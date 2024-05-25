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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:26 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/donetsk-1948284658.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.05.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при ночном обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T08:26
2024-05-25T08:26
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мирный житель пострадал при ночном обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Этой ночью украинские нацисты нанесли удар по Куйбышевскому району. Во время варварского обстрела по улице Порт-Артурной получил множественные осколочные ранения мягких тканей левой голени мужчина 1992 года рождения ", - говорится в сообщении мэра. Отмечается, что пострадавший оперативно был доставлен в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ получил ранения мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мирный житель пострадал при ночном обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Этой ночью украинские нацисты нанесли удар по Куйбышевскому району. Во время варварского обстрела по улице Порт-Артурной получил множественные осколочные ранения мягких тканей левой голени мужчина 1992 года рождения ", - говорится в сообщении мэра.
Отмечается, что пострадавший оперативно был доставлен в медицинское учреждение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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