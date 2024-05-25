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В Крыму предложили объявить дроны разведки НАТО законными целями - РИА Новости, 25.05.2024
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05:44 25.05.2024 (обновлено: 07:04 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/drony-1948279413.html
В Крыму предложили объявить дроны разведки НАТО законными целями
В Крыму предложили объявить дроны разведки НАТО законными целями - РИА Новости, 25.05.2024
В Крыму предложили объявить дроны разведки НАТО законными целями
Крымский политический эксперт Сергей Юхин предложил объявить беспилотники НАТО, ведущие разведку в нейтральных водах над Черным морем, законными целями ВС РФ... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T05:44
2024-05-25T07:04
черное море
россия
нато
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Крымский политический эксперт Сергей Юхин предложил объявить беспилотники НАТО, ведущие разведку в нейтральных водах над Черным морем, законными целями ВС РФ для уничтожения. "Разведывательные и ударно-разведывательные беспилотники НАТО, барражирующие в нейтральных водах над Черным морем, мы можем и должны сбивать. Это вопрос безопасности юга России. Поэтому для начала стоит объявить их законными целями", - сказал РИА Новости Юхин. Он отметил, что самолеты и беспилотники дальней радиолокационной разведки НАТО собирают информацию, которая затем передается ВСУ для нанесения ракетных ударов по Крыму, в том числе ракетами, предоставленными украинским войскам странами Запада. Кроме того, по словам эксперта, их также задействуют для наводки при атаках на цель.
https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898678507.html
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черное море, россия, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Черное море, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Крыму предложили объявить дроны разведки НАТО законными целями

Политолог Юхин предложил объявить дроны разведки НАТО законными целями ВС России

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Крымский политический эксперт Сергей Юхин предложил объявить беспилотники НАТО, ведущие разведку в нейтральных водах над Черным морем, законными целями ВС РФ для уничтожения.
"Разведывательные и ударно-разведывательные беспилотники НАТО, барражирующие в нейтральных водах над Черным морем, мы можем и должны сбивать. Это вопрос безопасности юга России. Поэтому для начала стоит объявить их законными целями", - сказал РИА Новости Юхин.
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Он отметил, что самолеты и беспилотники дальней радиолокационной разведки НАТО собирают информацию, которая затем передается ВСУ для нанесения ракетных ударов по Крыму, в том числе ракетами, предоставленными украинским войскам странами Запада.
Кроме того, по словам эксперта, их также задействуют для наводки при атаках на цель.
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