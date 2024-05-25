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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.05.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при ночном обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T08:26
2024-05-25T08:26
2024-05-25T08:26
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мирный житель пострадал при ночном обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Этой ночью украинские нацисты нанесли удар по Куйбышевскому району. Во время варварского обстрела по улице Порт-Артурной получил множественные осколочные ранения мягких тканей левой голени мужчина 1992 года рождения ", - говорится в сообщении мэра. Отмечается, что пострадавший оперативно был доставлен в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ получил ранения мужчина