы предпринимательской уверенности и платежеспособный спрос. Чтобы переломить хребет инфляции, ЦБ придется принять волевое решение", — говорит он.
В таком случае ставка рискует взлететь до 20-25 процентов. С другой стороны, можно передать инициативу предпринимателям и "выехать" на импортозамещении — его потенциал достаточно велик, чтобы взять цены под контроль.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкМелкоузловая сборка кроссовера "Москвич 3" на линии завода "Москвич"
Мелкоузловая сборка кроссовера Москвич 3 на линии завода Москвич - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Мелкоузловая сборка кроссовера "Москвич 3" на линии завода "Москвич"
 
РоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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