https://ria.ru/20240525/drony-1948279413.html
В Крыму предложили объявить дроны разведки НАТО законными целями
В Крыму предложили объявить дроны разведки НАТО законными целями - РИА Новости, 25.05.2024
В Крыму предложили объявить дроны разведки НАТО законными целями
Крымский политический эксперт Сергей Юхин предложил объявить беспилотники НАТО, ведущие разведку в нейтральных водах над Черным морем, законными целями ВС РФ... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T05:44
2024-05-25T05:44
2024-05-25T07:04
черное море
россия
нато
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375142_466:622:2166:1578_1920x0_80_0_0_0311fdca25d8820c4c34b45602fd2119.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Крымский политический эксперт Сергей Юхин предложил объявить беспилотники НАТО, ведущие разведку в нейтральных водах над Черным морем, законными целями ВС РФ для уничтожения. "Разведывательные и ударно-разведывательные беспилотники НАТО, барражирующие в нейтральных водах над Черным морем, мы можем и должны сбивать. Это вопрос безопасности юга России. Поэтому для начала стоит объявить их законными целями", - сказал РИА Новости Юхин. Он отметил, что самолеты и беспилотники дальней радиолокационной разведки НАТО собирают информацию, которая затем передается ВСУ для нанесения ракетных ударов по Крыму, в том числе ракетами, предоставленными украинским войскам странами Запада. Кроме того, по словам эксперта, их также задействуют для наводки при атаках на цель.
https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898678507.html
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375142_338:433:2167:1804_1920x0_80_0_0_a527a976a086002740eda7644f7a0087.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, россия, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Черное море, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Крыму предложили объявить дроны разведки НАТО законными целями
Политолог Юхин предложил объявить дроны разведки НАТО законными целями ВС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Крымский политический эксперт Сергей Юхин предложил объявить беспилотники НАТО, ведущие разведку в нейтральных водах над Черным морем, законными целями ВС РФ для уничтожения.
"Разведывательные и ударно-разведывательные беспилотники НАТО, барражирующие в нейтральных водах над Черным морем, мы можем и должны сбивать. Это вопрос безопасности юга России. Поэтому для начала стоит объявить их законными целями", - сказал РИА Новости Юхин.
Он отметил, что самолеты и беспилотники дальней радиолокационной разведки НАТО собирают информацию, которая затем передается ВСУ для нанесения ракетных ударов по Крыму, в том числе ракетами, предоставленными украинским войскам странами Запада.
Кроме того, по словам эксперта, их также задействуют для наводки при атаках на цель.