https://ria.ru/20240525/finlyandiya-1948320030.html

В Финляндии сделали заявление по ситуации на границе с Россией

В Финляндии сделали заявление по ситуации на границе с Россией - РИА Новости, 25.05.2024

В Финляндии сделали заявление по ситуации на границе с Россией

Согласно новому законопроекту "О выдворении", сотрудники пограничной службы Финляндии будут направлять беженцев, которые въезжают в страну без объяснения... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T14:54

2024-05-25T14:54

2024-05-25T17:12

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Согласно новому законопроекту "О выдворении", сотрудники пограничной службы Финляндии будут направлять беженцев, которые въезжают в страну без объяснения причин, обратно в Россию, даже если Москва не захочет их принимать, заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен в интервью телекомпании Yle."Мы исходим из того, что, когда этот закон будет действовать, в любом случае [прибывшие в Финляндию через границу с Россией - Прим.ред] люди будут возвращены на российскую сторону", — сказала она, отметив, что обеспечением выдворения должна будет заниматься пограничная служба.Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начал вводить ограничения с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения, назвав их двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240524/finlyandiya--1948156816.html

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