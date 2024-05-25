https://ria.ru/20240525/dneproges-1948329062.html

Подтоплений из-за сброса воды на Днепрогэс не зафиксировали, заявил Рогов

Подтоплений из-за сброса воды на Днепрогэс не зафиксировали, заявил Рогов - РИА Новости, 25.05.2024

Подтоплений из-за сброса воды на Днепрогэс не зафиксировали, заявил Рогов

Подтоплений населенных пунктов из-за сброса воды на Днепрогэс, расположенной в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, не зафиксировано, сообщил РИА... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T15:58

2024-05-25T15:58

2024-05-25T15:59

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днепр (город)

владимир рогов

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Подтоплений населенных пунктов из-за сброса воды на Днепрогэс, расположенной в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, не зафиксировано, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Украина открыла шлюзы на плотине Днепрогэс, идет сброс воды. По его словам, потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, в зоне подтопления могут оказаться острова в дельте Днепра. В свою очередь, Рогов сообщил, что шлюзы на Днепрогэс остаются закрытыми, а открыты только шандорные затворы. "Подтоплений населенных пунктов не зафиксировано. Тот объем воды, который сбрасывается через шандорные затворы, не грозит подтоплением территориям", - сказал Рогов. При этом, по его словам, открытие всех шлюзов Днепрогэс может грозить разрушением самой плотины, которая уже давно не ремонтировалась. "Пойти на такую провокацию режим Зеленского может только в том случае, если будет осознавать потерю находящегося под контролем украинских боевиков города Запорожья", - сказал Рогов. Ранее начальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС Херсонской области Илья Ефимов сообщил РИА Новости, что населенным пунктам на левобережье Днепра не угрожает подтопление, так как скорость потока уменьшится до места расположения разрушенной Каховской плотины, после чего вода равномерно стечет в низовья реки Днепр.

https://ria.ru/20240326/dneproges-1935851898.html

https://ria.ru/20240525/dneproges-1948269924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

днепр (город), владимир рогов, владимир сальдо, происшествия