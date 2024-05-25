https://ria.ru/20240525/gladkov-1948344060.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T18:01
2024-05-25T18:01
2024-05-25T18:05
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526004_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_0ffabc660b54728d0bcf0d41c448ac30.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Власти объявляли о ракетной опасности в 17.48 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526004_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f848aeb34683fbd5b6c3c278416c63e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность