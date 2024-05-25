https://ria.ru/20240525/general-1948276014.html

СМИ: в деле экс-командующего 58-й армией Попова фигурировал другой генерал

СМИ: в деле экс-командующего 58-й армией Попова фигурировал другой генерал - РИА Новости, 25.05.2024

СМИ: в деле экс-командующего 58-й армией Попова фигурировал другой генерал

В деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова изначально фигурировал другой генерал, погибший на фронте до начала следственных... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T03:54

2024-05-25T03:54

2024-05-25T10:29

происшествия

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запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова изначально фигурировал другой генерал, погибший на фронте до начала следственных мероприятий, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники."Между тем, по данным источников “Ъ”, изначально в материалах фигурировал совсем другой генерал, также участвовавший в СВО", — говорится в статье.По данным "Коммерсанта", другой фигурант погиб в зоне спецоперации до начала следственных действий. При этом, как указывают журналисты, погибший генерал был удостоен звания Героя России посмертно.Как сообщал 235-й гарнизонный военный суд, генерала арестовали 17 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023-м более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных Военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20240523/peskov-1947850167.html

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происшествия, россия, запорожская область, вооруженные силы рф