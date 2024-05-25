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Глава Эстонии сделал заявление о российской границе после инцидента с буями
Глава Эстонии сделал заявление о российской границе после инцидента с буями - РИА Новости, 25.05.2024
Глава Эстонии сделал заявление о российской границе после инцидента с буями
Эстония не собирается закрывать границу с Россией на фоне ситуации с исчезновением буев на Нарве, приводит Yle слова президента Алара Кариса. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:42
2024-05-25T09:42
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эстония не собирается закрывать границу с Россией на фоне ситуации с исчезновением буев на Нарве, приводит Yle слова президента Алара Кариса."Финляндия закрыла свою восточную границу, но эстонско-российская граница остается открытой, несмотря на инциденты", — цитирует издание главу государства.По словам Кариса, одна из причин такого решения заключается в том, что у людей есть родственники на другой стороне.Однако, подчеркнул он, в случае необходимости Таллин "очень быстро закроет границу с Россией".Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году Россия не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.
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эстония, россия, нарва, алар карис, в мире
Эстония, Россия, Нарва, Алар Карис, В мире
Глава Эстонии сделал заявление о российской границе после инцидента с буями
Президент Эстонии Карис заявил, что Таллин не будет закрывать границу с Россией
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Эстония не собирается закрывать границу с Россией на фоне ситуации с исчезновением буев на Нарве, приводит Yle
слова президента Алара Кариса.
"Финляндия закрыла свою восточную границу, но эстонско-российская граница остается открытой, несмотря на инциденты", — цитирует издание главу государства.
По словам Кариса, одна из причин такого решения заключается в том, что у людей есть родственники на другой стороне.
Однако, подчеркнул он, в случае необходимости Таллин "очень быстро закроет границу с Россией".
Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году Россия не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.