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Молдавский министр сделал заявление о поставках российского газа в ПМР - РИА Новости, 25.05.2024
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14:23 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/gaz-1948317929.html
Молдавский министр сделал заявление о поставках российского газа в ПМР
Молдавский министр сделал заявление о поставках российского газа в ПМР - РИА Новости, 25.05.2024
Молдавский министр сделал заявление о поставках российского газа в ПМР
Власти Молдавии не будут препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье, но на всякий случай готовят альтернативные пути доставки топлива в регион,... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T14:23
2024-05-25T14:23
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КИШИНЕВ, 25 мая – РИА Новости. Власти Молдавии не будут препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье, но на всякий случай готовят альтернативные пути доставки топлива в регион, заявил в интервью румынским журналистам молдавский министр энергетики Виктор Парликов. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов ранее заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. "Мы приняли политическое решение, а именно, что мы не будем препятствовать поставкам газа "Газпромом" в приднестровский регион де-факто на безвозмездной основе. Мы не хотим дестабилизировать этот регион, потому что от этого зависит жизнеспособность и стабильность здесь… Существуют альтернативные решения относительно того, как газ может попасть в Приднестровье. Единственным жизнеспособным альтернативным маршрутом является поставка газа через Турцию и Трансбалканский газопровод в реверсном режиме в Приднестровье. Мы обсуждаем эти сценарии, прорабатываем их с коллегами из Украины, с коллегами из Европейского Союза", - сказал министр на брифинге в Бухаресте по итогам своего рабочего визита в Румынию. Вместе с тем Парликов напомнил, что контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" истекает в 2026 году. В связи с этим министр высказал опасение, что внутренний рынок в Приднестровье не сможет быстро адаптироваться к новым ценам и тарифам, если газ будет поступать из других источников. "Тирасполь должен подстраивать свое внутреннее функционирование рынка к новым реалиям, в том числе начать повышать внутренние цены на энергоносители, чтобы в будущем оплачивать свои счета. Потому что в противном случае они всегда будут находиться в ситуации, когда шок будет невыносимым и обрушит их", - сказал министр. Парликов подчеркнул, что Кишиневу и Тирасполю уже сейчас следует задумываться о реализации альтернативных маршрутов поставок газа, чтобы избежать возможных проблем. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.
https://ria.ru/20231004/infantily-1900296696.html
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украина, молдавия, газпром, молдовагаз, нафтогаз украины, в мире, россия, приднестровская молдавская республика
Украина, Молдавия, Газпром, Молдовагаз, Нафтогаз Украины, В мире, Россия, Приднестровская Молдавская Республика
Молдавский министр сделал заявление о поставках российского газа в ПМР

Министр Парликов: Молдавия не будет препятствовать поставкам газа из РФ в ПМР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 мая – РИА Новости. Власти Молдавии не будут препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье, но на всякий случай готовят альтернативные пути доставки топлива в регион, заявил в интервью румынским журналистам молдавский министр энергетики Виктор Парликов.
Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов ранее заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
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"Мы приняли политическое решение, а именно, что мы не будем препятствовать поставкам газа "Газпромом" в приднестровский регион де-факто на безвозмездной основе. Мы не хотим дестабилизировать этот регион, потому что от этого зависит жизнеспособность и стабильность здесь… Существуют альтернативные решения относительно того, как газ может попасть в Приднестровье. Единственным жизнеспособным альтернативным маршрутом является поставка газа через Турцию и Трансбалканский газопровод в реверсном режиме в Приднестровье. Мы обсуждаем эти сценарии, прорабатываем их с коллегами из Украины, с коллегами из Европейского Союза", - сказал министр на брифинге в Бухаресте по итогам своего рабочего визита в Румынию.
Вместе с тем Парликов напомнил, что контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" истекает в 2026 году. В связи с этим министр высказал опасение, что внутренний рынок в Приднестровье не сможет быстро адаптироваться к новым ценам и тарифам, если газ будет поступать из других источников.
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"Тирасполь должен подстраивать свое внутреннее функционирование рынка к новым реалиям, в том числе начать повышать внутренние цены на энергоносители, чтобы в будущем оплачивать свои счета. Потому что в противном случае они всегда будут находиться в ситуации, когда шок будет невыносимым и обрушит их", - сказал министр.
Парликов подчеркнул, что Кишиневу и Тирасполю уже сейчас следует задумываться о реализации альтернативных маршрутов поставок газа, чтобы избежать возможных проблем.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.
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УкраинаМолдавияГазпромМолдовагазНафтогаз УкраиныВ миреРоссияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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