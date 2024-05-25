https://ria.ru/20240525/drony-1948279413.html

В Крыму предложили объявить дроны разведки НАТО законными целями

В Крыму предложили объявить дроны разведки НАТО законными целями - РИА Новости, 25.05.2024

В Крыму предложили объявить дроны разведки НАТО законными целями

Крымский политический эксперт Сергей Юхин предложил объявить беспилотники НАТО, ведущие разведку в нейтральных водах над Черным морем, законными целями ВС РФ... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T05:44

2024-05-25T05:44

2024-05-25T07:04

черное море

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вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Крымский политический эксперт Сергей Юхин предложил объявить беспилотники НАТО, ведущие разведку в нейтральных водах над Черным морем, законными целями ВС РФ для уничтожения. "Разведывательные и ударно-разведывательные беспилотники НАТО, барражирующие в нейтральных водах над Черным морем, мы можем и должны сбивать. Это вопрос безопасности юга России. Поэтому для начала стоит объявить их законными целями", - сказал РИА Новости Юхин. Он отметил, что самолеты и беспилотники дальней радиолокационной разведки НАТО собирают информацию, которая затем передается ВСУ для нанесения ракетных ударов по Крыму, в том числе ракетами, предоставленными украинским войскам странами Запада. Кроме того, по словам эксперта, их также задействуют для наводки при атаках на цель.

https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898678507.html

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черное море, россия, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность