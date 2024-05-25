СМИ: в деле экс-командующего 58-й армией Попова фигурировал другой генерал
"Ъ": в деле Попова изначально фигурировал другой генерал, погибший в зоне СВО
Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов
Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова изначально фигурировал другой генерал, погибший на фронте до начала следственных мероприятий, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Между тем, по данным источников “Ъ”, изначально в материалах фигурировал совсем другой генерал, также участвовавший в СВО", — говорится в статье.
По данным "Коммерсанта", другой фигурант погиб в зоне спецоперации до начала следственных действий. При этом, как указывают журналисты, погибший генерал был удостоен звания Героя России посмертно.
Об отстранении Попова от командования 58-й армией стало известно в июле 2023 года, когда депутат от "Единой России", член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев выложил в своем Telegram-канале аудиосообщение генерала. Как заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, это было обращение для закрытого чата командиров и бойцов 58-й армии, а Гурулеву не стоило устраивать политическое шоу.
Как сообщал 235-й гарнизонный военный суд, генерала арестовали 17 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023-м более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных Военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.