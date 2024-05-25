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В Херсонской области рассказали о последствиях открытия шлюзов Днепрогэс - РИА Новости, 25.05.2024
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18:11 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/dneproges-1948344937.html
В Херсонской области рассказали о последствиях открытия шлюзов Днепрогэс
В Херсонской области рассказали о последствиях открытия шлюзов Днепрогэс - РИА Новости, 25.05.2024
В Херсонской области рассказали о последствиях открытия шлюзов Днепрогэс
Поступление воды в Северо-Крымский канал в случае открытия украинской стороной шлюзов ДнепроГЭС даст дополнительно воду для фермерских хозяйств на российской... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T18:11
2024-05-25T18:11
херсонская область
украина
виталий гур
специальная военная операция на украине
в мире
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 25 мая - РИА Новости. Поступление воды в Северо-Крымский канал в случае открытия украинской стороной шлюзов ДнепроГЭС даст дополнительно воду для фермерских хозяйств на российской территории, но снизит уровень воды в Днепровском водохранилище, рассказал РИА Новости глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура. Ранее Сальдо сообщал, что Украина открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС, идет сброс воды, острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления. Председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале сообщил, что шлюзы на ДнепроГЭС остаются закрытыми, а открыты только шандорные затворы. "Если уровень воды в Каховском водохранилище поднимется до отметки 16 метров, в этом случае вода пойдёт в Северо-Крымский канал. Это даст дополнительно воду для орошения земель фермерских хозяйств. В Днепровском водохранилище снизится уровень воды", - рассказал чиновник. В Херсонской области сейчас ведут постоянный мониторинг уровня воды в Днепре. Мониторинг природоохранным ведомством осуществляется во всем Нижнеднепровском природном парке площадью 80 тысяч гектаров. По состоянию на 14.00 25 мая отмечается незначительное падение уровня воды в Днепре ввиду усиления ветра.
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херсонская область , украина, виталий гур, в мире
Херсонская область , Украина, Виталий Гур, Специальная военная операция на Украине, В мире
В Херсонской области рассказали о последствиях открытия шлюзов Днепрогэс

Гура: открытие шлюзов Днепрогэс навредит Украине и принесет пользу России

© Фото : Запорожский городской советДнепрогэс
Днепрогэс - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Запорожский городской совет
Днепрогэс. Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 25 мая - РИА Новости. Поступление воды в Северо-Крымский канал в случае открытия украинской стороной шлюзов ДнепроГЭС даст дополнительно воду для фермерских хозяйств на российской территории, но снизит уровень воды в Днепровском водохранилище, рассказал РИА Новости глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура.
Ранее Сальдо сообщал, что Украина открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС, идет сброс воды, острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления. Председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале сообщил, что шлюзы на ДнепроГЭС остаются закрытыми, а открыты только шандорные затворы.
«
"Если уровень воды в Каховском водохранилище поднимется до отметки 16 метров, в этом случае вода пойдёт в Северо-Крымский канал. Это даст дополнительно воду для орошения земель фермерских хозяйств. В Днепровском водохранилище снизится уровень воды", - рассказал чиновник.
В Херсонской области сейчас ведут постоянный мониторинг уровня воды в Днепре. Мониторинг природоохранным ведомством осуществляется во всем Нижнеднепровском природном парке площадью 80 тысяч гектаров. По состоянию на 14.00 25 мая отмечается незначительное падение уровня воды в Днепре ввиду усиления ветра.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаВиталий ГурВ мире
 
 
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