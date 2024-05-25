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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.05.2024

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при ночном обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T08:26

2024-05-25T08:26

2024-05-25T08:26

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мирный житель пострадал при ночном обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Этой ночью украинские нацисты нанесли удар по Куйбышевскому району. Во время варварского обстрела по улице Порт-Артурной получил множественные осколочные ранения мягких тканей левой голени мужчина 1992 года рождения ", - говорится в сообщении мэра. Отмечается, что пострадавший оперативно был доставлен в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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Ольга Фомченкова

донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия, вооруженные силы украины